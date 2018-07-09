 ″都是我的错″--口水战惹祸后，马斯克道歉 | 科技环境 | DW | 18.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

"都是我的错"--口水战惹祸后，马斯克道歉

美国太空探索技术公司和特斯拉公司CEO马斯克近日在推特与一名泰国洞穴救援的参与者展开口水战。马斯克称不肯使用该公司潜艇的这名英国潜水员"恋童"，引起轩然大波。马斯克在周三公开道歉。

Elon Musk, CEO SpaceX & Tesla Inc. (picture-alliance/AP Photo/J. Raoux)

马斯克资料图片

（德国之声中文网）马斯克（Elon Musk）周三（7月18日）在推特上写道："我向昂斯沃思先生以及我领导的企业道歉……这完全是我自己的错。"

DW.COM

当地时间周二下午，航天科技公司SpaceX从美国佛罗里达州发射了当今全球运载能力最强的火箭。公司创始人马斯克(Elon Musk)由此将他的特斯拉电动跑车射入了太空、送进了前往火星的轨道。 (07.02.2018)

北京当局在4月承诺开放汽车市场准入，外资不用透过与中资合作就能营运。欧美大厂本来就看准这个全球最大汽车市场。贸易战催化下，更让他们急着向中国输诚。 (11.07.2018)

经历17天的考验，从泰国一个淹水的岩洞获救的12名男孩以及他们的足球教练平均瘦了2公斤，但是没有承受严重心理压力的迹象。 (11.07.2018)

来龙去脉

英国洞穴探险家、潜水员昂斯沃思（Vernon Unsworth）参与了针对泰国被困少年足球队的洞穴救援行动。他拒绝使用马斯克的美国太空探索技术公司（SpaceX）专门为救援设计的迷你潜艇，称其是"公关噱头"，称这些迷你潜艇根本没有发挥作用的可能。昂斯沃思对美媒CNN表示，马斯克"自己留着潜水艇吧"，还称马斯克进了洞穴很快就出来了，"他本来就不该来"。

这些表态显然惹怒了马斯克。这位美国太空探索技术公司和特斯拉公司首席执行官在推特上称这位英国人是"恋童癖"（pedo guy），之后还说他敢用一张自己签名的美元打赌，这是真的。

惹祸了

尽管这些推文很快就被删除，但仍然引发了轩然大波。一些投资者甚至开始质疑马斯克的领导能力。而特斯拉股票也大幅跳水。昂斯沃思表示，计划对马斯克的言论采取法律行动。

在这种情形下，马斯克急忙救火，他在推特上写道："他（昂斯沃思）对我的做法并不能为我的所作所为辩护"，同时表示"这都是我自己的错"。马斯克表示，是一怒之下发的推特，导火索是昂斯沃思"说了一些不实内容，还建议我应该和迷你潜水艇做爱"。

6月23日，由一名教练带队的泰国少年足球队被困在了泰国北部的岩洞里。7月2日，搜救人员在距离洞口4公里处发现了失踪的13人。

经历了多天考验后，救援人员终于从淹水的岩洞中救出了12名男孩以及他们的足球教练。周三（7月18日）晚13人晚已出院。

 

王凡/叶宣（法新社，美联社等）

 

    

相关内容

Thailand Militärhubschrauber mit geretteten Kindern aus der Tham Luang Höhle

岩洞救援惊险进行 第二批被困少年出洞穴 09.07.2018

泰国被困足球队牵动人心。周日，4名少年成功获救。周一，救援人员展开第二轮营救行动，据信又有4名少年被带出洞穴。外界还在等待更多佳讯传来。

Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle

岩洞被困13人全部获救！ 10.07.2018

困在岩洞里超过两周之后，12名泰国男孩和他们的足球教练周二全部获救。

Thailand Taucher und Rettungskräfte vor der Tham Luang Höhle

营救泰国被困少年 前海豹队员缺氧身亡 06.07.2018

泰国少年足球队被困岩洞，其救援行动仍在紧张继续。原先以为时间充裕，没想到情况变得越来越悲观。

经济纵横

Google startet 'right to be forgotten' Formular für Entfernung von Inhalten (picture-alliance/ROPI/Eidon/Scavuzzo)

谷歌再遇欧盟巨额罚单

欧盟委员会指控谷歌滥用其在智能手机操作系统的市场领导地位，对这家美国科技巨头处以43.4亿欧元罚款。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 