郭台铭因“个人因素”辞任鸿海董事

（德国之声中文网）台湾鸿海集团周六（2日）发布声明称，集团创办人郭台铭因个人因素辞任董事。该集团在声明中表示，在本届董事会九席董事当中，已有过半数五席的独立董事，所以郭台铭辞任董事后，并无须立即补选董事。

声明称，郭台铭于49年前创立鸿海公司，带领集团深耕技术研发、创新营运模式，成为全球最大的电子制造服务企业，鸿海深深感谢郭台铭近半世纪以来，对集团、以及全球电子产业的贡献。

8月28日，郭台铭召开记者会，宣布将展开连署，争取独立参选2024年台湾总统资格。路透社记者在记者会上问他若当选鸿海是否会成为中共施压的目标。郭台铭回应说，自己从来不受中华人民共和国、中国共产党的控制，「如果中共政权要说，你不听我的话，我把你鸿海财产没收，我会说『Yes, please, do it.』。若我牺牲个人的财产，中国不要来打台湾，我愿意重新做模具工人。」

鸿海集团则紧急灭火强调，公司属于80万股东共同拥有，郭台铭4年前已经交棒、未再参与公司日常管理，可以说是全球大型企业中非常好的传承案例，未来公司会基于创办人建立的基础上再上层楼。

周日（3日）郭台铭的竞选办公室发言人黄士修说，郭台铭已经找到副手人选。他在被台湾媒体记者追问时回答说：「他说找到了，我不知道到底是谁，我真的不知道，完全不过问，而且我拒绝他告诉我。」有传闻说，郭台铭找艺人林志玲做副手，黄士修回应说「不知道」。他还强调说，9月13日到9月17日领表，领表那天就要填副手名字，「所以要事前开记者会宣布副手人选，要不就是在领表当天填上名字，记者一定会知道」。

根據《TVBS新聞網》，林志玲經紀人表示，林志玲對政治不甚了解，只希望大家健康、社會平和、世界和平、天天快樂；「如果真的是姐姐～那就會變成barbie land了」。

郭台铭本人周日也被媒体追问副手是谁？他表示，副手要能够为人民做事，要能够符合民众的期待，要能够协助他的不足，确实是非常重要、需要花时间的课题。他强调说，「现在不能透露，这是很严肃的话题」。

美联社评价指出，郭台铭作为无党派人士缺乏台湾政治所固有的地方政治网络，而且大多数民众对与中国建立更密切的关系持谨慎态度，所以他胜选的希望渺茫。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 宣布投入2024年总统大选 8月28日上午，富士康母公司鸿海集团的创办人郭台铭，在台北正式宣布投入2024年1月举行的台湾总统大选。作为未经政党推荐的独立候选人，郭台铭必须在 11 月 2 日之前收集至少29万人的签名（占台湾最近一次立法委员选举的选举人总数的1.5%)，才有资格成为独立候选人参加竞选。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ “我们必须下架民进党” 在8月28日举行的记者会上，72岁的亿万富翁郭台铭称“必须下架民进党”，批评“民进党七年多来的执政，对外，把台湾带向战争的危险，对内，国政方针充满各种错误”。他警告说，“台湾不能成为乌克兰”，并表示，“给我四年时间，我承诺给台海带来五十年的和平，为两岸互信打下最深厚的基础。”

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 成功的实业家 郭台铭1950年10月18日生于台北县板桥镇，祖籍山西，毕业自中国海事专科学校，求学期间因需自筹学费在多家工厂打工。从中华民国空军高炮预官退伍后，郭台铭创建了鸿海塑胶公司（后改名鸿海工业），1974年与友人创建了代工厂富士康。1982年鸿海工业更名为“鸿海精密”，1985年在美国成立分公司，1988年开始投资中国大陆 。2001年，鸿海超越台积电，成为台湾第一大民营企业，2005年成为台湾最大企业。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 多年位居台湾首富的慈善家 据福布斯榜单，郭台铭多年位居台湾首富。而根据《壹周刊》历年“台湾50富豪”榜单，他从2002年起蝉联台湾首富至2020年。郭台铭长期参与国际教育以及针对贫困青少年的慈善和社会发展计划，2016年被《福布斯》评选为全球30位改变世界的人物之一、2017年被《哈佛商业评论》评为全球百大CEO第29名。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 在美国建新工厂 2018年6月，富士康在美国威斯康辛州兴建新工厂，时任总统特朗普和郭台铭一起出席了破土动工仪式。郭台铭说，若不是因为特朗普做总统，他不会来这里设厂。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 2019年参选国民党总统初选失败 郭台铭1970年加入中国国民党，2012年力挺马英九连任总统。2019年4月，郭台铭称妈祖托梦，表示愿意参加国民党的总统初选，并于6月辞去鸿海董事长一职。同年7月，郭台铭在国民党总统提名选举中输给韩国瑜（图右）。他随即批评国民党“迂腐”，宣布退出国民党。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 再次未获国民党总统参选人提名 2023年2月，郭台铭宣布参选国民党总统候选人初选。但国民党5月征召新北市市长侯友宜为2024年中华民国总统选举参选人，郭台铭未获提名。郭台铭8月28日宣布以独立候选人身份参选总统后，国民党表示极度遗憾，并警告党内为郭台铭助选者会被严肃处理。



（美联社等）

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