"都是我的错"--口水战惹祸后，马斯克道歉

（德国之声中文网）马斯克（Elon Musk）周三（7月18日）在推特上写道："我向昂斯沃思先生以及我领导的企业道歉……这完全是我自己的错。"

来龙去脉

英国洞穴探险家、潜水员昂斯沃思（Vernon Unsworth）参与了针对泰国被困少年足球队的洞穴救援行动。他拒绝使用马斯克的美国太空探索技术公司（SpaceX）专门为救援设计的迷你潜艇，称其是"公关噱头"，称这些迷你潜艇根本没有发挥作用的可能。昂斯沃思对美媒CNN表示，马斯克"自己留着潜水艇吧"，还称马斯克进了洞穴很快就出来了，"他本来就不该来"。

这些表态显然惹怒了马斯克。这位美国太空探索技术公司和特斯拉公司首席执行官在推特上称这位英国人是"恋童癖"（pedo guy），之后还说他敢用一张自己签名的美元打赌，这是真的。

惹祸了

尽管这些推文很快就被删除，但仍然引发了轩然大波。一些投资者甚至开始质疑马斯克的领导能力。而特斯拉股票也大幅跳水。昂斯沃思表示，计划对马斯克的言论采取法律行动。

在这种情形下，马斯克急忙救火，他在推特上写道："他（昂斯沃思）对我的做法并不能为我的所作所为辩护"，同时表示"这都是我自己的错"。马斯克表示，是一怒之下发的推特，导火索是昂斯沃思"说了一些不实内容，还建议我应该和迷你潜水艇做爱"。

6月23日，由一名教练带队的泰国少年足球队被困在了泰国北部的岩洞里。7月2日，搜救人员在距离洞口4公里处发现了失踪的13人。

经历了多天考验后，救援人员终于从淹水的岩洞中救出了12名男孩以及他们的足球教练。周三（7月18日）晚13人晚已出院。

王凡/叶宣（法新社，美联社等）