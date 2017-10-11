郭文贵不再“挺习” 纽约爆料班农助阵

（德国之声中文网）美国总统特朗普的前首席战略顾问史蒂芬·班农（Stephen Bannon）在郭文贵的信息发布会上首先致词称，在过去一年时间里，全球媒体高度关注了两个事件，一个是今年春天在伦敦发生的一位俄罗斯异议人士被毒害案。另外一个是几周前一位俄罗斯专栏作家在土耳其被杀害的案件。史蒂芬·班农指出，这两个事件引发了国际媒体的广泛关注，当然它们是悲剧性的。"但是今天郭文贵先生准备告诉大家的，诚实的说会让人十分惊叹。"班农称在中国，有成百上千名最聪明的精英人士不是失踪、被关入监狱、自杀，就是死于神秘的原因或者被没收财产。但这些如今都没有太引起媒体的关注。"班农表示，这些都不是偶然的独立性事件。

班农作为之前就和郭文贵来往密切的特朗普政府前顾问，在发言中直指海航集团。他指出，海航从一个小公司开始，在2014至2018年的时间里成长为世界上最大的金融机构。而这一切是在西方各大主流金融机构和参与者的帮助下发生的。班农认为，"现在的问题是这到底有多粗鲁？谁能够从中受益？海航的所有者是谁？是谁把中国老百姓的这些资产拿走的？谁能从中受益？而谁又对此视而不见？"

随后这位前白宫顾问提及了此次发布会的重点，也就是郭文贵负责主导开展的有关海航前董事长王健的死亡调查。并表示会把调查报告的结果递交给美国司法机关。班农表示，王健身亡案之中有太多的疑点。"海航以及其它从海航的粗暴增长中获益的金融机构所犯下的错误就是称郭文贵是说谎者。然后他们以诽谤罪将郭文贵告上法庭。这些人最后会明白这是大错特错的。"班农强调："因为在美国，我们奉行法制。"

郭文贵如今矛头直指习近平

1亿美金的法制基金

班农表示，所有郭文贵即将透露的有关海航以及中国政府高层的消息都是真实的。同时，他也会出任郭文贵即将斥资1亿美元成立的中国法制基金会名誉主席，帮助在中国受到当局以法律名义迫害的中国人。

郭文贵在随后的信息发布会中着重关注中国海航集团以及其创始人王健不久前"拍照死"事件。公布了其团队的调查报告。称调查团队找到了王健死前20个小时的有关视频。报告指出，王健身亡时身边陪同团队成员包括保镖孙景昊（音），而此人据称是王岐山的保镖，又名佩南南（音）。视频以及在场证人显示，这位保镖在王健身亡后离开了现场，一直没有再出现。而另外还有两位保镖"浑身是土"。而令郭文贵产生疑问的是，王健据称是拍照时从高墙跌落致死，但据事发当地的一名法国餐馆工作人员表示，王健死时现场有针头和针灸用针。并且其随身人员不让这位法国目击者靠近王健，对其采取急救措施。这位目击者称，王健当时没有立即死亡，还有言语的能力。郭文贵表示，后来王健没有被运往附近的医院或停尸房，而是被运往距离事发现场两个小时车程外的一处停尸间。在郭看来，另外的一大疑点是王健身边的所有陪同人员在其正式死亡不久后就回到了事发地点附近的酒店，也就是说王健的尸体在很长的一段时间里都处于无人看管的状态。

与之前爆料视频中的表态类似，郭文贵再次表达了对王健非正常死亡的怀疑，并分析称，王健"必须"死亡的原因包括大量不正常、不合法的短期贷款，而这些贷款都将到期，无人能承担责任。而海航集团从国营变为私营，从私营变成由贯军和刘呈杰控制，后来两人又把股权转让给设于纽约的慈航基金。整个过程王健是唯一，或者说是最关键的知情者。郭文贵表示，王健掌握了太多王岐山和海航集团相互关联的信息，"知道太多政治内幕"。并且郭称曾有多人告知海航集团是中国高层在海外重要的情报平台，同时也是中国安全部门的"内部公司"。

郭文贵爆料与谜团 "红色通报" 2017年3月初，生活在美国的中国商人郭文贵接受"明镜电视"的采访，对中共高官进行公开指控，受到舆论关注。美国之音中文节目与郭约定在4月19日进 行直播采访。而就在4月19日直播前不久，国际刑警组织对郭文贵发出"红色通报"，中国外交部发言人陆慷在例行记者会上予以证实。

郭文贵爆料与谜团 美国之音采访 4月19日，郭文贵仍出现在美国之音的镜头前。美国之音对郭文贵进行了一个多小时的直播采访。此前，美国之音曾宣布将进行三个小时的直播。5月初，与采访郭文贵有关的5名美国之音普通话语组员工被停职调查。

郭文贵爆料与谜团 中国官媒批驳 7月10日，中国官方新华社发表题为"郭文贵海航'爆料'真相调查"的文章。文中称，郭文贵"从国内高层获得所谓海航豪华公务机所有权等信息，并大肆编造种种离奇的'贪腐''情色'故事"，"实际上是其通过收买民航系统员工"收集信息后，"进行'深度加工'、歪曲解读"。

郭文贵爆料与谜团 海航 8月，《南华早报》报道，一名海航发言人称，6月致信美国之音，因美国之音"为郭文贵提供了一个机会，让他所谓'直接爆料'，而没有对信息源或信息的真实性进行核实"，对海航的声誉造成损害。美国之音回函称，郭文贵在采访中的表态完全属于个人观点。

郭文贵爆料与谜团 官司 除海航外，郭文贵的网上“爆料”言论还受到财新传媒及其总编胡舒立、SOHO中国董事长潘石屹以及中国住建部副部长黄艳的起诉。郭文贵在YouTube的视频以及在推特发表的照片中还提及许晴、范冰冰等明星。许晴发表“严正声明”，范冰冰亦发微博疑似回应。

郭文贵爆料与谜团 王岐山 《纽约时报》等国际媒体关注了郭文贵。在2017年5月的报道中纽时写到：郭文贵“声称负责反腐运动的中国二号领导人的家人，秘密拥有中国一个大型企业集团的大量股份”。这里所指的是时任中纪委书记王岐山和海航。十九大后，王岐山退出中央委员会。

郭文贵爆料与谜团 “谜团” 《纽约时报》近日发表文章“爆料者郭文贵：权力、金钱、秘闻与谜团”，其中提及，“郭文贵的声称也将一批流亡海外的异见人士和民主活动分子分为两派，尽管这些人本来似乎是郭文贵的天然盟友”。 作者: 德国之声 中文网



海航过去的1000天

郭文贵声称，已经把其调查团队掌握的视频以及其它书面资料提供给到场的媒体。郭文贵感谢顶着中国政府取消签证，不准其入境的威胁，仍然到场的媒体记者。他向媒体表示："海航在过去1000天的时间里，财富以每天1亿美金的速度增长"。在过去三年中完成了67个规模巨大的并购，涉及诸多敏感产业。他强调称，按照中国政府的规定，所有赴海外并购，需要将资金转移海外的项目都必须得到包括中国外汇管理局、发改委、中共中央政治局和常委会的高层批准才能够进行。郭文贵表示，海航的67个相关并购项目如果按照程序流程"一个都不可能"。

郭文贵指出，海航背后真正的控制人是今年38岁的贯军和刘呈杰。同时贯军也是设于纽约的慈航基金实际控制人。英国《金融时报》2017年7月曾援引海航集团公布的消息报道了有关贯军将海航股权转移给纽约慈航基金一事。郭文贵透露，现在已经有许多美国主要金融机构出于对海航股东结构及背景的疑问，中止了和这个中国金融巨头的合作。

从"挺习"到"习王一起反"

郭文贵在此次信息发布会上一改之前只针对王岐山和中共其它高层，但坚决拥护国家主席习近平的态度。在诸多批判性表述中，将习近平的名字与王岐山并列。并多次发问海航集团的一系列巨幅增长和海外并购以及股权结构变化等事件，王岐山和习近平究竟是否知情？在这位中国富商之前的"爆料"表态中，习近平一直是其坚决拥护的对象。而现在他把习近平和王岐山一同作为批评目标的做法在许多观察人士看来是郭文贵和其自己撑起的"习近平"保护伞彻底决裂的标志。

而几乎就在郭文贵召开纽约信息发布会的同时，有香港媒体报道了其在香港的巨额资产被冻结的消息。据网媒"香港01"报道，日前香港高等法院以《有组织及严重罪行条例》为法律依据，冻结了郭文贵价值87亿港币的资产，令他操控的公司和人头帐户曝光。当中最引人瞩目的是首次发现他透过离岸公司，合共控制约14.98%海通证券H股。法庭文件显示，海通主要股东"BSA Strategic Fund I"、"Insight Phoenix Fund"被郭文贵"有效控制"，郭还透过其他离岸公司控制海通的股份。另外郭文贵以"KWOK Ho Wan"（郭浩云）之名，持有香港身份证和香港特区护照。目前法庭已经冻结了他个人在汇丰银行的帐户，内有港币、美元、日元存款，折合约366万港币。