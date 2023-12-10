都说经济衰退，DAX指数怎么还创历史新高？

（德国之声中文网）过去几周的经济数据不言而喻：在夏季略微复苏后，经济正在萎缩，再次呈现下行趋势。因此，经济衰退的坏消息又开始甚嚣尘上。

本周三（12月6日）, 位于威斯巴登的联邦统计局发布数据指出，工业订单与上月相比大幅下降3.7%。这一情况几乎完全是由于缺乏大宗订单导致。尽管如此，就算以积极方式解读，最多只能说是横向发展。在德国经济研究所（Ifo）的最新调查中，多数企业表示其订单存量“太少”。

因此，德国商业银行经济学家索尔文（Ralph Solveen）表示：“在未来几个月内，越来越多的公司可能会减少生产，以适应当前的订单情况。这可能会导致德国经济在冬季半年继续小幅收缩。”

德国DAX指数创历史新高

尽管总体前景不佳，德国法兰克福股市DAX指数本周却创下历史新高。本周二（12月5日），DAX指数突破7月底创下的历史高位。周三，这个德国经济晴雨表再破历史新高。这一切该如何解释呢？

一方面，这可以证明股市在年底时经常会再次走高。造成这种情况有许多原因，例如一些基金会在年底购入表现良好的股票以包装其产品，这也被称为“橱窗粉饰”效应（window-dressing）。

DAX指数被视为德国经济的晴雨表

央行成为投资者关注的焦点

这主要是由于投资者对央行的预期发生变化，部分原因是当前经济形势严峻。荷兰国际集团（ING）首席经济学家布热斯基（Carsten Brzeski）指出：“尽管软指标近期稳定在低水平上，但疲软的宏观经济环境让人认为加息不再有意义。“ 换句话说，利率的峰值可能已经过去。有些观察者甚至预测，美联储和欧洲央行等重要央行明年可能再次降息。

为了对抗通货膨胀，美联储和欧洲央行过去一年半里都大幅提高了利率。欧洲央行已连续十次调整利率，以抑制高通胀率。其预期的效果是：利率上升使贷款变得更昂贵，支出和投资减少，需求也随之下降。最终这将导致价格下降，即通胀下降。通常伴随而来的经济放缓，是股市在利率上升阶段面临压力的原因之一。简而言之，企业的业务和盈利前景将受到影响。

另一方面，高利率也使债券对于投资者而言变得有利可图。因为它们的利息通常随着总体利率的上升而增加。因此，许多投资者会退出股票市场，将资金投入债券，因为债券市场提供了诱人的回报。此外，债券的风险较低，至少许多政府债券是如此。

因此，当前投资者正在为利率再次降低的前景进行“定价“，这推动了对股票的需求。如果投资者对形势的评估正确，股市就会对未来的发展做出反应。

经济衰退来了——德国该怎么办？

真的没有崩盘的危险？

然而，目前并不能保证事态会如此发展。欧洲央行的进一步措施主要将取决于欧元区的通胀情况，即通胀是否会以及何时会再次接近2%的目标。而这又取决于相对较高的工资，是否以及在多大程度上对物价造成影响。

尽管由于购买力大幅下降，目前尚未出现价格-工资螺旋，即价格和工资相互推高的情况。然而，正如德国央行行长纳格尔（Joachim Nagel）近期所说，“最后一里路可能是最艰辛的”。也就是说，与实现实际通胀目标的最后几步相比，大致将高通胀率压低要容易得多。对于欧洲央行而言，其目标是将通胀率降至两个百分点左右。

如果事实证明，央行在打击通货膨胀方面尚未达到终点，或者地缘政治冲突和危机继续升级，股市的狂欢可能会迅速终结。



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