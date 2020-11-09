部署香港特首选举 传北京将DQ民主派区议员

（德国之声中文网）北京拟全面掌控香港政制，继立法会之後，盛传区议会是下一个「开刀」对象，料过百名民主派区议员被DQ（取消资格），并废除特首选委会中的区议会界别，此举意在削弱民主派在特首选举的影响力。

中国全国人大常委会本周六（12月26日）闭幕，料有重大公布。《香港01》引述建制派消息人士称，北京将处理区议员宣誓问题，料有大批民主派区议员会因「部分过去言行」被认定不符合宣誓内容，进而被DQ，消息形容有关人数不少，「足以改写地区势力」。

报导指，届时北京或指明有关DQ议席不作补选，改由港府委任地区人士出任议员填补空缺。这意味着，会由未经选举洗礼或胜选的人士，取代民意代表。

民主派荃湾区议员岑敖晖在香港商业电台节目上指，估计可能有过百名区议员被DQ。

另据《南华早报》报导，北京会审视区议会在特首选委会的角色，料取消117个由区议员互选产生的选举委员会议席，同时把港区全国政协委员的选委席位，从51席增至近200席。

北京为何要整顿区议会？

专责地区民生事务的区议会，之所以成为了北京的心腹大患，是因为在香港的「小圈子」特首选举中，负责选出特首的1200名选举委员中，有117席由区议员互选丶以全票制产生。

去年香港区议会选举在「反送中」运动期间举行，民主派大胜，452席中赢得385席，占八成半席位，换言之可在特首选举委员会包揽117席。再加上民主派其他席位，泛民选委总数有望达到500席，足以左右大局。

区议员：不如乾脆取消选举

元朗区议员陈诗雅对德国之声表示，北京不断透过政改丶DQ议员去控制特首选举委员会，都是想特首选举有符合预期的结果，「那不如乾脆取消选举丶直接委任吧，反正现在和委任没有分别」。

她说早前立法会议员被DQ後，民主派已预料区议会也将被针对，她对消息毫不意外，直言：「人大都做到这个地步了，已经揭开了遮丑布。」

沙田区议员赵柱帮接受德国之声访问时，形容北京粗暴干预，「控制不到民意，就直接推翻整个制度，这让香港人清楚看到，在暴政时代从制度进行改革是不可能的」。

他说自己曾在示威现场被捕两次，并在区议会动议反对《国安法》等，因此被DQ机会大，但处之泰然。「现在人大说要DQ你就DQ你，绕过了香港法院，你不能司法覆核，总之你榜上有名就被处决，也不用深究他用什麽原因。」

赵柱帮认为，失去议席不等於失去影响力，会继续组织公民力量。「黄之锋不是议员，但他比任何有议席的人在国际上更有影响力，我们会思考怎样走下去。」

李澄欣（综合报导）

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