郭台铭或竞选台湾总统 网友"还是选中国主席吧"

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，鸿海科技集团董事长郭台铭"松口考虑选总统"。报道称，郭台铭在周二（4月16日）出席2019印太安全对话研讨会时对媒体表示，"这两天会考虑是否参选2020年总统大选"。这位亿万富豪还强调了和平的重要性，并表示"市场要靠竞争，中国大陆和美国都是市场"。

现年68岁的郭台铭同时表示，2020年对于台湾的安全来说非常重要，"这场总统大选将决定未来起码台湾20年政治、国防和经济的走势"。他称，可能参加国民党初选。

对此，国民党方面的副发言人称，郭台铭有近50年的国民党党龄，"但2000年国民党办理党员重新登记时，党部并未通知郭台铭办理"。目前，针对郭台铭是否符合参加党内初选的条件，国民党方面尚未明确回复。

郭台铭2018年6月与特朗普会面

郭台铭生于1950年。他在1974年创立了鸿海塑料企业有限公司，后来逐步发展壮大鸿海科技集团。该集团目前是全球最大的电子产品代工商，客户包括苹果、谷歌、亚马逊等全球知名品牌。在2018年《财富》杂志的世界500强排行榜中，鸿海排第24位。

网友："唯一支持郭台铭选中国国家主席"

在郭台铭有意参选的消息传出后，鸿海集团的股票上扬，在台北、香港和深圳均收涨。

《自由时报》报道称，针对郭台铭可能参与竞选，高雄市长韩国瑜表示，假如参选"肯定是人心震撼"。

在社交媒体上，台湾网友对郭台铭有意参选进行了热烈讨论。在德国之声中文网于Facebook发起的一项小规模调查中，大部分网友（78%）表示反对郭台铭参选总统。

在调查下方，一位网友评论说："別忘了他曾說民主不能当饭吃。"这条评论迅速获得了70多个"赞"。

另一位网友则讽刺地表示，"唯一支持郭台铭选中国国家主席"。该评论也获得了他人的热烈响应，一些网友也表示，郭台铭"身家压在中国"，恐怕不敢在大陆针对台湾发声。