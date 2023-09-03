郭台铭因“个人因素”辞任鸿海董事

台湾鸿海集团发布声明称，集团创办人郭台铭因个人因素辞任董事。郭台铭竞选办公室发言人周日表示，郭台铭已经找到参与2024台湾大选的副手人选。对于找到艺人林志玲做副手的传闻，林志玲的经纪人回应说，「如果真的是姐姐～那就會變成barbie land了」。
（德国之声中文网）台湾鸿海集团周六（2日）发布声明称，集团创办人郭台铭因个人因素辞任董事。该集团在声明中表示，在本届董事会九席董事当中，已有过半数五席的独立董事，所以郭台铭辞任董事后，并无须立即补选董事。
声明称，郭台铭于49年前创立鸿海公司，带领集团深耕技术研发、创新营运模式，成为全球最大的电子制造服务企业，鸿海深深感谢郭台铭近半世纪以来，对集团、以及全球电子产业的贡献。
8月28日，郭台铭召开记者会，宣布将展开连署，争取独立参选2024年台湾总统资格。路透社记者在记者会上问他若当选鸿海是否会成为中共施压的目标。郭台铭回应说，自己从来不受中华人民共和国、中国共产党的控制，「如果中共政权要说，你不听我的话，我把你鸿海财产没收，我会说『Yes, please, do it.』。若我牺牲个人的财产，中国不要来打台湾，我愿意重新做模具工人。」
鸿海集团则紧急灭火强调，公司属于80万股东共同拥有，郭台铭4年前已经交棒、未再参与公司日常管理，可以说是全球大型企业中非常好的传承案例，未来公司会基于创办人建立的基础上再上层楼。
周日（3日）郭台铭的竞选办公室发言人黄士修说，郭台铭已经找到副手人选。他在被台湾媒体记者追问时回答说：「他说找到了，我不知道到底是谁，我真的不知道，完全不过问，而且我拒绝他告诉我。」有传闻说，郭台铭找艺人林志玲做副手，黄士修回应说「不知道」。他还强调说，9月13日到9月17日领表，领表那天就要填副手名字，「所以要事前开记者会宣布副手人选，要不就是在领表当天填上名字，记者一定会知道」。
根據《TVBS新聞網》，林志玲經紀人表示，林志玲對政治不甚了解，只希望大家健康、社會平和、世界和平、天天快樂；「如果真的是姐姐～那就會變成barbie land了」。
郭台铭本人周日也被媒体追问副手是谁？他表示，副手要能够为人民做事，要能够符合民众的期待，要能够协助他的不足，确实是非常重要、需要花时间的课题。他强调说，「现在不能透露，这是很严肃的话题」。
美联社评价指出，郭台铭作为无党派人士缺乏台湾政治所固有的地方政治网络，而且大多数民众对与中国建立更密切的关系持谨慎态度，所以他胜选的希望渺茫。
（美联社等）
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