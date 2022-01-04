邹幸彤赢得上诉 获判撤销定罪及判刑

（德国之声中文网）民主活动人士、香港大律师，前支联会副主席邹幸彤（Chow Hang-tung）周三（12月14日）"上诉得直"（香港法律术语，意思是赢得上诉），获判撤销定罪及判刑。

2021 年"六四"纪念日前夕，香港警方连续第二年以防疫为由禁止维园集会。时任支联会副主席邹幸彤于当年5月29日在个人社交帐户发布贴文《烛光无罪，坚守阵地》，再于六四当日在《明报》发表文章《烛光承载良知重量，港人执藉说出真相》。

2022 年 1 月 4 日，法官陈慧敏（Amy Chan）裁定邹幸彤一项"煽惑他人明知而参与未经批准集结"罪成，判囚 15 个月，当中 10 个月与另案同期执行。邹不服定罪及刑期提出上诉。

周三，法官张慧玲（Judianna Barnes）在判词说，同意原审关于邹幸彤发文意图的裁定，的确是有意图呼吁他人到维园集会，不过因警方"禁止令"合法性未被确定，故"即使上诉人呼吁他人到维园集会，亦不属违法"。

现年37岁的邹幸彤曾任现已解散的香港支联会副主席。她在11月对路透社记者说，"共产党国家"可以监禁人民，但不能锁住他们的思想。

香港支联会成立于1989年，为反对中共镇压六四民主运动连续三十多年在香港维园举行大型烛光纪念晚会。2021年9月，在其主要领导人和执行成员被捕之后，香港支联会宣布解散。

高院法官张慧玲周三裁定邹幸彤上诉得直，撤销定罪及判刑。邹幸彤几乎已经服完原判刑期，原定最早 2023 年 1 月 27 日刑满。撤销本案刑期后，将"提早一个月"满刑，但是她仍就支联会被指控"煽动颠覆国家政权"等案被还押候审。

邹幸彤对所有的指控均不认罪，包括煽动颠覆国家政权和未遵守警方命令提交有关支联会成员、财务和活动的信息。

中国于2020年在香港实施《国安法》，对所谓"分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等四类犯罪行为"进行严厉惩罚，最高刑期可判终身监禁。

香港特区政府和中国政府表示，在2019年的"反送中"抗议运动之后，香港国安法对于恢复香港的稳定是必要的。

（路透社、法庭线）

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