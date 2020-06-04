郑文杰：在英申请庇护 国安法压港料获批机会更大

（德国之声中文网）去年八月，当时仍身为英国驻港总领事馆职员的郑文杰，到中国内地出差后返港途中，在香港高铁西九龙站内地管辖区被带走。事件曝光后，中国当局称郑文杰因嫖娼被控，并行政拘留十五天。郑文杰其后接受英国媒体访问时称，遭到中国当局执法人员严刑迫供，包括被秘密警察质问英国在香港示威抗议中的角色等，认为是政治迫害。但深圳罗湖警方随后公开两段录影片段，指出郑文杰承认嫖娼以及忏悔。

申请政治庇护 正等候审批



事隔接近一年，正在英国伦敦的郑文杰接受德国之声网路电话访问时，透露去年获释后先到台湾暂避，当时与英国驻港总领事馆协定，先放有薪假期三个月再商讨善后，后来辞去英领事馆工作是双方共识，「因为我的职责是经常往返中国内地、大湾区，而我已被国安针对，很难再维持有关工作，与英领馆的安全单位倾过，若仍为英国政府办事，他们也有风险，故此双方协议下请辞。」与此同时，他与英政府交涉能否安排他到英国长期定居，但过程不太顺利，最终去年底他才获英国政府批准工作假期签证两年。





郑文杰称，事发后有创伤后压力症候群，至今仍不时作恶梦，梦见被捕带往中国内地。面对未能克服的心理恐惧，怕一旦返港或遭再度拘控带走，因此他在去年十二月底，正式向英国外交部提出申请政治庇护，其后转介内政部跟进。他强调，申请政治庇护为个人决定，英国政府没有游说他们，其个案由英国内政部审批，正等候结果。他表示，目前在英有两个身份，一是持有工作假期签证，二是寻求庇护申请者，由于英国政府批准他有工作权，加上有积蓄并找到居所，故不用住在难民营。



根据英国内政部网页及郑文杰提供的资料，在英国寻求庇护申请有几类结果。一是获批庇护，申请者可获准留英五年，之后可再申请永久居留权及英国国籍。若不获批庇护，英国当局或会批出人道主义保护或酌情居留，但限制较庇护多，例如不可领取公共津贴等。由去年到今年第一季，英国内政部接获十三宗来自香港的庇护申请，当中有两宗被拒，另外四宗取消申请。英国内政部的数据亦显示，由2008年到2018年间，并未曾向任何来自香港个案批出庇护，只于2011年曾批出一宗人道主义保护或酌情居留。



国安法实施 料增获批庇护机会



郑文杰透露，曾就申请庇护进行两次面试，他向英国当局提供寻求庇护证据、新闻纪录及自白书，解释为何担心留港会受到政治迫害，「他们问及很多细节，我都没有任何逻辑谬误，加上英国政府内部掌握的资料及对中国人权状况认知，我所遭受虐待可反映与其他人受到遭遇相似，因此英国政府认为我的遭遇是可信度高，所以我当时（国安法事件前）研判觉得有80%把握可获批庇护。」然而，英国政府对其个案也有斟酌之处，「他们始终认为香港与中国大陆司法制度分开，又在面试时问我，逃犯条例都已撤回，为何你仍觉得被迫害。于是我指出铜锣湾书店事件发生了，李波是英国公民都可以在香港被消失，令英国政府觉得前车可鑑，所以在国安法公布前，我（对获批庇护）都有信心。」

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近日，全国人大通过在港设立国安法，英国政府作出强烈回应，指若港版国安法一旦正式实施，将会扩大BNO护照（英国国民海外护照）持有者的居英签证权利，并提供「入籍之路」。对此，郑文杰预料其庇护申请机会更大，「几乎百分之百会获批」。「如果国安法在香港实施，中国的国安人员可以堂而皇之在香港设立分部，这会令英国政府更相信可能我回港，并非绑架那么简单，而是直接根据法律控告我。」他透露，当日被中国当局行政拘留时，除了被要求拍摄承认嫖娼的录影片段，也被迫拍摄承认叛国，因此他相信一旦返港，很有机会被人以所谓的「罪证」，控告勾结外国势力等罪名，「虽然有人指国安法没有追溯力，但这是很模糊。如果国内单位用人治执法，我们不能排除所谓无追溯力是谎言。举例，现在仍有零星示威，如果他们认为英国是幕后黑手，也可以说我所做过的事有链锁反应影响到现在，届时我就会牵连受害。」



无意回港 着力在英推动香港民主运动



面对「港版国安法」来势汹汹，郑文杰表明除非政权有系统性改变，否则不会考虑回港，因对去年的经历仍有恐惧。他又强调，自己并无在中国内地嫖娼，至于为何去年接受英国媒体访问时却未有正面回应，他解释当日想聚焦自己被中国当局人员从香港带走返回内地情况，若多谈嫖娼事宜只会堕入中国当局向他污名化的圈套，令对方成功转移视线。而郑文杰今年初于社交网站称与香港及内地家人断绝关系，不希望他们受到骚扰。他表示，至今都未有与家人直接联络，只会透过区议员了解家人情况，「基本上半年来都没有听到他们的声音，但知道他们一切平安，始终会挂念家人，但国安法就快来到，相信联络机会很微，只希望有朝在海外团聚，但还看他们意愿。」



过去一年不寻常的经历，令郑文杰觉得即使人在英国，也没有足够信心可重投职场，「很多公司很容易翻查得到我的资料，若他们与中国有生意来往，也未必敢聘用我，所以我也没信心找到工作。反而现在在英国主力做公民社会工作，并推动香港民主运动。」他指，曾到大学演讲分享个人经历，又发起众筹支持英国前线医护人员抗疫，也与英国政界联系争取BNO平权。目前他正筹组香港流亡者团体，支援将来要逃亡海外的香港人。他认为，要延续香港民主自由，国际游说工作必不可少，「现在也不能只着眼争取立法会35+，现时国际关系已进入冷战阶段，要令香港实现民主化，国际战线更为紧要。」