郭台铭会晤特朗普："我是和平制造者"

（德国之声中文网）台湾鸿海集团董事长郭台铭周四（5月1日）同特朗普会谈之后告诉媒体，他告知对方参加竞选总统的消息，特朗普说"这可是一个不大好干的差事！"郭台铭称还告诉特朗普，如果当选台湾总统，他将是一名"和平制造者"（peace maker），而不是"麻烦制造者"（trouble maker）。

郭台铭周四在白宫同特朗普进行了近一小时的会晤。事后郭台铭会晤记者时，没有说明特朗普是否表达了对其的支持，只是说，他并不需要特朗普的建议，后者不过是以朋友身份为他加油。郭台铭还对特朗普说，会站在台湾的立场，将台湾产业、制造业带到美国，将台美经贸关系放到第一位，强化台美经济关系。

郭台铭呼吁北京应正视中华民国的存在，给台湾生存的空间。他说，这是北京领导人应该思考的。

郭台铭4月正式宣布参加台湾2020年总统大选的角逐

台湾中央社报道，有记者问郭台铭，当选之后是否无法再进入华府。这名台湾顶级富商则说，"如果我当选，我会争取到华府"。他说，不能到华府是北京因素，"如果争取不到，那是我没本事"。

据报道，郭台铭在华府期间，全程头戴一顶印有中华民国和美国国旗的棒球帽，并且还赠送了一顶给特朗普总统。

郭台铭周五到访美国威斯康辛州。两年前，特朗普当选美国总统后，曾要求郭台铭在该州建立生产液晶屏幕的工厂，投资上百亿美元。郭台铭曾许诺在当地创造13000个工作位置。他们二人还参加了工厂的奠基仪式。但不久后，郭台铭就声明工厂的规模将小于计划。威斯康辛州州长埃弗斯（Tony Evers）本周二表示没有会见郭台铭的计划。