郭台铭﹕北京须承认中华民国存在事实

(德国之声中文网) 上月宣布有意竞争国民党总统候选人资格的郭台铭，上周到白宫会见美国总统特朗普，被视为这趟美国之行的焦点。白宫发言人事后表明，会上没有谈及支持郭台铭参选的事宜。

郭台铭在记者会上再做解说﹕「有人说我被白宫发言人打脸了，我在此再一次声明，美国本来就不会也不应该介入台湾大选，支持特定候选人。我跟他（特朗普）的私交不是为了选举，而是希望不管在选前或选后都能建立一座友谊的桥梁，有直接沟通的管道。」

他认为以国民党初选候选人身份走进白宫是「突破」，具有特别意义。而他所述的「和平制造者」(Peace maker) 不只指两岸，也包含台美关系。

对于接下来有没有机会举行「习郭会」，郭台铭则斩钉截铁回应﹕「没有『习郭会』的事情会发生，我连中联办都不要去很多年了，我怎么敢去见。我的衣服是蓝色，你怕我被染得不够红吗？」

若当选冀與對岸谈判

目前，上届总统候选人朱立伦、前立法院长王金平已表态参选，高雄市长韩国瑜也将被纳入党内初选民调。分析普遍预期，两岸和统独议题很可能是明年大选的主轴。

郭台铭在记者会上说，对岸必须正视中华民国的存在，如果当选总统会找机会跟对方谈判，并以中华民国利益为先。 「我要出来参选就是要出来谈这个问题，与大陆在对等基础上谈话，以两岸和平为基础，共同创造经济成长。」

他说选择现在出来参选的原因，是要趁着中美相争之际，带领台湾抓住「摆脱经济平庸成长陷阱」的机会，相信「拼经济」是他的优势。但当媒体追问有关「一国两制」和「九二共识」的看法时，他仅称现在难以三言两语说清楚，会另辟场合详述之。

这位富商宣布参选之后曾向外媒表示考虑交棒，鸿海商业王国的接班人也备受注目。鸿海将于本周五 (5月10日) 举行董事会会议，外界关注会否选出继任人。对此，郭台铭今天拒绝透露任何风声。