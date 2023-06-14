 郭文貴保釋被拒上訴失敗 美法院判繼續關押 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

郭文貴保釋被拒上訴失敗 美法院判繼續關押

流亡美國的中國富豪郭文貴日前因涉嫌詐騙10億美元被捕。美國法院4月拒絕其律師提出的保釋案，本月14日再駁回其上訴，將郭文貴繼續關押獄中。

美國法院4月拒絕郭文貴律師提出的保釋案，6月14日再駁回其上訴，將其繼續關押獄中。

美國法院4月拒絕郭文貴律師提出的保釋案，6月14日再駁回其上訴，將其繼續關押獄中。

（德國之聲中文網）郭文貴遭控涉嫌詐欺10億美元，曼哈頓聯邦法官4月以其有逃亡可能為由，拒絕郭文貴律師提出的2500萬美元保釋方案。路透社本週三（6月14日）報導，位於曼哈頓的上訴法院稱將維持原裁決，郭文貴不得保釋，將繼續被關押獄中。

郭文貴的律師並未立即回應路透社的置評請求。

申請保釋被拒

此前，美國地方法官托雷斯（Analisa Torres）表示，檢察官認為郭文貴很有可能逃亡，若他獲釋，將對社會構成經濟損害的風險。托雷斯指出郭文貴即使去年資金被凍結，仍繼續宣傳詐欺性投資機會。

托雷斯另指，郭文貴過去在民事訴訟、破產程序及該刑事案件中有「妨礙司法」行為，此外，法官認為，從郭文貴過去在多起案件程序的行為看來，皆使法院「無法合理保證被告將遵守任何審前釋放的條件」。

托雷斯認為郭文貴「有逃跑的手段及訣竅」；她指出，執法部門在搜查郭文貴住處時，找到2本護照，並稱「這位聰明的被告有足夠的資源，可以想辦法在沒有旅行證件的情況下，離開這個國家」。法官另舉日產汽車（Nissan）前董事長戈恩（Carlos Ghosn）從日本逃亡為例說明。

托雷斯指出，若郭文貴逃亡，美國政府將成為其「眾多債權人之一」。目前郭文貴的律師尚未對保釋案被拒一事回應置評請求，檢察官發言人則拒絕評論。法官則表示，若郭文貴的罪名成立，他最高將面臨100年以上的監禁。

郭文貴被控靠犯罪所得過著奢靡的生活（資料照）。

郭文貴被控靠犯罪所得過著奢靡的生活（資料照）。

保釋方案

郭文貴的律師團隊3月31日向曼哈頓聯邦法院提交保釋申請，保釋方案總額達2500萬美元，其中包括500萬美元的現金以及其他資產；若其獲保釋，他將住在其妻位於康涅狄格州的住所，在監視下生活。

郭文貴律師團隊稱他將受保安公司24小時監視，並且至少有1名保安會隨時在場。該團隊稱郭文貴自2015年赴美以來，共只有3次出境記錄，且在2017年以後就未曾離境。

此外他們表示，若郭文貴離開美國，中國將讓他面對「無法承受的生命危險」，此外，其妻子與女兒也都在美國尋求政治庇護，他不會離開家人。

郭文貴2014年在中國國家主席習近平主導的反貪腐行動期間離開中國，他遭中國指控犯有賄賂及洗錢等罪行。郭文貴予以否認。

郭文貴被捕

現年54歲的郭文貴3月15日在紐約被捕，美國司法部指控他策劃投資詐騙計劃，並藉此從其數千名追隨者中，騙取至少10億美金。

聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）表示，郭文貴靠犯罪所得，過著奢靡的生活——他購置了5萬平方英尺（約合4645平方米）的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利跑車、2張各價值3.6萬美元的豪華床墊，還擁有一艘3700萬美元的豪華遊艇。

起訴書中郭文貴被控有電匯欺詐、銀行欺詐、證券欺詐和洗錢罪等，被控犯下11項罪名。郭文貴則拒不認罪。

涉嫌诈骗被捕 郭文贵庭上不认罪

（綜合報導）

 © 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

8.11.2022, Peking, China, Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China CPC Central Committee, chairman of the Central Military Commission CMC, and commander-in-chief of the CMC joint operations command center, meets representatives of officers and soldiers of the command center, conveys sincere greetings to all of its members and delivers an important speech during his inspection to the CMC joint operations command center, Nov. 8, 2022. Xi on Tuesday inspected the CMC joint operations command center, demonstrating the stance of the new CMC on implementing the guiding principles of the 20th CPC National Congress and enhancing troop training and combat preparedness. CHINA-XI JINPING-CM PUBLICATIONxNOTxINxCHN

客座评论：习近平的“极限思维”是什么意思 14.06.2023

时评人邓聿文认为，习现在在高级干部中作“极限思维”的动员，是因为他意识到，终有一天，中美的对决会到来。

19.05.2023+++ Chinese President Xi Jinping claps during the joint press conference for the China-Central Asia Summit in Xian, Shaanxi province, China May 19, 2023. REUTERS/Florence Lo/Pool

德语媒体：习近平何以要让年轻人学会"吃苦" 13.06.2023

轰轰烈烈的"清零防疫"刚刚结束半年，中国又迎来了创纪录的高失业率。出口下滑，消费低迷--面对严峻的经济形势，北京似乎显得一筹莫展。

flags of China and USA painted on cracked wall

客座评论：中国对付美国的双轨策略 11.06.2023

政治学者张俊华指出，面对美国，习近平为首的中共此前似乎本不想把竞争两字说在口上， 但后来在美国“打开天窗说亮话”的姿态下，中美竞争日趋白热化。于是，北京不久前采纳了一项双轨策略，即软的硬的一起上。

广告

媒体看中国

China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

德语媒体：创纪录的青年失业率令北京头疼

大学毕业即失业的现状，令中国很多年轻人感到沮丧。创纪录的青年失业率也引起了中国政府的警觉，毕竟年轻人的不满情绪有可能会引发社会动荡。