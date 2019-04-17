 郭台铭会晤特朗普：″我是和平制造者″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2019

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时政风云

郭台铭会晤特朗普："我是和平制造者"

两周前宣布以国民党身份参加2020年台湾总统选举的郭台铭，日前在华盛顿会晤了美国总统特朗普。据媒体报道，郭台铭表示，如果竞选如意，他将会寻求美国对台湾的支持。

Trump Foxconn Wisconsin (Reuters/K. Lamarque)

资料图片：郭台铭去年6月与商人出身的美国总统特朗普共同出席富士康美国厂房动土仪式

DW.COM

“民主不能当饭吃”——在郭台铭宣布参加台湾总统大选后，这句话成为他被攻击的软肋。蔡英文批评他缺乏民主素养，称“郭董不懂民主价值”。郭台铭对此反唇相讥，表示“不能被意识型态绑架，政治要为经济服务”。 (21.04.2019)

特朗普欢欣鼓舞迎来郭台铭的富士康集团，这背后不仅印证了两边的投资概念相同，也证明商人性格的两人，在行事上也极为类似。 (28.07.2017)

（德国之声中文网）台湾鸿海集团董事长郭台铭周四（5月1日）同特朗普会谈之后告诉媒体，他告知对方参加竞选总统的消息，特朗普说"这可是一个不大好干的差事！"郭台铭称还告诉特朗普，如果当选台湾总统，他将是一名"和平制造者"（peace maker），而不是"麻烦制造者"（trouble maker）。

郭台铭周四在白宫同特朗普进行了近一小时的会晤。事后郭台铭会晤记者时，没有说明特朗普是否表达了对其的支持，只是说，他并不需要特朗普的建议，后者不过是以朋友身份为他加油。郭台铭还对特朗普说，会站在台湾的立场，将台湾产业、制造业带到美国，将台美经贸关系放到第一位，强化台美经济关系。

郭台铭呼吁北京应正视中华民国的存在，给台湾生存的空间。他说，这是北京领导人应该思考的。

China Foxconn Vorsitzender Terry Gou (picture-alliance/dpa/Imaginechina/N. Yanqiang)

郭台铭4月正式宣布参加台湾2020年总统大选的角逐

台湾中央社报道，有记者问郭台铭，当选之后是否无法再进入华府。这名台湾顶级富商则说，"如果我当选，我会争取到华府"。他说，不能到华府是北京因素，"如果争取不到，那是我没本事"。

据报道，郭台铭在华府期间，全程头戴一顶印有中华民国和美国国旗的棒球帽，并且还赠送了一顶给特朗普总统。

郭台铭周五到访美国威斯康辛州。两年前，特朗普当选美国总统后，曾要求郭台铭在该州建立生产液晶屏幕的工厂，投资上百亿美元。郭台铭曾许诺在当地创造13000个工作位置。他们二人还参加了工厂的奠基仪式。但不久后，郭台铭就声明工厂的规模将小于计划。威斯康辛州州长埃弗斯（Tony Evers）本周二表示没有会见郭台铭的计划。

 

 

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