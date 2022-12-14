邹幸彤等三人拒交支联会资料罪成

（德国之声中文网）香港一家法院周六（3月4日）以拒绝依照《国安法实施细则》向当局提交信息为由，判处三名民主派人士有罪。这三人分别为前支联会副主席邹幸彤、常委邓岳君及徐汉光。
香港支联会成立于1989年，为反对中共镇压六四民主运动连续三十多年在香港维园举行大型烛光纪念晚会。2021年9月，在其主要领导人和执行成员被捕之后，香港支联会宣布解散。
在支联会宣布解散前，香港警方曾指控该会属「外国代理人」，要求其提供财务和运作细节。但支联会拒绝配合，认为当局任意将亲民主机构贴上外国代理人的标签，无权要求其提供信息。
据香港01报道，西九龙法院周六裁决，根据支联会的北京及所办活动，以及过去多年与香港和海外人士的关系，警方有合理理由相信该会属于外国代理人。法官认为上述活动人士有义务遵从通知规定提供资料，但却无意提供，故裁定所有被告罪名成立。
该案预计将于3月11日宣判，针对这一罪行的最高刑期为六个月监禁。
现年38岁的邹幸彤因参与组织六四纪念活动，已因「煽惑他人参与未经批准集结」在服刑中
现年38岁的邹幸彤因参与组织六四纪念活动，已因「煽惑他人参与未经批准集结」服刑中。邹幸彤与另外两名支联会领袖李卓人和何俊仁还被控煽动颠覆国家政权。
中国于2020年在香港实施《国安法》，对所谓「分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全」等四类犯罪行为"进行严厉惩罚，最高刑期可判终身监禁。
自《国安法》实施以来，香港发生了巨大变化，数百名民主派政治家、活动家和公民遭到逮捕。
（香港01、美联社、法新社、路透社）
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香港和台湾曾经这样紀念六四
一周年纪念
1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。
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维园烛光
自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）
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天安门的故人
2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。
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遥望台北
2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。
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两岸三地成唯一
台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。
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六四纪念馆
香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。
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国殇之柱
2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。
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疫情下的追思
新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。
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再度遭禁
2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。