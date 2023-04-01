 郭文貴保釋被拒 法官：最高可處百年監禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2023

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郭文貴保釋被拒 法官：最高可處百年監禁

流亡美國的中國富豪郭文貴近期因涉嫌詐騙10億美元被捕，20日美國法院裁定，拒絕郭文貴提出的保釋案，原因為何？

20日郭文貴保釋案遭美國法官認其或會逃亡為由拒絕。

20日郭文貴保釋案遭美國法官認其或會逃亡為由拒絕。

（德國之聲中文網）郭文貴遭控涉嫌詐欺10億美元，曼哈頓聯邦法官週四（4月20日）以可能有逃亡風險為由，拒絕郭文貴律師提出的2500萬美元保釋方案，宣布這位中國之名富商將繼續被關押獄中。

美國地方法官托雷斯（Analisa Torres）表示，檢察官認為郭文貴很有可能逃亡，若他獲釋，將對社會構成經濟損害的風險。托雷斯指出郭文貴即使去年資金被凍結，仍繼續宣傳詐欺性投資機會。

托雷斯另指，郭文貴過去在民事訴訟、破產程序及該刑事案件中有「妨礙司法」行為，此外，法官認為，從郭文貴過去在多起案件程序的行為看來，皆使法院「無法合理保證被告將遵守任何審前釋放的條件」。

托雷斯認為郭文貴「有逃跑的手段及訣竅」；她指出，執法部門在搜查郭文貴住處時，找到2本護照，並稱「這位聰明的被告有足夠的資源，可以想辦法在沒有旅行證件的情況下，離開這個國家」。法官另舉日產汽車（Nissan）前董事長戈恩（Carlos Ghosn）從日本逃亡為例說明。

托雷斯指出，若郭文貴逃亡，美國政府將成為其「眾多債權人之一」。目前郭文貴的律師尚未對保釋案被拒一事回應置評請求，檢察官發言人則拒絕評論。法官則表示，若郭文貴的罪名成立，他最高將面臨100年以上的監禁。

郭文貴被控靠犯罪所得過著奢靡的生活（資料照）。

郭文貴被控靠犯罪所得過著奢靡的生活（資料照）。

保釋方案

郭文貴的律師團隊3月31日向曼哈頓聯邦法院提交保釋申請，保釋方案總額達2500萬美元，其中包括500萬美元的現金以及其他資產；若其獲保釋，他將住在其妻位於康涅狄格州的住所，在監視下生活。

郭文貴律師團隊稱他將受保安公司24小時監視，並且至少有1名保安會隨時在場。該團隊稱郭文貴自2015年赴美以來，共只有3次出境記錄，且在2017年以後就未曾離境。

此外他們表示，若郭文貴離開美國，中國將讓他面對「無法承受的生命危險」，此外，其妻子與女兒也都在美國尋求政治庇護，他不會離開家人。

郭文貴2014年在中國國家主席習近平主導的反貪腐行動期間離開中國，他遭中國指控犯有賄賂及洗錢等罪行。郭文貴予以否認。

郭文貴被捕

現年54歲的郭文貴3月15日在紐約被捕，美國司法部指控他策劃投資詐騙計劃，並藉此從其數千名追隨者中，騙取至少10億美金。

聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）表示，郭文貴靠犯罪所得，過著奢靡的生活——他購置了5萬平方英尺（約合4645平方米）的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利跑車、2張各價值3.6萬美元的豪華床墊，還擁有一艘3700萬美元的豪華遊艇。

起訴書中郭文貴被控有電匯欺詐、銀行欺詐、證券欺詐和洗錢罪等，被控犯下11項罪名。郭文貴則拒不認罪。

涉嫌诈骗被捕 郭文贵庭上不认罪

（綜合報導）

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