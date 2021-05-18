 都可以打了？德国6月7日起取消接种排序 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2021

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都可以打了？德国6月7日起取消接种排序

在德国，16岁以上的人很快都将有资格接种疫苗。不过，联邦卫生部长强调，至人人都能轮上，还需要一定时间。

Deutschland Coronavirus l Impfstart bei der Polizei in Rheinland-Pfalz

在德国，目前只有被列为优先群体的人才有资格接种大多数疫苗，相关排序规定基于年龄、医疗条件和职业等因素

（德国之声中文网）德国联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）本周一（5月17日）宣布，德国将从6月7日起取消新冠疫苗接种排序规定。   

到目前为止，只有被列为优先群体的人才有资格接种大多数疫苗，相关排序规定基于年龄、医疗条件和职业等因素。从6月7日起，该排序规定取消，16岁以上的人将都有权接种。 

新规则适用于所有接种中心、诊所和企事业单位大夫。 

目前，德国国内疫苗依旧供不应求，因此，尽管不再排序，施潘部长仍呼吁人们在等待预约时继续保持耐心。他表示，无法在6月份就完成整个过程，接种战役会延续到 "夏天"。 

疫苗接种战役进展如何？  

至5月17日，德国全境施打数量超过4000万剂，约37%的人口已接种一次；11.2%的人完成了接种。  

还有约1500万人将在6月7日之前得到第一剂或第二剂疫苗。   

施潘部长表示，当局已在安排何时、以及如何为12至16岁的青少年接种疫苗事宜。欧盟药品管理局将在6月份完成审批生物新技术/辉瑞（BioNTech/Pfizer）疫苗用于12岁以下儿童程序。  

对阿斯利康（ AstraZeneca）、强生（Johnson & Johnson）疫苗的排序限制先前即已取消，大夫们已有权自行施打。另有若干州则已取消对其它疫苗的优先排序等级。 

TABLEAU | Deutschland | Coronavirus dritte Welle | Köln, Impfzentrum

科隆的移除疫苗接种中心

医生们如何反应？  

德国全科医生协会会长魏格尔特（Ulrich Weigeldt）指出，对已在连轴转的诊所而言，挑战仍然巨大。他在《莱茵邮报》 上表示，他能理解现在每个人都想尽快轮上，但愿向病人们呼吁，不妨拿出点耐心。   

德国患者保护基金会负责人布里施（Eugen Brysch）则强调，排序规定是否取消应取决于疫苗接种进展情况，而不能硬性设定某日期。 

染疫率低到可享受夏天了吗？  

近期，德国国内染疫率呈下降趋势，每10万名居民每周染疫率为83.1。  

联邦政府发言人赛贝特（Steffen Seibert）表示，数字下降可激发人们的信心，但不能因之鲁莽从事："我们还不具备像去年那样享受轻松夏天的条件“。他强调指出，染疫率尚须继续大幅降低。一年前此时，新冠大流行瘟疫初起，德国出现第一波“温和“疫情，全国范围10万人7天染疫率是5。 

 

（德新社，路透社，法新社）

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