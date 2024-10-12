郑州富士康台籍员工被拘押， 陆委会称“情节怪异”

中国国台办发言人周五表示，被拘押的郑州富士康台籍员工“涉嫌非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪等犯罪行为，被有关部门依法调查”。此前台湾方面已披露此案，陆委会称其“情节怪异”。

（德国之声中文网）中国政府周五（10月11日）表示，全球最大的苹果手机代工商富士康（Foxconn）郑州工厂的台湾员工涉嫌受贿罪和挪用资金罪等犯罪行为，正在接受调查。此前台湾方面已披露此案，陆委会称其"情节怪异"。

中国国台办发言人朱凤莲周五在一份声明中表示，此案"当事人涉嫌非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪等犯罪行为，被有关部门依法调查"。声明中并未透露被调查者人数及其身份。

台湾网路媒体"汇流新闻网"（CNEWS）近日报道，今年1月至4月间，陆续发生4名 郑州富士康 的台籍干部，被中国公安以"非公收贿"为由逮捕，至今已滞留中国9个多月无法返台。

台湾陆委会周四（10月10日）提供给路透社的声明中表示，已针对该案询问富士康母公司 鸿海，尽管郑州公安以类似台湾的"背信罪"拘留4名富士康台干，但富士康母公司鸿海却表示"公司毫无损失"，4名干部并无做出伤害公司利益的情事，公司也从未向中国公安报案。

陆委会的声明表示，"这起案件情节相当怪异。"

中国国台办发言人朱凤莲周五在一份声明中表示，此案"当事人涉嫌非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪等犯罪行为，被有关部门依法调查"。 资料图片 图像来源: picture-alliance/Xinhua/Chen Yehua

栽赃牟利" 办假案"？

"汇流新闻网"引述富士康中国籍员工向被捕台干家属透露的说法，称这是当地人士与中国公安联合" 办假案"，欲借此栽赃牟利。

陆委会也认为，这起案件"不排除是出于少数公安腐败滥权，已经严重伤害企业信心"，并呼吁中国相关单位尽速调查处置。

《纽约时报》对此案的报道中提到，中国各地的地方和省级政府都面临资金短缺问题，难以维持公共服务。他们的主要资金来源之一——频繁向开发商出售国有土地——因房地产市场崩盘而枯竭。

朱凤莲表示，目前案件正在侦办中，"有关部门严格依法办案，依法保障其合法权益"。但未就案件详细说明。

富士康发言人周五接受媒体采访时拒绝就此案置评。

中国声称民主治理的台湾为其领土的一部分，并反复表示不排除使用武力占领台湾的可能性。

台湾曾多次警告其公民注意前往中国大陆的潜在危险。

今年6月，台湾政府提高了前往中国及香港澳门旅游的警告级别，提醒台湾公民绝非必要，不要前往中国。此前北京威胁要惩治"台独顽固分子"，被定罪分裂国家者最高处以死刑。

（路透社等）

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