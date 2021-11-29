Omicron感染风险高 封關影响全球经济

(德国之声中文网) 世界卫生组织（WHO）周一 (11月29日)表示，奥米克戎(Omicron)变种病毒具有非常高的感染风险。更多国家的边境关闭也让疫情后经济复苏蒙上一层阴影。

世卫组织说：「奥米克戎变种病毒可能使突变数量达到前所未有的高峰，其中一些突变对大流行病的轨迹有潜在影响，令人担忧」，并说「与奥米克戎变种病毒有关的全球总体风险『非常高』」。

世卫组织说，需要进一步研究，以了解现有疫苗对于奥米克戎变种病毒的保护力，以及过去的感染症状对感染奥米克戎变种病毒有无免疫能力。

世卫组织向其194个成员国发出建议，表示新变种感染激增可能产生严重后果，但表示还没死亡案例与新变种有关。

南非传染病专家，纽约哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院的教授卡里姆 (Salim Abdool Karim)说，现在谈症状是否比以前的变体更严重还为时过早，但奥米克戎变种病毒似乎更容易传播。

卡里姆说，南非的病例本周可能会超过每天1万例，而两周前每天仅有300例。他说现有的疫苗可能可以有效地阻止奥米克戎变种病毒引起严重的疾病，但其他科学家表示，还需要几周时间来了解奥米克戎变种病毒的严重性。

惩罚「好学生」?

美国总统拜登敦促美国人不要恐慌，并表示政府正在与制药公司合作，在需要新疫苗时制定应急计划。他说，美国今年冬天不会再实行封锁，但敦促人们接种疫苗，接受强化防疫训练并戴上口罩。

拜登在与他的抗疫团队会面后在白宫发表讲话，他说：「这种变异体值得关注，而不是恐慌的原因。我们会对抗这个新的变种并击败它。」

奥米克戎变种病毒出现后，美国宣布限制８个非洲南部国家大多数游客入境。拜登说，旅行限制将使美国有时间让更多人接种疫苗。业内人士表示，大型航空公司迅速采取行动，通过限制南非旅客对抗变种病毒传播，担心新一波疫情的影响会扩大到其他航线。

南非总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)谴责「不合理和不科学的」旅行禁令，表示这些禁令损害了南非依赖旅游业的经济。7国集团的卫生部长则讃扬南非在检测变异体和提醒他人上的「模范工作」。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯(Antonio Guterres)对限制措施会孤立南部非洲国家表示担忧。他说：「非洲人民不能因为非洲现有不道德的低水平疫苗接种而受到指责，不应该因为识别和与世界分享关键的科学和健康信息而受到惩罚。」

古特雷斯早就警告过全球范围内疫苗不平等的危险，以及低免疫率成为变异体滋生地的风险。

除了葡萄牙，西班牙、瑞典、苏格兰和奥地利等地也报告首例奥米克戎变种病毒病例。

焦虑的市场

奥米克戎变种病毒引起疫苗保护力不足的担忧，进一步使航空业股价在26号大跌，全球股市也在这天损失了大约2万亿美元，随后更多国家宣布「封關」，例如日本表示将对外国人关闭边界，以色列也有类似的广泛禁令。在各界信心喊话，表示这波疫情不会这么严重之后，市场在29日回稳，股价出现反弹。

美国联邦储备委员会主席鲍威尔 (Jerome Powell)说，新的变种病毒使通货膨胀忧虑加深，物品价格可能比早先想象的要持续上升。

他在准备30日提交给美国参议院的证词中说，新冠病例的增加和新变种的出现「给就业和经济活动带来了下行风险，并增加了通货膨胀的不确定性」。与健康有关的担忧可能「降低人们回职场工作的意愿，这将减缓劳动力市场的发展，加剧供应链的混乱」。

信用评级机构惠誉评级和穆迪警告，Omicron可能损害全球增长前景并推高价格。

奥米克戎变种病毒出现引起了大众对2020年各项封锁限制措施回归的担忧。日产汽车公司的美国发言人卡特 (Lloryn Love-Carter)说：「当然我们还在监测，也还有很多非常严格的应对疫情的相关规定。」

(路透社等)

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