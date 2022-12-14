邹幸彤等三人拒交支联会资料罪成

（德国之声中文网）香港一家法院周六（3月4日）以拒绝依照《国安法实施细则》向当局提交信息为由，判处三名民主派人士有罪。这三人分别为前支联会副主席邹幸彤、常委邓岳君及徐汉光。

香港支联会成立于1989年，为反对中共镇压六四民主运动连续三十多年在香港维园举行大型烛光纪念晚会。2021年9月，在其主要领导人和执行成员被捕之后，香港支联会宣布解散。

在支联会宣布解散前，香港警方曾指控该会属「外国代理人」，要求其提供财务和运作细节。但支联会拒绝配合，认为当局任意将亲民主机构贴上外国代理人的标签，无权要求其提供信息。

据香港01报道，西九龙法院周六裁决，根据支联会的北京及所办活动，以及过去多年与香港和海外人士的关系，警方有合理理由相信该会属于外国代理人。法官认为上述活动人士有义务遵从通知规定提供资料，但却无意提供，故裁定所有被告罪名成立。

该案预计将于3月11日宣判，针对这一罪行的最高刑期为六个月监禁。

现年38岁的邹幸彤因参与组织六四纪念活动，已因「煽惑他人参与未经批准集结」服刑中。邹幸彤与另外两名支联会领袖李卓人和何俊仁还被控煽动颠覆国家政权。

中国于2020年在香港实施《国安法》，对所谓「分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全」等四类犯罪行为"进行严厉惩罚，最高刑期可判终身监禁。

自《国安法》实施以来，香港发生了巨大变化，数百名民主派政治家、活动家和公民遭到逮捕。

（香港01、美联社、法新社、路透社）

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