郭台铭不选总统 韩国瑜盼见面

(德国之声中文网) 9月17日，是台湾申请登记为正副总统大选被连署人的最后期限。 鸿海董事长郭台铭由于在9月12日宣布退出国民党，引发外界猜测他可能以无党籍身分参选。 然而，在16日晚上11点多，郭台铭发布声明表示，决定不参与2020年连署竞选总统。

他在声明中写道，参与选举的初衷是带领台湾拚经济，但是投身选战以来却看到一些政治人物为了私利，挑起阶级、仇恨、对立等民粹。 他写道: 「这些会因为我义无反顾的挑起责任而终结吗? 抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢?」

他说: 「不是因为任何人的劝说或影响，而是因为我再三思考之后，希望让社会关注国家领导人的选择时，能够回归理性思考与政策层面的讨论。 」

国民党发布新闻稿表示，坚信郭台铭会在关键时刻做出最佳且最有利中华民国的抉择，纷纷扰扰已落幕，国民党同志必当团结一致，全力辅选总统与立委参选提名人。

文传会代理主席程美华告诉台湾媒体《中央社》，郭台铭没有要参选，也就没有违反国民党规定，自然没有党纪处分。

蔡英文办公室闻讯后表示，国民党内部复杂问题外界无从理解与评论，对郭台铭决定表示尊重。

国民党总统候选人韩国瑜发布新闻稿说，相信与郭拥有相同目标，盼能与郭当面请益。

郭台铭结束与国民党关系

4月，国民党党主席吴敦义在中山厅颁发荣誉证书给郭台铭，让郭台铭获得国民党党籍，得以参加国民党的党内初选。 然而，郭台铭在国民党党内初选的落败之后，却在9月12日宣布退党。 他派幕僚到国民党办理退党程序，退回国民党党证与荣誉党员证书。

当时郭台铭决定退党，便广泛引发外界猜测他可能以无党籍身分参与2020年总统大选。

他在退党声明中写道: 「国民党存在的价值在于实践治理国家的理想及目标，而不仅在于抵御民进党，更不该成为个人利益及权力分赃的平台。 」他说: 「经过数月来的初选过程与国民党的互动我深刻体会百年政党改造的艰辛与党魂流失的严重... 我发现我个人再多的努力也撼动不了现有国民党的分赃与腐朽文化... 但愿我郭台铭的离开 能够加速国民党的改造与重生。 」

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而郭台铭透过幕僚蔡沁瑜所发表的声明，更是直接批评国民党中常委是「百年世袭」，而且「把政党利益放在国家利益之前」，与郭台铭返回国民党的初衷背道而驰，因此他「不会眷恋这个政党」。

《自由时报》报导，针对郭台铭的退党以及对国民党的指控，国民党在12日中午召开记者会，文传会代理主委程美华表示，「百年世袭」的指控明显与事实不符，并表示将依中国国民党员违反党纪处分规程办理。

据《中央社报道，国民党考纪会主委魏平政表示，将依照党员违法党纪处分规程处理，但他说：「郭台銘初選輸了可以不認，未來大選輸了是否也不認？」 《自由时报》报导他说，国民党是有制度的政党，退党也有一定程序，「不是退党，国民党就对你完全没有办法。 」

国民党在脸书上的官方专页上，也对郭台铭退党展开抨击，把郭台铭以前说「全力支持经过党初选制度产生的候选人」的录像剪接成影片，批评他不守信用。

台湾的选举机制

一般而言，如果没有政党提名，则可以向中央选举委员会申请为被联署人，以联署方式获得提名。 欲参选者须在9月13日至17日向中选会申请成为被联署人，申领联署人名册格式，并缴交联署保证金新台币100万元。 18日，中选会便会公告总统、副总统的被联署人，被联署人需要在45天内完成联署并且达到最低联署门坎，也就是在11月2日之前，被联署人必须获得28万384人以上的联署书，才能够成为总统候选人。

中选会官员对《中央社》记者表示，今天共有12人领表，有2组申请登记；一组为黄多玉、张幼薇，另一组为蓝信祺、胡宗伟。 前副总统吕秀莲也表示，接受喜乐岛联盟推荐，会在17日向中选会登记联署。

喜乐岛联盟是刚成立不久的政党，立场偏向台湾独立，暂时没有推荐权。

罗法/夏立民(综合报导)