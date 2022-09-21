 “部分动员令”在俄引发出逃恐慌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2022

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时政风云

“部分动员令”在俄引发出逃恐慌

俄罗斯部分动员令的消息传出后，该国边界尚未封锁，但飞离俄国的机票一时间不是已经售罄，就是涨成天价。与此同时，数十万俄国人签署了反对动员令的公开信。

目前可从俄国逃到何处?

目前可从俄国逃到何处?

（德国之声中文网）周三（9月21）早晨，普京总统了宣布了“部分动员令”召集30万预备役士兵，之后，飞离俄罗斯的机票几乎全部售罄，售价也急剧攀升。

人们担心，实施动员令后，适龄服役男子将不允许离境。不过，俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）稍后表态说，本次征兵只针对有经验人士，补充专业正规军，而大学生等其他男性预备役青年并不在征兵之列。

当天，人们在Google Trends看到，俄罗斯预订机票网站Aviasales的使用率出现高峰，直到周日前（9月25日），前往土耳其和亚美尼亚的直飞机票已经售完，虽然票价比一周前涨了3倍。这两个国家目前俄罗斯公民仍旧可以免签入境。其它需要转机的机票，比如前往迪拜，虽然也免签，但票价升至30万卢布，合5000欧元，大约是俄罗斯人均工资的5倍，这还是最便宜的。 

俄罗斯旅游局告诉媒体，目前对出境旅游尚没有限制，出天价购买单程机票，“是恐慌的表现，人们担心会错过离境的机会。”

俄罗斯一家反对派媒体在网上发表了一篇“目前可从俄国逃到何处”的贴文，附有一个对俄罗斯公民入境条件的国别列表，其中，波罗的海三国拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚已声明不会接纳俄罗斯因部分动员而出逃的难民，此前不久，这三个国家已取消对俄罗斯公民的免签政策。

部分动员令公布后，莫斯科警察在街上逮捕示威者

部分动员令公布后，莫斯科警察在街上逮捕示威者

数十万俄罗斯人签署公开信反对动员令

事实上，人们对普京下达部分动员令并非感到特别吃惊，尤其本月以来，乌克兰军队重新夺回东乌超过6000平方公里领土后，俄罗斯急需增加兵员的紧迫感凸现出来。

目前，部分动员令在俄罗斯社会究竟引发怎样的负面效应还很难预测。当地独立民意调查中心Lavada告诉媒体，大部分俄国人已习惯“与冲突共生存”，虽然部分动员令将冲突带到人们眼前，但冲突其实从来都是时隐时现，从未消失过。

据俄罗斯人权团体OVDinfo的消息，自俄乌战争爆发以来，克林姆林宫大力收紧了言论空间，禁止抗议活动，传播“假新闻”者可能被判处高达15年监禁，“假新闻”包括称俄军入侵乌克兰是“侵略战争”，而不是使用官方术语“在乌克兰的军事行动”。

即使在这种形势下，普京宣布部分动员后，仍有数十万人签署公开信反对国家公开征兵，无论该动员令是“部分”还是“总动员令”。当天，在全俄38个城市出现抗议示威活动，据人权团体的消息，已有超过1300人被捕，仅在莫斯科就有260人因抗议活动被拘留，在圣彼得堡因公开抗议有267人被抓。

（综合报道）


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