郭台铭退出鸿海一线  一门心思竞选总统

（德国之声中文网）执舵鸿海集团长达40多年的郭台铭本周五最后一次以鸿海董事长身份参加股东会。会后举行的董事会会议选出新任事长--刘扬伟。郭台铭淡出鸿海第一线，还是专心于参加2020年总统大选。

郭台铭宣布自己的这一政治抱负恰逢美中贸易战如火如荼之际，对于鸿海集团而言更是一个敏感时期。明年1月台湾将举行新一届总统大选。两岸关系也必将再次成为选战中的热点话题。

鸿海旗下的富士康公司在中国是雇员数量最多的私营企业。郭台铭今天在股东会上表示，他虽然从鸿海退居二线，但是要继续做"台湾牛"，转换跑道把中华民国的责任扛上肩。

富士康是全球最大的手机代工厂，主要客户包括苹果和华为等公司。郭台铭的大部分投资都在中国，在大陆的雇员总数超过100万。

今年4月，郭台铭突然对外表示，妈祖给他托梦叫他出来选总统。目前在国民党内，郭台铭最主要的竞争对手是人气依旧很高的高雄市长韩国瑜。预计今年7月中旬，国民党将最后决出党内最终的总统候选人。

无论国民党最终推出哪位候选人，其对手都将是民进党籍现任总统蔡英文。蔡英文赢得民进党党内初选，准备竞选连任。

2016年，蔡英文赢得总统大选后，因不承认"九二共识"，北京方面切断了海峡两岸的沟通与交流。此后台湾还失去了一系列邦交国。

郭台铭和韩国瑜都表示要重建同北京的沟通与往来。但批评意见认为，这二人都同北京领导人走得太近。

富士康公司的大量订单都来自中国大陆，而目前的美中贸易战引发的加征关税令富士康面临考验。虽然近年来富士康在日本和印度等国也投资收购了一系列企业，但主要投资依然是在中国大陆。

郭台铭喜欢夸耀自己和美国白宫以及美国总统特朗普都有很好的交情。特朗普当选总统后，郭台铭两年前曾承诺在威斯康辛州东南部投资上百亿美元建造液晶屏幕工厂，制造13000个工作机会，博得特朗普总统一连声夸奖。然后有报道说，鸿海去年未能如期在该州制造足够工作机会，也因此失去得到相当於税务优惠的「纳税人信用」(tax credits) 的资格。

郭台铭被看作是台湾岛内传奇性人物，造就了罕见的经济成就。郭台铭的父母在国共内战后逃往台湾。1950年他出生在台北。从中国海事专科学校航运管理科毕业后，1974年，郭台铭获得母亲以标会取得的新台币20万元资助，与10名员工成立"鸿海企业有限公司"并任董事长，从黑白电视机旋钮制造起家，将企业做得越来越大，2001年，鸿海营业额超越科技业霸主台积电，成为台湾第一大民营企业。2005年，超越国营公司中油，成为台湾最大企业，并持续迄今。

洪沙 / 凝炼 （法新社）