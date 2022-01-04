 邹幸彤赢得上诉 获判撤销定罪及判刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

邹幸彤赢得上诉 获判撤销定罪及判刑

香港高院法官法官张慧玲在判词说，邹幸彤发文的确是有意图呼吁他人到维园集会，不过因警方“禁止令”合法性未被确定，故“即使上诉人呼吁他人到维园集会，亦不属违法”。

香港大律师，前支联会副主席邹幸彤

香港大律师，前支联会副主席邹幸彤

（德国之声中文网）民主活动人士、香港大律师，前支联会副主席邹幸彤（Chow Hang-tung）周三（12月14日）"上诉得直"（香港法律术语，意思是赢得上诉），获判撤销定罪及判刑。

2021 年"六四"纪念日前夕，香港警方连续第二年以防疫为由禁止维园集会。时任支联会副主席邹幸彤于当年5月29日在个人社交帐户发布贴文《烛光无罪，坚守阵地》，再于六四当日在《明报》发表文章《烛光承载良知重量，港人执藉说出真相》。

2022 年 1 月 4 日，法官陈慧敏（Amy Chan）裁定邹幸彤一项"煽惑他人明知而参与未经批准集结"罪成，判囚 15 个月，当中 10 个月与另案同期执行。邹不服定罪及刑期提出上诉。

周三，法官张慧玲（Judianna Barnes）在判词说，同意原审关于邹幸彤发文意图的裁定，的确是有意图呼吁他人到维园集会，不过因警方"禁止令"合法性未被确定，故"即使上诉人呼吁他人到维园集会，亦不属违法"。

现年37岁的邹幸彤曾任现已解散的香港支联会副主席。她在11月对路透社记者说，"共产党国家"可以监禁人民，但不能锁住他们的思想。

香港支联会成立于1989年，为反对中共镇压六四民主运动连续三十多年在香港维园举行大型烛光纪念晚会。2021年9月，在其主要领导人和执行成员被捕之后，香港支联会宣布解散

高院法官张慧玲周三裁定邹幸彤上诉得直，撤销定罪及判刑。邹幸彤几乎已经服完原判刑期，原定最早 2023 年 1 月 27 日刑满。撤销本案刑期后，将"提早一个月"满刑，但是她仍就支联会被指控"煽动颠覆国家政权"等案被还押候审。

邹幸彤对所有的指控均不认罪，包括煽动颠覆国家政权和未遵守警方命令提交有关支联会成员、财务和活动的信息。

中国于2020年在香港实施《国安法》，对所谓"分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等四类犯罪行为"进行严厉惩罚，最高刑期可判终身监禁。

香港特区政府和中国政府表示，在2019年的"反送中"抗议运动之后，香港国安法对于恢复香港的稳定是必要的。

 

（路透社、法庭线）

 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

煽惑参与六四活动罪成 邹幸彤慷慨陈词引掌声

前支联会副主席邹幸彤的案件判刑出炉，遭判入狱15个月。除案件结果引人关注外，邹幸彤在法庭上亲自上阵与法官攻防的内容也引起旁听群众拍手叫好。  

相关内容

Chow Hang Tung, Vice Chairperson of the Hong Kong Alliance in Support of the Democratic Patriotic Movements of China, holds placards after being released on bail at a police station in Hong Kong, Saturday, June 5, 2021. Hong Kong police on Friday, June 4, arrested Chow for publicizing an unauthorized assembly via social media despite the police ban on the annual June 4 candlelight vigil. The placards read: Innocent of candlelight, Tung Tung will return from victory. (AP Photo/Kin Cheung)

煽惑参与六四活动罪成 邹幸彤慷慨陈词引掌声 04.01.2022

前支联会副主席邹幸彤的案件判刑出炉，遭判入狱15个月。除案件结果引人关注外，邹幸彤在法庭上亲自上阵与法官攻防的内容也引起旁听群众拍手叫好。

HONG KONG, CHINA - SEPTEMBER 05: Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China vice-chairwoman Chow Hang-tung speaks during a press conference on September 5, 2021 in Hong Kong, China. The alliance behind Hong Kong's annual 04 June Tiananmen Square vigil announced that it will not comply with a national security police request to give over details of its membership and funding sources. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

鄒幸彤不認煽顛罪：政府混淆黨國偷換概念 02.09.2022

香港支聯會「煽動顛覆國家政權」案展開初級偵訊，被告之一鄒幸彤在庭上自述她自小受啟蒙之路，並為備受指控的「五大綱領」辯護。這位投身中香人權運動多年的人物，作供時數度哽咽流淚。

Auf diesem Foto vom 24. Mai 2021 posiert Chow Hang-Tung, die Vizevorsitzende der Allianz zur Unterstützung der patriotischen demokratischen Bewegungen in China, nach einem Interview in Hongkong. Hang-Tung, die auch die Gedenkveranstaltung in Hongkong zum Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung von 1989 in China organisiert, ist festgenommen worden. (zu dpa «Organisatorin des Gedenkens an Massaker in Hongkong festgenommen») +++ dpa-Bildfunk +++

香港支联会副主席邹幸彤获准保释 05.06.2021

邹幸彤在警署前告诉记者，此次拘捕毫无逻辑，对她的指控“完完全全系一个以言入罪”。她还要求参与打压者张大眼看清楚自己的行为“是在帮一个刽子手抹去罪行“。

广告

媒体看中国

Taiwan High Tech | TSMC im Hsinchu Science-Based Park

德语媒体："台积电"会变成"美积电"吗？

芯片工业是台湾的支柱产业，在全球占据主导地位。台积电大幅提升在美投资的计划，在台湾岛内引起不安，人们担心，芯片工业一旦流失美国，台湾将失去重要的地缘政治盾牌。  