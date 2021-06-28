都是地图闯的祸！推特在印度又惹麻烦

（德国之声中文网）推特求职页面上的一张地图显示了查谟（Jammu）和克什米尔（Kashmir），印度和巴基斯坦都声称对其拥有主权。

推特的印度分部负责人马赫什瓦里（Manish Maheshwari）以及另一名公司高管被指没有遵守印度网络新规。

北方邦强硬派团体Bajrang Dal领导人Praveen Bhati对警方表示：“这伤害了我和印度人民的感情。”该团体向警方递交了针对推特的上诉状。

推特方面没有立即回应路透社的置评请求。本周二，这张地图在其网站上已经看不到了。

揭开克什米尔的面纱 多元文化 克什米尔素以文化和语言多样性著称。克什米尔山谷主要生活着穆斯林，查谟是印度教居民的聚居地，而拉达克则主要生活着佛教徒。但是，无休无止的暴力却对这里的多元社会产生了严重的损害。

揭开克什米尔的面纱 藏红花 藏红花是克什米尔的一大瑰宝。印度是继伊朗和西班牙之后最大的藏红花出口国。

揭开克什米尔的面纱 东方瑞士 克什米尔有着世界上最美的高山草甸和群山。在许多人眼里，这里就是东方的瑞士。2014年，有近110万人到查谟和克什米尔旅游。

揭开克什米尔的面纱 白雪皑皑 冬季给克什米尔披上了雪白的外衣。许多地区很适合冬季运动，但却缺乏相关设施。伊斯兰暴力活动仍是这里最大的挑战。

揭开克什米尔的面纱 河流纵横 克什米尔的喜玛拉雅山区是20多条河流的源头，最大的是印度河、尼勒姆河和拉维河。所有的河流都从印度流向巴基斯坦。

揭开克什米尔的面纱 克什米尔柳木 克什米尔也是重要的柳木产地。专家们认为，克什米尔柳木是做板球板最好的材料。克什米尔木材也适合造船。

揭开克什米尔的面纱 苏菲派 伊斯兰神秘主义派别苏菲派16世纪流传到克什米尔。苏菲派的传统是重视宗教和谐。许多克什米尔人尊崇的圣人都是苏菲派僧人。苏菲派歌唱家，如阿比达·帕维恩（Abida Parveen）迄今深受人们的欢迎。

揭开克什米尔的面纱 云端中作战 印巴之间的克什米尔冲突从1948年爆发以来持续至今。专家们认为，在可以预见的将来找到解决的办法希望渺茫。 两国都向自己控制的克什米尔地区投入了大量人力、物力，并在那里部署了自己的军队。锡亚琴冰川（5753米）因此被人称作世界上海拔最高的战场。

揭开克什米尔的面纱 印巴冲突升级 9月28日，两名驻克什米尔的巴基斯坦士兵在与印度士兵的交火中丧生。巴基斯坦军队发表声明称，巴军对印度的无端开火予以了正当回击。印度表示，其军队对活跃在印巴实际控制线上的恐怖主义武装展开了打击。9月18日，武装分子攻击印度在查谟和克什米尔邦的军事机构，造成18名士兵丧生，四名攻击者被击毙，印度当局认定袭击者为外国武装分子。



这并非是推特首次在印度惹上麻烦。这个月，推特印度高管马赫什瓦里已经被印度警方传唤，原因是他未能阻止一段据称煽动宗教之间仇恨和敌意的视频。

印度科技部长拉维·尚卡尔·普拉萨德（Ravi Shankar Prasad）批评推特没有遵守印度政府规定，并封了他的推特账号。

印度今年二月推出网络新规，根据澎湃新闻，新政推定，在印度的数字媒体公司“有义务”去删除政府认为具有争议的内容，并协助有关方面展开调查。

更多阅读：顶不住新德里当局施压 推特暂封印度部分账户

去年印度国会中负责执行保护个人资讯法案的委员会批评推特不尊重印度的主权。此事源于，推特地图资讯将拉达克地区与查谟和克什米尔邦标示为中国领土。推特高层随后表示已修正错误。

更多阅读：误将印度领土标示为中国 印度国会挞伐推特

(路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。