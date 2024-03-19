邯郸少年杀人案引发对中国留守儿童的关注

（德国之声中文网）让人们最感到难以接受的残酷现实是，受害人和作案者都只有13岁，还只是初中二年级的学生。受害人是邯郸市肥乡区一名初中男生，他被3名同学残忍地殴打致死，施暴者还从他的手机里掠走了不到200元人民币。

案发次日，三名嫌疑人就被拘捕。当地警方本周一（3月18日）在接受官媒采访时表示，对被害初中生的尸检已于星期一结束。经过连日侦查，警方初步认定这是一起有预谋的犯罪案件。

据中国媒体此前报道，被害学生王子耀的家人反映，这名少年已经长期受到同龄人的霸凌，并被勒索钱财。王子耀和三名涉事者均为父母在外地工作的"留守"少年。

随着这一悲剧的细节近日来被媒体披露，在网络讨论中，人们再次关注到中国农村留守儿童的成长环境、以及社会福利部门照顾这些儿童的能力。有微博网民指出，社会对农村少年儿童心理健康的关注太少；有人表示"我想这种事会再度发生"。

从留守儿童到留守少年

"留守儿童"指是那些父母在外地打工、被留在祖父母或其他亲戚身边生活的孩子。由于中国户籍制度的限制，来自农村的就业者的子女无法在城市里享受义务教育。所以只好留在家乡。

被“遗忘”的留守儿童 分身无术 罗大爷一家住在离贵州安顺市不远的地方。图片中的罗大爷生活贫困且疾病缠身，但同时还要照看四个孙子孙女。他的儿子、儿媳去到家乡以外很远的地方打工。因为只有大城市才有工作。

被“遗忘”的留守儿童 恶劣的生活环境 中国有5570万贫困人口，罗大爷一家就生活在贫困线以下。按中国官方统计标准，人均年收入少于400欧元（约2800元）就被视为贫困人口。

被“遗忘”的留守儿童 课间操 学生们每天上午聚集在拥挤校园的操场上做课间操。虽然罗家的所有孩子上学都不花钱，但购买学习所需的用品，类似图片中孩子们穿的校服仍要花钱，而且价格不便宜。

被“遗忘”的留守儿童 手电筒下的学子 图片上的小罗不得不在微弱的光线下做功课。每到冬天来临，他要和村里其他孩子一样用手电筒照亮写作业。

被“遗忘”的留守儿童 对未来的希望 放学后，孩子们要到农田里工作。他们背上篮子里的绿菜是用来饲养牲口的。他们的爸妈希望，孩子能完成高中学业，甚至将来有机会能考上大学。然而，这样的机会十分渺茫。

被“遗忘”的留守儿童 二等公民 鉴于中国目前的户籍登记制度，农民工子女不能随迁进城上学。原因是其居住地与户口登记地不一致。据估计，中国三分之一的儿童都来自2.6亿农民工的家庭。这些农民工通常在建筑业和服务业打拼。

被“遗忘”的留守儿童 农民工子弟学校 救助组织试图为农民工子女创建“农民工子弟学校”，但往往无法获得城市管理部门的批准。许多校舍被视为非法办学，遭驱逐和取缔。

被“遗忘”的留守儿童 缺失父母的爱 因此，作为农民工的孩子没有其他选择，只能留守在没有父母的农村。



中国国家统计局、联合国儿童基金会和联合国人口基金联合发布的《2020年中国儿童人口状况》的报告中引用2020年中国的人口普查数据指出，留在家乡与大家庭，特别是与教育程度较低的祖父母一起生活的未成年人有近6700万（其中城镇留守儿童2516万人，农村留守儿童4177万人）。

另据中国教育部去年8月发布的最新统计数据，2023年，义务教育阶段农村留守儿童的数量是1550.56万。数千万孩子处于和父母长期分离的状态。

长期以来不断有研究表明，这些儿童和少年中的不少人因为缺乏应有的家庭关爱，身心成长受到诸多不利因素的影响。

延申阅读：繁荣的代价：中国留守儿童

微信公众号"蕨经"发文称"河北邯郸留守儿童杀人事件，是留守儿童的悲剧，但更是这个社会成年人的悲剧"；"问题是，思考到了留守儿童这一步就戛然而止了？以为问题只在于留守儿童，甚至到最后连是什么造成了留守儿童都忘记了。"作者质问："没有想过这个社会的运行方式，那么多年来让多少留守儿童教育受阻、对他们的身心施加过多么巨大的压力？"

博主"基本常识"则对中国教育资源的不均衡和对农民工的歧视提出批评，并指出：大量留守儿童无法在父母工作的城市入学入托，而北上广的学校（幼儿园）却因招生不足而停办。

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” 无依无靠的生活 三年来，图片上的这三个孩子奥尔加（Olga）、萨布丽娜（Sabrina）和卡罗林纳（Carolina）过着无人照料的生活，一切全凭自己。期间她们的母亲在意大利的一户人家做老年看护工作。德国女摄影师迪芬巴赫（Andrea Diefenbach）通过其创作的画册“没有父母的国家（Land ohne Eltern）” ，讲述了摩尔多瓦数以千计留守儿童的故事。

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” 12岁的一家之主 摄影师迪芬巴赫在书中回忆说，奥尔加（Olga）在家排行老大，也自然承担起一家之主的重担。除操持家务、烤面包、做奶酪之外，她还要送最小的妹妹上学。

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” “妈妈，别忘了我们！” 几乎每次，奥尔加的妹妹罗林纳（Carolina）在和母亲通电话时都会叮嘱说，“妈妈，别忘了我们。”摄影师迪芬巴赫说，“表面上看孩子们相处的还不错，但她们却生活在一个不完整的家庭里。”孩子们受到的影响或许要等上20年，她们长大后才能知道。

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” 隔代人的帮助 同样，卡塔利纳（Cătălina）的父母也在国外工作，但幸运的是，她还能得到邻村外祖母的帮助。这个前苏联加盟共和国中，许多家庭都“分散各处”。据世界银行的数据显示，有近四分之一摩尔多瓦人在国外工作，而且许多是非法居留。

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” 来自远方的问候 身在异乡的父母定期给孩子寄来包裹。里边甚至有意大利超市的苹果和爆米花。书中写道：“虽然这苹果肯定比不上摩尔多瓦超市的新鲜，但这包裹却是父母表达思念之情的唯一可能。”

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” 与子女聚少离多 图片中的主人公柳德米拉（Ludmilla）在意大利有六份清洁工作。她曾经7年没有见到自己的孩子。许多摩尔多瓦父母是非法逗留，因此他们不能回家看望自己的孩子。如今，柳德米拉已经获得居留许可，并被允许接儿子到意大利一起生活。

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” 国外的艰苦奋斗 阿约纳（Aljona）和瓦尼娅（Vanja）为给他们的两个孩子挣生活费，在意大利的一个瓜田工作。他们每天都会给孩子们打电话。如果下雨，田里没有工作，就连微薄的工钱也拿不到。摄影师迪芬巴赫用镜头记录下了这对父母的生活现状。

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” 感同身受 摄影师迪芬巴赫说，“我希望西欧人通过我拍摄的照片也去想一想，是否他们雇佣的外国清洁工也有类似的境遇”，以唤醒人们对父母之爱的感同身受。

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” 随身携带的“思念” 迪芬巴赫镜头下的父母过着“别无选择”的生活，很长时间来他们只能通过照片思念远在家乡的孩子。摩尔多瓦被视为欧洲贫困国家，该国月平均工资不到200欧元。

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” “没有矫揉造作” 迪芬巴赫创作的画册“没有父母的国家”获得了“n-ost”网站授予的2012年新闻纪实大奖。该网站主要报道东欧时政，总部设在柏林。评委会成员拉尔斯·施密特鲍尔教授（ Lars Bauernschmitt）评价说，“这些图片没有矫揉造作，让人们对欧洲良莠不齐的经济形势带来的后果留下了深刻印象。”

摩尔多瓦那些“孤独的孩子” 生活不总像“蜜糖” 迪芬巴赫在摩尔多瓦介绍这本画册时说：“当地许多人对自己的家人在国外过着如此艰辛的生活感到十分意外。因为邮包里寄来的都是食品和衣物，家人很少谈及‘那边’的真实生活。”到5月12日，参观者可到威斯巴登博物馆领略这位德国摄影师的作品。 作者: Alexandra Scherle\严严



北京辩护律师张东硕（音）对美联社表示，未成年杀人在中国仍属少见，但近年来媒体报道的此类刑事案件越来越多，邯郸少年杀人案这样的案子引发了中国社会对修改刑事责任年龄的讨论。

中国2021年颁布的刑法修正案已经降低了未成年人的刑事责任最低年龄从14随降低到12岁。根据新的法条，"已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。"

《财新》引述法律专家指出，如果依据刑法从重量刑，未成年人最高可被判处无期徒刑。

（综合报道）

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