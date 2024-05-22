郭文贵被控诈骗10亿美元案即将开庭

已流亡美国10年的中国富商郭文贵曾以爆料中共高官的腐败赢得了大量粉丝。就目前美国检方掌握的资讯来看，郭文贵正是利用这一人脉优势欺骗投资者，进行了高额诈骗活动。

（德国之声中文网）郭文贵被控诈骗刑事案周三（5月22日）开始启动陪审团挑选程序。由于关注度高，此次陪审员将对公众匿名，并部分隔离。

郭文贵本人已于去年被捕，美国司法部指控这名对中共提出激烈批评、流亡海外的中国商人诈骗超过10亿美元。本次审理在纽约曼哈顿的地方法院进行，可能会持续至今年7月份。

在美国，郭文贵使用了多个化名，包括Miles Guo、Miles Kwok和Ho Wan Kwok等。检方对他提出证券欺诈、电信欺诈、非法货币交易和共谋洗钱等12项指控，但郭文贵均予否认。如果罪名成立，郭文贵可能面临数十年的刑期。

去年3月，美国司法部宣布郭文贵受到起诉。在纽约被捕后，他一直关押在纽约市布鲁克林的一所联邦拘留中心，因为法官认为存在潜逃风险而不得保释。据路透社报道，他的年龄有说是54岁，也有55岁的说法，但监狱的记录显示他现年57岁。

郭文贵曾结交了班农等与特朗普政府关系密切的社会名流。2020年，班农在郭文贵价值3700万美元的“Lady May”游艇上因另一桩欺诈案被捕。特朗普在其总统任期结束前最后几个小时赦免了班农。班农也从未认罪。

涉嫌诈骗被捕 郭文贵庭上不认罪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

利用人脉优势诈骗

郭文贵通过在网络上传播中国官员的腐败故事，赢得了大批粉丝，有着很高的人气。联邦检察官指控郭文贵及其同伙利用这一人脉优势，在一家媒体公司、一家加密货币企业和另外两起诈骗案中欺骗投资者。

检方称，郭文贵没有向投资人兑现承诺的巨额经济收益，而是暗中挪用资金支付其奢华的生活方式。他在曼哈顿第五大道的一个酒店购置了住宅，在新泽西州有一处豪华别墅，给儿子买了一辆价值350万美元的法拉利跑车，购置价值3.6万美元的床垫。检方要求没收豪宅、游艇、银行账户上的资金，以及包括一辆布加迪、一辆兰博基尼和一辆劳斯莱斯在内的豪车。郭文贵已于2022年2月在康涅狄格州申请破产保护。

助理已认罪

今年5月3日，郭文贵的前办公室主任王雁平(Yvette Wang)承认了电信诈骗和洗钱罪。美国政府称这两项罪名合计可判处最高14亿美元的罚款和10年的监禁。王雁平的案子将于今年9月10日宣判。

中国领导人习近平上台后不久即展开反腐运动，2014年，郭文贵离开中国。开始在网上爆料中国官员的腐败行径后，郭文贵于2017年被北京贴上逃犯的标签。中国当局称郭犯有包括贿赂、绑架、诈骗、洗钱和强奸在内的至少19项重大罪行。当年，应北京的要求，国际刑警组织发布了逮捕郭文贵的“红色通缉令”。

（综合报道）



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