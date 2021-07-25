郑州大水刚退 台风“烟花”又到

（德国之声中文网）根据中国官方媒体的消息，截至2021年7月24日下午，郑州暴雨已致当地58人遇难，另有5人失踪。除了造成重大人员伤亡的郑州地铁地铁5号线，京广路隧道是人们关注的另一个焦点。京广路多个隧道中，究竟有多上人员死亡？如今，中国媒体给出了说法。

《澎湃新闻》专访了郑州市城市管理局相关负责人，同时也是此次京广路抗洪抢险负责人。后者介绍称，京广路三个规模隧道，经排查，在京广北路隧道中发现四名遇难者，两百多辆车。该隧道目前仍在抽水，但经摸排未发现其他遇难者。该负责人于24日接受采访时还声称，预计，京广中路隧道和京广南路隧道当日将打通，京广北路隧道当天有望完成抽水。一天后，《澎湃新闻》的记者从现场报道称，抽排水工作仍在进行当中。

京广路隧道入口处堆积的汽车 一度引来附近民众围观

有关郑州京广路隧道中死亡人数究竟有多少的问题，是民间舆论目前关注的重点。在现场参与救援的第一线工作人员以及住在隧道附近的居民周五曾向德国之声表示，京广隧道内的死亡数量应该比媒体所公布的要高。不过当时官方尚未就隧道内的伤亡公布确切数字。

无法核实的各路消息

但由于中国当局对郑州市京广隧道入口处进行大面积封锁，包括附近人行天桥在内的高层建筑不允许民众进入，所以无法独立核实隧道内具体的人员伤亡情况。目前以工作人员或志愿者身份表示隧道内死亡人数“至少四位数”的消息源也无法得到核实。

从目前流传于互联网的民间拍摄视频来看，还没有确切的证据能支持死者“至少四位数”的相关说法。从相关视频中，一方面能看到数百辆车混乱的漂浮在多处隧道出入口，同时也能看到现场亲历者拍摄的视频显示一隧道出入口附近最后一批车辆中人员及时逃生的情况。根据自己拍摄视频的多名亲历者叙述，隧道从刚开始灌水到淹满的过程用时大约20至40分钟。大部分滞留在隧道内车辆的乘客都在水流尚可允许逃生时弃车而逃。但也不排除有少数人舍不得自己的汽车，留守车中，直至为时已晚。

台风“烟花”逼近上海浙江

而就在郑州尚在与大水留下的混乱做斗争的同时，台风“烟花”正带着另一波特大暴雨的能量向上海浙江逼近。根据上海市气象局提供的最新台风动态预报信息：第6号台风“烟花”已于25日中午12点30分前后在浙江省舟山普陀沿海登陆。预计“烟花”将以每小时15公里左右的速度向西北方向移动，穿过舟山群岛进入杭州湾后移速缓慢，将于今天半夜到明天早晨在嘉兴海盐到上海金山一带沿海再次登陆。 ​​​

7月25日 浦东国际机场的航班已全部取消

同时，上海市防汛信息中心25日15时00分更新黄浦江高潮位橙色预警信号为黄浦江高潮位红色预警信号。称受第6号台风“烟花”和天文大潮影响，预计26日2时15分黄浦江苏州河口最高潮位将达5.50米左右，更新高潮位橙色预警信号为高潮位红色预警信号。

上海气象部门的信息还显示，即将出现的强降水主要集中在25日至26日，最强降水时段出现在25日下午到26日上午，雨量可达暴雨到大暴雨，局部地区有特大暴雨，过程累积雨量150毫米至200毫米，局部地区250毫米至350毫米。上海市防汛指挥部已经要求各级防汛机构、沿江沿河各单位检查落实防范措施。

从预计降雨量来看，上海此次即将经历与河南郑州雨量大致相同的特大暴雨。上海地铁运营部门已经发出警告，并停止运营了多个线路。同时7月25日全天，上海浦东机场和虹桥机场的所有客运进出港航班均被取消。

豪雨之后郑州出现严重内涝 大水冲破防水墙 中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

豪雨之后郑州出现严重内涝 历史罕见的超强降雨 据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

豪雨之后郑州出现严重内涝 部分地区停电 城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 百万受灾人口 25人丧生 周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

豪雨之后郑州出现严重内涝 天气预报有偏差 气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 驰援力量赶到 周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

豪雨之后郑州出现严重内涝 企业捐款超过10亿元 洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

豪雨之后郑州出现严重内涝 千年一遇？ 此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。



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