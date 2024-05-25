郭文贵被控巨额诈骗案开审

以“爆料”走红的中国流亡富商郭文贵在美国受审。在检方看来，郭文贵的骗术简单粗暴。辩护律师则强调，其目的是发起一场反对中国共产党的运动。

（德国之声中文网）路透社周五（5月24日）报道称，美国助理检察官弗根森（Micah Fergenson）当天向陪审团表示，郭文贵曾是中国的一名房地产开发商，后移居纽约，通过抨击中国政府的影片在网上积累了大量追随者。费根森补充道，在中国和香港当局没收了他的资产后，郭文贵开始向他的支持者推销欺诈性投资，为自己和家族带来庞大的资金。在检方看来，郭文贵的骗术简单粗暴：“他用从被他欺骗的人那里窃取来的钱过着亿万富翁的生活。”

检察官还透露，从2018年开始，郭文贵在中文网络影片中推销投资项目，其中涉及其媒体公司、一个虚构的加密货币企业和一个农场贷款项目，以及号称一家提供特殊礼宾服务的高级俱乐部的会员资格。检察官继续指出，郭文贵挪用这些资金购买了一栋新泽西的豪宅、一艘游艇、数辆豪车和其他奢侈物品，包括两张价值3.6万美元的床垫。

然而，郭文贵的辩护律师施罗夫（Sabrina Shroff）在开庭陈述中表示，郭文贵的业务是合法的，其目的是发起一场反对中国共产党的运动。她强调：“这不是赌博，不是阴谋，也不是骗局。”施罗夫指出，郭文贵的许多行为，如拥有多部手机和银行账户，都是常识性的自我保护措施，因为中国政府一直试图破坏他在美国的工作。”这名辩护律师还敦促陪审员不要因为郭文贵花费其通过房产业赚取的巨额财富的方式而对他产生偏见。

自去年3月，美国司法部宣布郭文贵受到起诉 图像来源: Jane Rosenberg/REUTERS

异见人士还是诈骗犯？

检方对郭文贵提出证券欺诈、电信欺诈、非法货币交易和共谋洗钱等12项指控，但郭文贵均予否认。相关庭审由美国地区法官托雷斯（Analisa Torres）主持，可能会持续到七月。

《纽约时报》本周四报道称，如果郭文贵罪名成立，他可能面临数十年的监禁，或可能被驱逐到中国，而他在那里涉嫌强奸、贿赂和欺诈等罪行，已受到通缉。报道还指出，检察官已在周二要求托雷斯法官禁止郭文贵的辩护律师提出驱逐出境的问题，因为那可能“博取陪审团的同情”。

《华尔街日报》也在相关报道中总结道：正如主审法官在一项审前裁决中所说的那样，曼哈顿陪审团的艰巨任务是：裁定郭文贵是否是“一个真正的政治异见人士，亦或是一个诈骗犯”。报道在文章最后指出：该案的主审法官托雷斯今年早些时候裁定，郭文贵应该获得机会做出有关他的行为是中国政府施压的附带结果的辩解。不过该法官也写道，当然，郭文贵的解释最终是否站得住脚是陪审团要考虑的问题。

共同被告已认罪

郭文贵曾使用多个化名，包括Miles Guo、Miles Kwok和Ho Wan Kwok等。自去年3月，美国司法部宣布郭文贵受到起诉。在纽约被捕后，他一直关押在纽约市布鲁克林的一所联邦拘留中心，因为法官认为存在潜逃风险而不得保释。

本月早些时候，郭文贵的一名共同被告、其前首席助理王雁平（Yvette Wang）已承认了电信诈骗和洗钱罪。美国政府称这两项罪名合计可判处最高14亿美元的罚款和10年的监禁。王雁平的案子将于今年9月10日宣判。

郭文贵曾结交美国前总统特朗普的前顾问班农 图像来源: Getty Images/AFP/D. Emmert

辩护律师：国际刑警组织曾试图使郭噤声

郭文贵曾结交美国前总统特朗普的前顾问班农（Steve Bannon）。2020年，班农在郭文贵价值3700万美元的“Lady May”游艇上因另一桩欺诈案被捕。特朗普在其总统任期结束前最后几个小时赦免了班农。班农也从未认罪。

郭文贵于2014年在中国国家主席习近平领导的反腐运动期间离开中国。中国官员指控郭文贵犯有受贿、洗钱和其他罪行，但他予以否认。移居美国后，郭文贵在曼哈顿第五大道购买了一套豪宅，并通过批评中国政府，包括指责领导人腐败，吸引了大量粉丝。

应中国政府的要求，国际刑警组织于2017年4月发布了逮捕郭文贵的“红色通缉令”。郭文贵的辩护律师施罗夫周五在法庭上表示，在郭文贵（2017年4月）接受美国之音采访后，国际刑警组织曾试图使其噤声。

（综合报道）

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