郭台铭争取3千万剂BNT  台湾疫苗荒不再?

(德国之声中文网) 鸿海创办人郭台铭周日(8月29日)在脸书发文表示，疫苗供应要「不断链」，已向BNT争取明年为台湾保留3000万剂疫苗。他强调在疫情发展不明，各国囤积疫苗，甚至准备施打第三剂的情况下，「有备无患」胜于「量出为入」。

他提到，目前获得BNT「很不错的回应」，并说:「国际间至少都要在6到8个月前提出采购意愿，不仅有助加速前面的供货期程与速度，也能进一步协商确保供应不断链，可预期的到货期程有助于计划性施打，减少民怨。」

台湾中央流行疫情指挥中心发言人莊人祥告诉中央社记者，针对这个消息，指挥中心乐见其成，也说台湾明年已经订了2000万剂的莫德纳（Moderna）疫苗，近日阿斯利康（AZ）也已经向其询问明年采购疫苗意愿，但未到签约阶段，不方便说明疫苗数量。

根据中央社的统计，台湾到2023年已经采购了8千多万剂疫苗，目前到货的是1千多万剂，其中最多的是阿斯利康的6百多万，再来是莫德纳的4百多万。

捷克捐台莫德纳疫苗

台湾外交部29日表示，捷克政府捐赠的3万剂莫德纳疫苗已顺利运抵台湾。捷克在上个月就宣布这项捐赠消息，台湾强调:［捷克政府以具体行动展现民主自由伙伴相互帮助扶持的情操。」

台湾中央流行疫情指挥中心29日公布最新疫苗接种数据，台湾疫苗覆盖率达到42.55%、剂次人口比46.3%。而台湾自产的高端疫苗，根据指挥官陈时中，「受到一些不良事件的心理影响，加上BNT或其他疫苗即将到货」，影响整体施打率，接种率从第一天的92.8%到27日只剩下81.5%。

台湾立法委员陈以信在8月18日在脸书上表示，与世界各国相比，「台湾疫苗施打比率太低」，他以新加坡、中国大陆、美国、日本、韩国为例，表示台湾剂次人口远远落后，全球排名「第96名」，强调「政府疫苗政策失当」造成台湾人出国困难，「旅游业叫苦连天」。

(综合报道)

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