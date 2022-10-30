郑州富士康员工：再也不回去了！

（德国之声中文网）郑州富士康厂区因疫情进行封控防疫。袁先生是富士康的一名员工，忍受了数天的闭环管理后，他终于在上周六晚上（10月29日）跳过栅栏，与其他员工一起逃出厂区。他连夜向北，向河北走去。郑州厂区是富士康在中国的最大厂区。本周一（10月31日）他接受了路透社采访时并没有透露自己的名字。他说："好多人都在路上。"

自10月中旬以来，郑州富士康厂区发现疫情。为了控制疫情，厂区实施了封锁。富士康多次拒绝透露感染新冠病毒的具体人数。袁先生说："我们在10月14日关闭，无休止地做PCR，大约10天后，我们得戴上N95口罩，还发了中药。"

他还介绍说，每当在生产线上发现一个阳性病例或疑似阳性时，就会进行公开广播，但工作会继续进行："人们会在工作中被叫走，如果他们第二天没有出现，那就意味着他们被带走了。"

大约有2万名工人处于隔离状态。袁先生听说了这个消息，但他不能确定有多少人被感染了。因为管理层并没有公布相关信息。

郑州富士康厂区因疫情进行封控防疫

对于像富士康这样拥有大规模生产基地的公司来说 ，这意味着企业进行所谓的 "闭环 "生产，继续保持工厂生产线运行。另外一名员工李女士对路透社表示："数万人的食物被放在工厂的隔离楼外面。"她仍在工厂工作，不过正打算辞职。

富士康在周一发表的声明中表示，网络流传的"郑州园区约两万人确诊"为严重不实信息。根据第一财经报道，郑州厂区也是富士康为苹果生产iPhone的主要制造基地，有超过90条生产线，约35万名工人。

周日下午，该公司在一份电子邮件中回复路透社，如果员工选择离开，他们可以离开。不过一天后路透社再请富士康置评，对方没有立即答复。

再也不回去了

随着疫情的再度升级，除了富士康被封，上海迪士尼乐园也因为要配合防疫要求暂时关闭，而当前在乐园内的游客要等现场核酸结果阴性后才能离开。

对袁先生来说，上周五（10月28日）听说他所在的厂区附近的员工住宅区被安全人员封锁时，他就觉得事态可能会变得严重。慌乱中，他决定第二天离开，加入其他逃跑的员工队伍。到星期天早上，袁先生已经徒步到郑州的北部边界，距离河北大约还有50公里被当局官员禁止再向前，他被送去隔离，他说："我永远不会再回富士康了……我被郑州伤着了。"

（路透社、第一财经等）

「一切爲了穩定」

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