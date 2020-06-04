 郑文杰：在英申请庇护 国安法压港料获批机会更大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

郑文杰：在英申请庇护 国安法压港料获批机会更大

曾被中国当局拘控的英国驻港总领事馆前职员郑文杰，事后称遭中国当局严刑迫供及政治迫害。他对德国之声透露，已向英国政府申请政治庇护。对于「港版国安法」实施在即，郑文杰认为若自己留港，将来有可能被控以叛国、勾结外国势力等罪名，因此相信大有机会获英国政府批准庇护资格。

Simon Cheng, britischer Konsulatsmitarbeiter in Hongkong (Reuters/Facebook/Free Simon Cheg)

郑文杰资料图片

（德国之声中文网）去年八月，当时仍身为英国驻港总领事馆职员的郑文杰，到中国内地出差后返港途中，在香港高铁西九龙站内地管辖区被带走。事件曝光后，中国当局称郑文杰因嫖娼被控，并行政拘留十五天。郑文杰其后接受英国媒体访问时称，遭到中国当局执法人员严刑迫供，包括被秘密警察质问英国在香港示威抗议中的角色等，认为是政治迫害。但深圳罗湖警方随后公开两段录影片段，指出郑文杰承认嫖娼以及忏悔。

申请政治庇护 正等候审批
 
事隔接近一年，正在英国伦敦的郑文杰接受德国之声网路电话访问时，透露去年获释后先到台湾暂避，当时与英国驻港总领事馆协定，先放有薪假期三个月再商讨善后，后来辞去英领事馆工作是双方共识，「因为我的职责是经常往返中国内地、大湾区，而我已被国安针对，很难再维持有关工作，与英领馆的安全单位倾过，若仍为英国政府办事，他们也有风险，故此双方协议下请辞。」与此同时，他与英政府交涉能否安排他到英国长期定居，但过程不太顺利，最终去年底他才获英国政府批准工作假期签证两年。

DW.COM

英国首相约翰逊表示，英国无意阻碍中国崛起，但是若中国执意实施「港版国安法」，英国将改变其移民法规，让港人获得在英国居住、工作的权利。 (03.06.2020)

香港立法会换届选举拟于九月初举行，去年逃犯条例争议至近日的港版国安法，令不少身处海外的香港人视今次选举为背水一战，打算回港投票。然而，港府因应新型冠状病毒肺炎在港疫情持续，延长海外抵港人士检疫令至九月中。海外香港人计划返港投票或须先强制隔离十四天，此举打乱不少人的计划。 (08.06.2020)


 
郑文杰称，事发后有创伤后压力症候群，至今仍不时作恶梦，梦见被捕带往中国内地。面对未能克服的心理恐惧，怕一旦返港或遭再度拘控带走，因此他在去年十二月底，正式向英国外交部提出申请政治庇护，其后转介内政部跟进。他强调，申请政治庇护为个人决定，英国政府没有游说他们，其个案由英国内政部审批，正等候结果。他表示，目前在英有两个身份，一是持有工作假期签证，二是寻求庇护申请者，由于英国政府批准他有工作权，加上有积蓄并找到居所，故不用住在难民营。
 
根据英国内政部网页及郑文杰提供的资料，在英国寻求庇护申请有几类结果。一是获批庇护，申请者可获准留英五年，之后可再申请永久居留权及英国国籍。若不获批庇护，英国当局或会批出人道主义保护或酌情居留，但限制较庇护多，例如不可领取公共津贴等。由去年到今年第一季，英国内政部接获十三宗来自香港的庇护申请，当中有两宗被拒，另外四宗取消申请。英国内政部的数据亦显示，由2008年到2018年间，并未曾向任何来自香港个案批出庇护，只于2011年曾批出一宗人道主义保护或酌情居留。
 
国安法实施 料增获批庇护机会
 
郑文杰透露，曾就申请庇护进行两次面试，他向英国当局提供寻求庇护证据、新闻纪录及自白书，解释为何担心留港会受到政治迫害，「他们问及很多细节，我都没有任何逻辑谬误，加上英国政府内部掌握的资料及对中国人权状况认知，我所遭受虐待可反映与其他人受到遭遇相似，因此英国政府认为我的遭遇是可信度高，所以我当时（国安法事件前）研判觉得有80%把握可获批庇护。」然而，英国政府对其个案也有斟酌之处，「他们始终认为香港与中国大陆司法制度分开，又在面试时问我，逃犯条例都已撤回，为何你仍觉得被迫害。于是我指出铜锣湾书店事件发生了，李波是英国公民都可以在香港被消失，令英国政府觉得前车可鑑，所以在国安法公布前，我（对获批庇护）都有信心。」

观看视频 01:14

黄之锋:国安法通过成香港噩梦


 
近日，全国人大通过在港设立国安法，英国政府作出强烈回应，指若港版国安法一旦正式实施，将会扩大BNO护照（英国国民海外护照）持有者的居英签证权利，并提供「入籍之路」。对此，郑文杰预料其庇护申请机会更大，「几乎百分之百会获批」。「如果国安法在香港实施，中国的国安人员可以堂而皇之在香港设立分部，这会令英国政府更相信可能我回港，并非绑架那么简单，而是直接根据法律控告我。」他透露，当日被中国当局行政拘留时，除了被要求拍摄承认嫖娼的录影片段，也被迫拍摄承认叛国，因此他相信一旦返港，很有机会被人以所谓的「罪证」，控告勾结外国势力等罪名，「虽然有人指国安法没有追溯力，但这是很模糊。如果国内单位用人治执法，我们不能排除所谓无追溯力是谎言。举例，现在仍有零星示威，如果他们认为英国是幕后黑手，也可以说我所做过的事有链锁反应影响到现在，届时我就会牵连受害。」
 
无意回港 着力在英推动香港民主运动
 
面对「港版国安法」来势汹汹，郑文杰表明除非政权有系统性改变，否则不会考虑回港，因对去年的经历仍有恐惧。他又强调，自己并无在中国内地嫖娼，至于为何去年接受英国媒体访问时却未有正面回应，他解释当日想聚焦自己被中国当局人员从香港带走返回内地情况，若多谈嫖娼事宜只会堕入中国当局向他污名化的圈套，令对方成功转移视线。而郑文杰今年初于社交网站称与香港及内地家人断绝关系，不希望他们受到骚扰。他表示，至今都未有与家人直接联络，只会透过区议员了解家人情况，「基本上半年来都没有听到他们的声音，但知道他们一切平安，始终会挂念家人，但国安法就快来到，相信联络机会很微，只希望有朝在海外团聚，但还看他们意愿。」
 
过去一年不寻常的经历，令郑文杰觉得即使人在英国，也没有足够信心可重投职场，「很多公司很容易翻查得到我的资料，若他们与中国有生意来往，也未必敢聘用我，所以我也没信心找到工作。反而现在在英国主力做公民社会工作，并推动香港民主运动。」他指，曾到大学演讲分享个人经历，又发起众筹支持英国前线医护人员抗疫，也与英国政界联系争取BNO平权。目前他正筹组香港流亡者团体，支援将来要逃亡海外的香港人。他认为，要延续香港民主自由，国际游说工作必不可少，「现在也不能只着眼争取立法会35+，现时国际关系已进入冷战阶段，要令香港实现民主化，国际战线更为紧要。」

相关内容

Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

德语媒体：保卫香港的自由 就是保卫欧洲的自由 04.06.2020

德国《世界报》指出，如果香港的自由无法被保卫，台湾的前途也难保，甚至某些接纳了大量中国投资的欧洲国家之自由也会危如累卵。瑞士《新苏黎世报》则认为，西方民主国家首先应该致力于保护那些为自由价值观而奋战的香港年轻人。

China, Hongkong: Gedenken am Tiananmen-Platz

墙外文摘：中国“六四“仍在抗争  台湾罢韩只是开始 07.06.2020

有评论认为，即便中共竭力擦除或改写历史记录，中国人依然记得天安门和其他民主运动，并以更多形式的抗议来纪念它们，尤其是在周年纪念日。

Großbritannien Dominic Raab Außenminister

英外交大臣：英国不会无视对香港的责任 31.05.2020

英国外交大臣拉布接受英国广播公司BBC采访时重申，英国将允许持有英国国民海外护照的港人前往英国。他补充说：“不过只有一小部分人真的会来（英国）。”

广告

时事评论

China Chongqing | Markt (picture-alliance/dpa/Q. Mingbin)

客座评论："地摊经济"与习李暗斗

“地摊经济”的话题在中国热起来，点“火”者是李克强。不过，没有看到其他中国领导人附和他，鼓吹“地摊经济”。政治时评人邓聿文认为，这一现象体现了习近平和李克强之间的高层权力较量。  