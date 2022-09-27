 郑州富士康工人“逃疫”返乡 河南多个城市紧急对接 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2022

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时政风云

郑州富士康工人“逃疫”返乡 河南多个城市紧急对接

近日来，多个据称为郑州富士康工人为“逃疫”徒步返乡的视频在中国的社媒平台上传播，引发关注。10月29日，河南多个城市宣布紧急制定计划，以便将返乡的富士康员工进行隔离。

富士康在郑州的工厂

富士康在郑州的工厂

（德国之声中文网）10月29日，总部位于上海的媒体第一财经发表"河南多地致信本地在郑州富士康工作人员"一文称，"据不完全统计，截至2022年10月29日晚间22点30分，河南禹州市、长葛市、沁阳市、许昌市魏都区和西华县等五地发布致在富士康工作人员的公开信，表示做好了当地户籍员工返回家乡的准备"。文章还称，各地均表示，确需返乡者需提前报备，落实"点对点"服务和相应的隔离措施。其中西华县的公开信显示，将从10月30日组织专车前往郑州富士康厂部开展接返服务，"西华老乡"返乡后一律落实7天集中隔离+3天居家健康监测要求，集中隔离期间费用自理。

10月30日，第一财经继续报道称，当天，富士康内网连发三条通知，称对自愿留在公司厂区的员工和意愿返乡员工分别进行了保障安排。富士康科技集团在10月30日针对郑州园区疫情状况的声明中说，"我们深知，在当前疫情形势下，如何做好园区20余万员工的照护与安全保障是一场' 持久战'"，"在地方政府的指导下，集团郑州园区正持续落实防疫措施，实施了闭环管理、点对点通勤、每日核酸及抗原筛查、免费为员工提供三餐、增设24小时关爱热线、志愿者服务等员工关爱举措，并持续为员工提供最新的防疫信息及宣导"，"针对部分有返乡意愿的员工，园区已联合政府统一组织人员和车辆，从今日起做好员工点对点有序返乡服务。"声明还称，"集团也会协调其他厂区产能备援，以降低可能的影响"。

第一财经报道说，当地政府已向郑州富士康派驻驻厂工作组。

工人徒步"逃疫"

前不久，郑州市富士康传出现疫情。10月19日，富士康郑州科技园发布公告称，餐饮场所取消堂食，全体员工返宿舍就餐，此外，富士康还要求员工宿舍（住所）、园区两点一线，进入厂区需提供24小时核酸阴性证明，在园区工作需全程佩戴N95口罩等等。

不过，近日，多个郑州富士康工人为"逃疫"徒步返乡的视频和照片在抖音等社媒平台上传播，引发关注。视频中可见，带着行李衣物年轻人在高速公路边徒步前进，有人还艰难钻过高速路旁的铁丝网，在杂草丛生的荒郊继续"逃难"之路。有民众在路边放置矿泉水和点心，并竖起"返乡人员食物补给点，早日到家"等字样的牌子。

还有视频显示，富士康工人宿舍外垃圾四处堆放，环境恶劣。有自称是郑州富士康工人的网民发帖称，工厂里的确诊人数越来越多，但物资十分匮乏，部分感染者被封在烂尾楼中，没有食品和药物。一些工人选择强行离开，但由于交通工具已无法搭乘，工人们只能徒步回家。还有网帖称，富士康郑州工厂确诊人数已达2万。

10月26日，富士康发表声明称，"2万员工确诊"是严重不实信息，郑州园区生产营运相对稳定，"对集团影响程度可控，本季营运展望不变"。对于富士康郑州园区目前的感染人数，官方目前尚无具体说明。"郑州发布"在10月30日发布的一条通告中称，"本轮疫情传播速度快，但病毒载量低，截至目前，富士康厂区未发生重症感染现象，疫情总体可控。"

中国实行严格的动态清零政策。截至10月29日，郑州市7天内报告167例COVID-19确诊病例，高于此前7天的97例。

郑州富士康工厂是富士康为苹果生产iPhone的主要制造基地，有超过90条生产线，约30万名工人。据郑州海关2022年1月发布的信息，以手机产业链为主的机电产品进出口占河南全省外贸比重超六成。仅手机的出口总额就高达2727.2亿元，占到全国的28.9%。富士康没有透露郑州厂究竟有有员工已脱环返乡，有多少员工请假或申请办理离职手续。

（路透社、第一财经等）

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