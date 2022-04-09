部长级会议能否达成协议？WTO岌岌可危

（德国之声中文网）世界贸易组织（WTO）正面临其最严峻的时刻之一，到达多年来没有效率和被人遗忘的高峰。目前，它得到一个可能扭转局势的机会，重新成为自由和公平贸易的倡导者。不然，它的前景将会变得更加堪忧。

新冠疫情之后，也是4年半以来的第一次，世贸组织在周日（6月12日）开始为期四天的第12届部长级会议（MC12），解决海洋过度捕捞、发展中国家的新冠疫苗和粮食安全等问题。此时俄罗斯入侵乌克兰的战争已经阻碍了数百万吨乌克兰粮食对发展中国家的出口。

这几天里，世界贸易组织总干事奥孔乔-伊韦阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）面临她上任15个月来外交技巧一次关键的考验。世贸组织发言人普乔尔（Fernando Puchol）说，对于这次会议的四大主题——渔业补贴、农业、应对新冠疫情和该组织的改革——总干事表示“谨慎乐观"，认为至少有一个可以取得进展。

普乔尔周五告诉记者，外交官和贸易团队一直在全力以赴，“长时间、长时间”地工作，以便在其中至少一个问题上提出一个可能达成协议的“清晰文本”——这样部长们可以简单地签字画押不必进行更多的谈判。

部长们能否达成至少一项协议？

世贸组织总部设在日内瓦，成立仅四分之一个世纪，有164个成员国，其目标是帮助确保顺利和公平的国际贸易并解决贸易争端。一些专家预计这次会议不会取得什么成就，主要的成就可能只是让部长们坐到会议桌前。

“多边贸易体系正处于一个糟糕的状态，而乌克兰战争更是雪上加霜。”独立贸易政策分析家、世贸组织农业部门前负责人布内坎普(Clemens Boonekamp)说,“但仅仅是他们走到一起这一事实，就表明了对该体系的尊重。”

世贸组织前副总干事沃尔夫（Alan Wolff）显得乐观一些，认为成员国部长们至少可以取得一些进展。

沃尔夫说，他们可能会达成一项协议，通过确保联合国世界粮食计划署获得豁免，为了养活本国人民，可以不受粮食出口禁令的影响，帮助缓解乌克兰战争引起的迫在眉睫的全球粮食危机。

沃尔夫现在是华盛顿彼得森国际经济研究所的高级研究员，他表示对世界贸易组织总干事奥孔乔-伊韦阿拉有信心。

他说，成员国在缩减鼓励过度捕捞的补贴的协议上“似乎正在取得进展”——这是该组织二十多年来一直试图完成的事情。

“他们这次会不会有个结果？”沃尔夫说，“不知道。这具有戏剧性。”

如果要有所作为，就需要进行改革

诸多问题中的一个问题是，世贸组织的运作方式是通过协商达成一致，因此其164个成员国中的任何一个国家都可能阻碍工作进度。

简而言之，世贸组织已经成为发达国家和发展中国家之间的一个重要的外交战场。一些专家认为，如果它要有所作为，就需要进行改革。

这个贸易组织创建于1995年，其前身是关贸总协定。目前，它已经显示出缓慢解体的迹象。多年来，它没有达成任何一个重要的贸易协议。上一次较大的成功是2014年的一项协议，帮助低收入国家减少了货物通关的繁文缛节。

几年前，美国开始对世贸组织的上诉机构施压。在理论上，该机构对贸易争端作出最后裁决，例如美国和欧盟之间涉及飞机制造巨头空客和波音的争端。

随后，美国出现了特朗普总统，他坚持认为世贸组织对美国不公平，威胁要让美国退出该组织。他最终没有这样做，而是直接绕过了世贸组织——对盟友和敌人都实施制裁，无视该组织的规则和争端解决系统。

美国曾经是世贸组织的拥护者，对支持中国的加入感到懊恼。美国坚持认为中国政府违反了太多该贸易机构的规则，指责中国过度支持国营企业，阻碍自由贸易等等。中国否认了这些指控。

若干年前，世贸组织引来了规模巨大的、充满愤慨的、甚至是暴力的抗议——特别是反全球主义者和无政府主义者的抗议，他们厌恶该组织闭门协商和精英决定一切的做法。

前美国贸易官员芮恩希（William Reinsch）警告说，世贸组织现在面临着变得无足轻重的危险。他在本月写道，表明它仍然重要的最佳方式是谈判能达成一项协议，也许是关于渔业、新冠疫苗或者一个更困难的问题：鼓励农业方面更多的自由贸易。

现任职于华盛顿战略与国际研究中心的芮恩希说，美国需要做更多的事情——包括做出妥协——以确保世贸组织能够就有争议的问题达成协议。

“世贸组织的未来岌岌可危，” 芮恩希说，“谈判失败将对鱼和农民不利，同时也不利于基于法治的全球经济。”

（美联社）

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