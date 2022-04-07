部分上海老人 为清零政策付出生命代价

（德国之声中文网）上海一家老年护理医院发生系列死亡事件，凸显了中国政府顽固地在这个拥有2,600万人口的大城市实施新冠病毒清零政策的危险后果。

据患者亲属告诉美联社的信息，上海东海老年护理医院最近发生多起死亡事件。他们说，根据严格的防疫措施，一些护理人员因为接触病毒被带走隔离，医院的工作人员大幅减少，他们的亲人未能得到适当的照顾。

患者家属在社交媒体上请求帮助。他们几乎没有从医院得到任何回应，因此要求查看医院内部的监控录像。

这家医院正在发生的事情，对上海的清零防疫政策提出了尖锐的质疑。根据政府数据，大多数新冠感染者没有症状，但密切接触者被强制隔离。病毒清零政策给一些市民带来了巨大的风险。

沈佩茗在生命的最后时光

71岁的沈佩茗（音）就是其中一个受害者。她周日（4月3日）上午在医院去世，身边没有任何亲属。一位家庭成员说，他们一直不停地给医院打电话，想了解沈的死亡情况，但没有得到明确的答复。这位亲属质问，"自2020年以来，已经封锁了多少次了？他们还是没有管理经验吗？"

因为中风而半身不遂的沈佩茗去世的时候，没有得到医生和护士的照顾。她的最后一位护理人员因为属于阳性病例的密切接触者而被隔离。由于担心遭到政府报复，这位亲属不敢公开姓名。他说，一位和他们不熟悉的工作人员打电话通知了沈的死讯。后来，医院说她死于胸部感染。

家人从医护人员那里得知，这家医院爆发了新冠疫情。但截至上周，沈的检测结果为阴性。

上海政府的数据显示，这次疫情没有造成死亡，但人们对数据的可靠性提出了质疑。一位不愿透露姓名的市卫生局官员说，确认病例和死亡的标准非常苛严，很容易受到政治干预。

目前还不清楚这家老年护理医院有多少病人死亡，以及有多少人死于新冠病毒。有家属表示，他们正在与其他死者的亲属沟通。中国媒体财新网发表了一篇相关报道，但是很快遭到删除，显然是遭到网络审查。美联社记者打给该医院的电话无人接听，发给上海市政府的传真也没有得到回应。

被清零政策中断的城市日常生活

大多数专家同意，在药物和疫苗有限的时期，中国的 "清零 "政策非常成功，将死亡人数控制在最低水平。但是现在，在中国可以广泛地注射疫苗，而且奥密克戎变种病毒难以清零，很多人认为政府应该放弃这一政策，而将医疗资源集中在老年人和弱势群体。

政府的做法和这些建议背道而驰。2600万人口的上海封城了，并反复进行大规模核酸测试，以应对由传染性较强的奥密克戎变种病毒的传播。周六，全市报告了超过23,000个本地新增病例，其中只有1,015例属于有症状感染。

"如果你没有症状，病毒怎么会伤害你呢？"美国疾病控制和预防中心中国办事处创始主任叶雷（Ray Yip）说。他与中国卫生官员保持着密切联系。他说，"唯一会受到伤害的是那些患有糖尿病、肥胖症、慢性病的人，是老人。保护这些人吧，政府可以保护他们。"

不过，中老年人的疫苗低接种率仍然令人担忧。根据最新数据，60岁以上的上海居民中只有62%接种了疫苗。一些专家支持这种严格的防疫措施，认为只有提高疫苗接种率，才能安全地与病毒共存。

与英国一样，美国对无症状病例的指导方针是个人在家中隔离五天。上海正在加紧建设大规模的临时设施，试图集中隔离所有检测结果呈阳性的人。

全市范围的封锁已经扰乱了日常生活和经济。许多被困在公寓楼里的居民正忙着通过应用程序购买食物，并和邻居们一起发出批量订单。一些被隔离者发布了视频，展示了人们渴求食物和缺乏清洁厕所导致的混乱场面。另一些人则贴出请求，为亲属寻求急需药品。

美国政府周五表示，鉴于这种情况，允许其驻上海领事馆的非必要人员和家属自愿离开。

用清零政策证明专制优于民主？

中国政府吹嘘其在遏制新冠疫情方面取得成功，作为中国治理体系优越性的证据--特别是与西方民主国家相比，后者的死亡人数远远超过中国。专家说，这种宣传使中国政府难以改变策略。

"他们向自己的人民吹嘘得太厉害了，把自己逼到了墙角。"叶雷说，"他们现在控制上海的唯一方法就是重复在武汉所做的事情。"

2020年新冠疫情开始时，武汉的1100万居民被封锁了两个多月。

一个月前，上海还在采用"精准防空"政策，每次将个别发生疫情的办公楼、购物中心和社区封锁48小时，但除此之外允许生活照常进行。一些专家建议采取软性控制措施。

然而，中国疫情扩大，蔓延到至少70多个城市，要求采取更严厉措施的压力越来越大。

3月28日，上海市开始分两个阶段进行为期8天的封锁，此后演变成全市范围的封锁，而且目前没有结束的迹象。

根据一份政府通报，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰4月5日至6日在上海调研指导疫情防控工作。孙春兰在相关座谈会、调度会上指出，当前上海疫情防控形势严峻复杂，做好各项防控工作刻不容缓。"要进一步加快方舱医院和集中隔离点建设，快速转运感染者和密接者，这是打赢疫情防控攻坚战的关键举措"。

这些措施使得一些护士和医生被隔离，导致东海老年护理医院的条件恶化。

观看视频 02:27 封城之后的上海

清洁工当上了护理工

上海居民陈洁磊（因）接受美联社采访时说，她的未接种疫苗、瘫痪在床的81岁母亲在东海医院做的新冠病毒检测呈阳性。由于工作人员也生病了，她的母亲不能按时吃饭，床单好几天都没有换过。几天后，才有一名临时工来照顾她。

一位因害怕政府报复而不敢透露姓名的大学教授说，他82岁的父亲在3月31日去世后，他的家人一天多时间之后才得到通知。他最后一次和医院联系是在3月28日，一位护理打电话说有医院出现阳性病例，他们不能再前往照顾他的父亲。

"在这三天里，我父亲发生了什么？他遭受了什么样的折磨？"他问。3月28日，他与护理交谈时，他父亲的病情处于稳定状态。

沈佩茗中风后在医院里断断续续住了三年，家庭成员每周都会前往探望。但在3月初，随着疫情在上海蔓延，探访被禁止了。

他们最初并不担心，因为医院的情况尚好，而且他们与照顾沈的护理保持了联系。但是， 3月26日他们得到通知，医院出现阳性病例，许多工作人员被隔离。

一位护士说，医院聘请了临时护工，但其中许多人没有医护经验。

其中一位护工接受了采访，但只愿意透露说自己姓张。张女士说，一家职业介绍所告诉她这是一份清洁工作。

"他们说你的工作只是打扫卫生，你甚至不需要穿防护服。但他们说的和我来这里要做的完全不同，"她说。

沈佩茗需要鼻饲，鼻饲管也需要每天消毒。"在过去，如果有问题，他们总是会给我打电话。这一次，连语音信息都没有，她死得太突然了，"她的这位亲属说。现在医院要求家属签署一份文件，将死者火化。沈的亲属说，在得到明确答复之前，家属会拒绝签署。

医院周三向一些家庭发出了慰问信，对爆发疫情和家庭的损失表示歉意。美联社看到了一份副本。信中说："由于疫情突然爆发，而且许多老年人没有接种疫苗，导致那些有严重基础疾病和身体虚弱的人死亡。"

虽然中国政府的专家开始探索结束清零政策的办法，但是政府仍然继续惩罚疫情大规模爆发的城市的地方官员。

"已经没有讨论的空间了，"美国对外关系委员会的公共卫生专家黄严忠（Huang Yanzhong）说，"政府信息很清楚：一律清零，没有例外。"

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（美联社）

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