郭台铭见威州州长　鸿海投资案重现曙光？

(德国之声中文网) 过去数月，各界不断质疑鸿海是否有意兑现在美国威斯康星州的百亿美元投资案，主角郭台铭在訪美期間終於表态，稱会实现当初的承诺。而当初在竞选中打着质疑鸿海牌的威州州长埃弗斯（Tony Evers），也在于周四 (5月2日) 跟這位台湾首富进行会谈。埃弗斯在会后立场转变，表示即便最终投资规模比原本承诺的小，他依然希望鸿海的威州投资案能成功。

特朗普当选总统后，鸿海兩年前曾承诺在威州东南部投资上百亿美元建造液晶屏幕工厂，制造13000个工作机会。当时由共和黨藉的前州长华克 (Scott Walker) 与鸿海谈成这个案子，而民主黨的埃弗斯則在去年的中期选舉中，对威州承诺给予鸿海稅務優惠提出质疑。 上个月，埃弗斯公开表示，他認為由于鸿海在缩小该液晶屏幕工厂的规模，因此期盼它在威州聘用13000人是「难以想象」且「不切实际」。

埃弗斯接受威州当地媒体访问时表示，鸿海在威州创作的工作机会可能少于13000人，但也可能大于那个数字。他也强调自己与郭台铭有「良好对话」，且两人正在建立「良好关系」。此外，他們也讨论到在郭台铭将淡出鸿海日常营运、角逐台湾总统大选的情况下，鸿海将会如何继续运作。

特朗普力挺威州投资案

鴻海投資案起起伏伏，這已不是第一次在郭台銘訪美後出現轉機。今年年初，鴻海又差点让原本的創業就業承诺跳票，結果郭台銘在2月与特朗普会面后再度重新投入威州投资案。郭台铭说，他在周三 (5月1日) 与特朗普会晤时，特朗普承诺在2020年5月前往威州视察鸿海工厂开始营运的情况。美国白宫发言人桑德斯 (Sarah Sanders) 也透过声明表示：「郭台铭将在威州投资很多钱，且很快会宣布更多在威州的新投资计划。」

特朗普一直力挺鸿海的威州投资案，甚至将其称作是「世界第八大奇景」。此外，他去年夏天也到威州参加鸿海工厂的破土典礼，并将此计划形容為美国制造业复苏的现象。然而，不少人仍然以之前鸿海在世界各地「跳票」的案子为例，质疑鸿海能否真的兑现计划。鸿海去年未能如期在威州制造足够工作机会，也因此失去得到相當於稅務優惠的「纳税人信用」(tax credits) 的資格。

威州州议会议长沃斯 (Robin Vos) 表示，希望郭台铭与政府高层的会晤以及發言，能平息外界对鸿海投资案的质疑。他说：「或许埃弗斯州长已接受了前任州长及共和党替威州谈到了一个很棒的投资案，而听到郭台铭亲口说出对投资案的承诺，或许能说服他鸿海投资对威州会带来很大帮助，所以我们应该好好庆祝这一切。」

郭台铭在与特朗普会晤后告诉记者，鸿海会坚守对威州投资案的承诺。他在透过视讯与台湾媒体做访问时说：「外界不该认定鸿海的威州投资案有任何变动。去年10月、11月因为天气严寒的关系，我们暂停了建造工厂的计划。但我们将从5月重启整个建造计划。」

支持出選？白宮稱只是好友

郭台铭此次访美，除了威州投资案話題受到关注外，外界也十分关心美方如何看待他宣布角逐台湾2020总统大选一事。

郭台铭周四 (5月2日) 结束与特朗普的一小时会面后告诉媒体，他告知特朗普参选总统的消息，特朗普说「这不是一个容易的差事」。此外，郭台铭也告诉特朗普，如果他当选总统，他立志成为一名「和平制造者」(peace maker)，而不是「麻烦制造者」(trouble maker)。

白宫发言人桑德斯 (Sarah Sanders) 则表示，郭台铭与特朗普并没有谈到支持他角逐台湾总统大选，并说：「他只是一名好朋友。」

杨威廉/李芊 (路透社/美联社)