 都是″气球传单″惹的祸? 金与正称要与韩国一刀两断 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

都是"气球传单"惹的祸? 金与正称要与韩国一刀两断

韩国活动人士在朝鲜边境发送气球传单的举动让朝鲜感觉受到挑衅，平壤计划进行报复，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正表示，现在到了与韩国一刀两断的时刻，她还暗示会对韩国采取军事行动。

Kim Jong Un und Schwester Kim Yo Jong (picture-alliance/dpa/Korea Summit Press Pool/Kyodo)

DW.COM

朝鲜半岛近期局势紧张，曾经「神隐」多天的金正恩在劳动党政治局会议上强调要经济「自给自足」，但没有提及脱北者派传单问题，外界关注朝韩关系会否持续恶化。 (08.06.2020)

朝鲜宣布在周二中午切断所有与韩国的沟通，以对韩国施压，要求其阻止社运人士用气球将反朝鲜传单飘到朝鲜。虽然韩国当局无意让关系恶化，却也尚未提出能缓和朝鲜怒气的方法。 (09.06.2020)

（德国之声中文网）平壤政权重要人物金与正周六（6月13日）发表谈话，表示："我觉得，现在到了与韩国一刀两断的时刻。我们即将采取下一阶段行动。"根据朝中社报道，她还说："我行使委员长同志和党和国家赋予的权限，已指示有关对敌工作部门断然实施下一阶段行动。"

对韩国采取什么样的 "下一阶段行动 "，平壤并没有具体说明。不过，位于边境城市开城的南北共同联络办事处可能遭到破坏，因为金与正说，在不久的将来，韩方将会看到毫无用处的南北共同联络办事处坍塌成一片废墟的情景。

Südkorea Luftballons mit Flugblättern gegen Nordkorea über die Grenze (picture-alliance/Yonhap)

飞越国境的气球传单

韩国政府周日（6月14日）就金与正发表的讲话深表忧虑。韩联社报道，韩国国防部表示，国防部认为当前的形势十分严峻。韩军正在保持高度戒备状态，并密切关注朝军动向。

朝鲜领导层近来曾多次谴责韩国没有阻止活动人士向朝鲜边境发送大量"反北"气球传单。金与正前几天曾发出威胁，朝鲜方面可以永久关闭南北共同联络事务处和开城工业园区，这两个机构都是南北关系和解的象征。

 

文木 /雨涵 (德新社，法新社，路透社等)

 

相关内容

Südkorea Luftballons mit Flugblättern gegen Nordkorea über die Grenze

反朝鲜气球挑起纷争 朝鲜切断与韩国热线 09.06.2020

朝鲜宣布在周二中午切断所有与韩国的沟通，以对韩国施压，要求其阻止社运人士用气球将反朝鲜传单飘到朝鲜。虽然韩国当局无意让关系恶化，却也尚未提出能缓和朝鲜怒气的方法。

Nordkorea Kim Jong-un

金正恩主持政治局会议 未提两韩关系 08.06.2020

朝鲜半岛近期局势紧张，曾经「神隐」多天的金正恩在劳动党政治局会议上强调要经济「自给自足」，但没有提及脱北者派传单问题，外界关注朝韩关系会否持续恶化。

Kim Yo Jong Nordkorea

金与正：再发传单就废除南北军事协议 04.06.2020

朝鲜领导人金正恩的胞妹、平壤政权重要人物金与正就韩国散发对北传单的做法提出警告，她还威胁关闭南北共同联络事务所，拆除开城工业区。

广告

媒体看中国

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP (Imago Images/Xinhua)

墙外文摘：中共领导受制裁，香港官员能逃脱？

有评论指出，美国制裁中国官员、冻结他们的财产，由此产生的威慑力远大于制裁中共的机构或取消香港的特殊地位，实属釜底抽薪之策。  