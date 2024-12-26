“都想和我做朋友” 特朗普就职典礼捐款破纪录

美国候任总统特朗普即将于2025年1月20日重返白宫，其就职典礼吸引了来自科技公司、大型企业及全球领导人的空前关注和慷慨捐赠，捐款总额或刷新纪录。

（德国之声中文网）即将于2025年1月20日重新入主白宫的特朗普，正在筹备其第二任期的就职典礼。据报道，美国商界巨头和国际企业纷纷捐款支持，捐款总额预计将打破历史纪录。

特朗普曾在2017年第一任期就职典礼筹得创纪录的1.07亿美元，而此次就职典礼的捐款金额已超过1.5亿美元。据《华尔街日报》报道，福特、亚马逊、Meta、丰田和高盛等11家公司各捐款100万美元，展示了商业界对新一届政府的支持。

相比之下，现任总统拜登在2021年就职典礼期间筹得了6180万美元，主要捐款方包括辉瑞（Pfizer）、美国电话电报公司（AT&T）和波音（Boeing）。这一金额显然逊于特朗普目前的筹款成绩。

在返回白宫的道路上，特朗普吸引了科技大亨、美国政客、外国领导人甚至一些媒体的关注和支持。许多人纷纷表达对这位78岁共和党人的善意。

现任总统拜登在2021年就职典礼期间筹得了6180万美元 图像来源: Saul Loeb/Getty Images

“所有人都想做我的朋友”

特朗普在其佛罗里达州的海湖庄园面对记者时笑称：“我的第一任期，大家都在反对我。这一任期，所有人都想做我的朋友。”他还自嘲道：“我不知道，是不是我的性格变了。”

然而，特朗普的性格似乎并未发生显著变化，但许多曾批评过他的人现在却热衷于向其靠拢，尤其是面对一个极度看重忠诚的政府。美国布朗大学的政治学教授施勒（Wendy Schiller）在接受法新社采访时表示：“目前来看，大家认为站在他一边比不站更有利——但问题在于，他的‘好感’经常变化。”

即使是现任总统拜登也在交接期间改变了态度，放缓了对特朗普“威胁民主”的批评。拜登似乎希望实现“平稳过渡”。而特朗普在选战中，没有做出败选时会让政权平稳过渡的承诺。

政治界与媒体俯首称臣

多国领导人也纷纷寻求与特朗普建立联系。从匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）到加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau），他们或是特朗普的右翼盟友，或是面临其关税威胁的对手。

与此同时，曾被特朗普称为“人民公敌”的媒体界也在试图与其修复关系。美国MSNBC《早安乔》（Morning Joe）节目的主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）和布热津斯基（Mika Brzezinski）尽管过去对特朗普颇多批评，但仍于11月前往海湖庄园与他会面。

在科技界，多家高管已前往海湖庄园与特朗普接触。Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）试图修复与特朗普因2021年国会山事件破裂的关系。当时扎克伯格旗下的社媒平台脸书给特朗普的账号设下了长达两年的封禁期。

脸书账号被解禁后，特朗普的第一条帖子的内容只有一句话“我回来了！” 图像来源: Facebook/AP/picture alliance

“全面屈服时代的来临”

如今苹果首席执行官库克（Tim Cook）、谷歌首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）等人也纷纷登门造访。此外，亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos）预计将在本周晚些时候前往会见特朗普。

特朗普的就职典礼不仅吸引了科技界的关注，还得到了其他行业巨头的支持。例如，福特汽车公司捐款100万美元，同时承诺提供车辆支持。福特首席执行官法利（Jim Farley）表示，希望特朗普政府能听取行业的建议。

《纽约时报》专栏作家戈德堡（Michelle Goldberg）在一篇评论文章中将这一现象形容为“全面屈服（The Great Capitulation）时代的来临”。

（路透社、法新社、财新网）

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