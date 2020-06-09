都是"气球传单"惹的祸? 金与正称要与韩国一刀两断

（德国之声中文网）平壤政权重要人物金与正周六（6月13日）发表谈话，表示："我觉得，现在到了与韩国一刀两断的时刻。我们即将采取下一阶段行动。"根据朝中社报道，她还说："我行使委员长同志和党和国家赋予的权限，已指示有关对敌工作部门断然实施下一阶段行动。"

对韩国采取什么样的 "下一阶段行动 "，平壤并没有具体说明。不过，位于边境城市开城的南北共同联络办事处可能遭到破坏，因为金与正说，在不久的将来，韩方将会看到毫无用处的南北共同联络办事处坍塌成一片废墟的情景。

飞越国境的气球传单

韩国政府周日（6月14日）就金与正发表的讲话深表忧虑。韩联社报道，韩国国防部表示，国防部认为当前的形势十分严峻。韩军正在保持高度戒备状态，并密切关注朝军动向。

朝鲜领导层近来曾多次谴责韩国没有阻止活动人士向朝鲜边境发送大量"反北"气球传单。金与正前几天曾发出威胁，朝鲜方面可以永久关闭南北共同联络事务处和开城工业园区，这两个机构都是南北关系和解的象征。

文木 /雨涵 (德新社，法新社，路透社等)