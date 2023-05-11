郭飞雄一家「妻离子散」传体重降至45公斤

（德国之声中文网）中国知名维权人士郭飞雄5月11日遭广州法院以「煽动颠覆国家政权」罪名判刑8年，相关消息不仅引起人权团体的批评，多国政府与联合国也发布声明，谴责判决结果。除了各界高度重视郭飞雄案件的判决结果外，他的家人在接受DW访问时也批评中国政府的做法「抹灭良心」，并坚持郭飞雄所受的罪名是「莫须有」。

他的姊姊杨茂平13日向德国之声表示，因郭飞雄要求她不要出席周四的庭审，所以她是透过朋友转发网上消息，才得知郭飞雄遭判刑8年。她说：「我听到这个判决後感到非常震惊，我弟弟是因为争取要去美国看他当时病危的妻子张青，在经历一年的漫长等待後，他因担心无法及时见到妻子，尝试突破当局看管，但在2021年1月於上海浦东机场准备搭机赴美时，被当局抓了。」

杨茂平表示，郭飞雄被捕後，中国当局才开始「罗列各种罪名」，最终在2022年1月12日，也就是郭飞雄妻子张青因癌症过世後两日，才被当局以「煽动颠覆国家政权」罪正式逮捕。她提到：「他妻子去世五天後，我问监管他的人为何不让郭飞雄去见他妻子，当局却声称『谁知道这麽快啊』，接着就跟我说郭飞雄被捕了，当我问他们是什麽罪名时，他们说『以後会有罪名的』。」

根据杨茂平与郭飞雄律师提供的消息，广州法庭11日在宣判时，称郭飞雄长期撰写并在互联网发表文章丶2020年创建世界宪政民主论坛继续发表自己和他人撰写的煽动性文章丶2021年1月27日出境受阻时接受自由亚洲电台的采访发表言论，长期攻击丶诋毁中国政治的制度，所以才将他以相关罪名判刑。

而在郭飞雄遭判刑後，他也透过管道，将自己在关押期间准备的上万字辩护词公布在网上。他在辩护词中写道：「我必须声明的是，从1986年12月第一次参加学潮直至今日，我的政治主张和政治理想从来没有改变过：在中国彻底实现真正的自由民主人权法治。这是我的一切社会思想学术活动和政治活动原始的丶根本的丶终极的行为意图。」

郭飞雄表示，他在2005年至2019年间，遭中国当局4次刑拘丶2次判刑，总计被监禁时间长达「11年零123天」。他说：「我的这些思想学术活动，是在堂堂正正的履行我的言论自由丶思想自由丶学术自由等基本的公民权利和政治权利；亦正如众所周知丶我的这些思想学术活动的客观效果，是正面丶积极丶广泛而有深度的传播了普世价值理念，对包括民间和官方在内的一切向往真理的中国公民进行了人道人权启蒙，对促进一代人主权意识和权利意识的觉醒当然不无推挽之力。」

「按自己理想做事的人」

郭飞雄本名杨茂东，他曾是中国新公民运动的重要参与者与其中一位领导人。他在2006年因呼吁国际社会对中国政府镇压法轮功群体之事以及积极营救维权律师高智晟，遭中国当局以「非法经营罪」逮捕并判刑5年。获释後，他在2013年又因要求中国官员公开财产，并遭中国政府认定为相关活动的其中一位组织者，最终遭中国当局以「聚众扰乱公共场所秩序罪」与「寻衅滋事罪」判刑6年。

他姊姊杨茂平向DW表示，郭飞雄从小是个爱学的人，从念书开始，便一直按照自己的理想生活。她说：「他从不为物质左右，是个很高尚的人。虽然我们都不支持他後来做的事，但他做的事都是正义的事。虽然他做的事与主流不相符，但他没有做错误的事。他所受的这些磨难，让我们都很心痛跟心疼。」

长期关注郭飞雄案件情况与中国人权情势的人道中国主席周锋锁接受DW访问时强调，郭飞雄在这次被判刑前，已因两次坐牢导致他的家庭「妻离子散」，而他自从上次获释後，其实在中国都以非常低调的方式过日子，也不像以往有可推动社会活动的空间。他说：「郭飞雄仅因要求探望病危妻子，便遭中国当局判刑8年，这是非常疯狂丶没有人性且令人发指的。」

杨茂平向DW透露，由於郭飞雄此次被抓後便一直绝食抗议，所以他的体重已从原本67.5至75公斤，下降至45公斤。她说：「这次我大弟弟出席庭审後，说郭飞雄已『变形』了。虽然他目前尚未有其他疾病，但在绝食一年多後，他的咀嚼与吞咽功能都已退化。我非常担心他的身体健康。」

郭飞雄子女受影响

在郭飞雄三度被捕丶妻子张青於2022年1月不幸因病过世後，他的两个孩子也因此生活受到很大的影响。杨茂平告诉DW，郭飞雄的儿子原本就读大学一年级，但在张青过世後，他便离开学校生活。她说：「没上学这一年多的时间，他没做什麽事。虽然他与姊姊因十几年没见到郭飞雄，与爸爸情感较淡化，但他因受到张青影响，对郭飞雄仍很有感情。他经常透过我给他爸爸写信，我也会把郭飞雄的信转给他们。但因他比较内向，又因年幼便再也没见过爸爸本人，所以这次郭飞雄被判刑之事，对他打击很大。」

事实上，由於多数维权律师或异议人士的家庭在中国都持续面临政府威胁，所以不少维权律师的妻子最终会被迫带着孩子流亡海外。但因大部分维权律师或异议人士在服刑期满後，多半会面临中国政府施加的出境禁令，这也导致多数维权律师的家庭在妻儿选择流亡海外後，可能面临长期无法再相聚的情况。

周锋锁告诉DW，由於中国政府时常以株连的方式把「痛苦」施加在异议人士与其亲属身上，所以包含高智晟丶刘晓波丶许志永与丁家喜等知名异议人士都面临家庭被迫长期分隔两地的处境。他说：「郭飞雄的儿子最後一次见到父亲本人是5岁，他这麽多年来，都没办法面见父亲，这是一场人伦惨剧。中国政府这样做，表现出这个政权的残酷丶冷血与无耻。」

周锋锁呼吁国际社会针对中国异议人士受到政府关押或判刑的案件持续发声，因为有鉴於中国政府近年来在国际社会中的影响力，他们会对全世界造成威胁。他说：「过去几年，以美国为首的一些国家开始警醒过来，对中国政府采取比较清醒与务实的看法。但我仍要提醒与中共做生意的人，他们的每一分钱，都在维护这个政权，帮他们做恶。我希望郭飞雄的个案能让全世界意识到这点。」

他补充道，在包含许志永丶丁家喜与郭飞雄在内的多名异议人士近期陆续遭中国政府判重刑的情况下，中国公民社会正面临一个史无前例的挑战。他说：「无论是国家机器的强大，还是中共拥有的高科技之精细程度，在目前的情况下，被中国当局追踪的几个人很难聚集起来。但历史显示，任何一个残暴政权，都很难持久。所以不管中国当局对异议人士的镇压多麽惨烈，还是会有很多人尝试寻求自由。」

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