郑州富士康员工暴动遭镇压 鸿海证实有暴力行为

（德国之声中文网）鸿海旗下的富士康郑州园区11月22日晚间惊传发生严重暴动。经过法新社核实的新浪微博和推特视频显示，数百名工人行进在一条路上，遭到防暴警察和“大白”阻拦。据德新社报道，警员手持警棍和塑料盾牌，试图把工人推回去，这一过程中双方发生了冲突，一些工人受伤躺在地上。

路透社引述"快手直播"的视频报道，示威的工人持棍棒砸毁厂区内的监视镜头并捣毁窗户。快手直播上的影音很快被下架。

有网民爆料称，郑州富士康从各地新招聘的员工认为被公司欺骗，担心薪资被拖欠、待遇被砍，同时也担心遭染疫的老员工感染。11月22日晚，一群员工聚集在大门口，想一起冲出富士康园区，与保安发生冲突。后来，当局调来大量警察、特警镇压。警察发放催泪弹驱散人群，有示威工人用灭火器反攻。还有爆料称，警察殴打员工引发众怒，有人把大门点燃，警方则动用高压水枪灭火。

名为"李老师不是你老师"@whyyoutouzhele的网民在微博上发布多个据称是郑州富士康爆发冲突的现场视频。其中一个视频显示，警方使用了催泪瓦斯，富士康工人使用灭火器反击。

另一个视频中可以看到，一些员工搬运各种物品试图设置路障，阻拦警察进入。一位员工说："今天晚上出了这么大的事，但没有一个新闻台的记者过来，按理说这么大动静至少得有人来吧。结果没有人，全是我们自己在爆料。"现场还有人喊："看！催泪瓦斯！""武警、特警都在！"也有人高喊："维权！维权！" 这些视频在微博发布不久后被删除。

在推特上，名为"李老师不是你老师"@whyyoutouzhele的网民也发布了多个相关视频，其中标注为"富士康员工被殴打受伤"的视频展示了一名满脸鲜血的穿着夹克的年轻人。

鸿海的声明证实发生了暴力行为

11月23日，富士康母公司鸿海集团发表"郑州富士康群聚事件说明"，证实郑州富士康发生暴力行为。声明分为三点，第一点称"22日晚间起，郑州园区部分新进同仁因对工作津贴认知疑虑提出诉求，公司强调对于津贴一向按合约内容履行，并会持绩向相关同仁沟通说明"。第二点称，"网传近期郑州园区宿舍安排新进员工与曾确诊的同仁混住，在此特别澄清并无此事。新进同仁入住前，这些宿舍都是经过特别环境消杀，且经过政府验收核可，方能安排新进员工入住，并没有与原来的员工混住之情形。"在第三点中，鸿海集团提到暴力行为："对于暴力行为，公司会持续跟员工以及政府做好沟通，避免类似事件再次发生。"

郑州富士康是苹果手机最大的生产基地，承担全球一半iPhone的组装。10月底，因爆发疫情及隔离条件差、员工担心染疫等原因，郑州富士康大批员工逃离厂区，徒步返乡，致使工厂陷入缺工困境，产能大减。郑州富士康继而高薪招工，河南省还传出地方政府动员号召退役军人和基层干部到郑州富士康工作的消息。

有关郑州富士康22日爆发严重冲突的消息以及鸿海集团11月23日的声明，中国大陆媒体均无报道。新浪微博上的相关视频和评论也遭到删除。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。