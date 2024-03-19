邯郸初中生杀人案判决出炉 太轻还是太重？

今年初震惊海内外的“邯郸少年杀人案”，2位共谋杀害同班同学的13岁初中生遭以故意杀人罪判刑，其中一人遭重判无期徒刑。这样的判决结果，再度掀起校园霸凌、留守儿童处境、刑事责任最低年龄的讨论。

（德国之声中文网）周一（12月30日），中国河北省邯郸市中级人民法院对“邯郸少年杀人案”做出一审宣判，共谋杀害同学的张姓、李姓少年分别遭判无期徒刑和12年刑期；作案过程中途加入、协助销毁证据的马姓少年则未遭刑事处罚，而是接受专门矫治教育。

中国官媒新华社引述法院主张，称张姓少年扮演提议杀人、纠集他人参与的角色，是“最为突出的主犯”；李姓少年积极参与预谋和杀人行为，且事后跟张姓少年平分赃款，同样属于主犯，但罪责较小。

法院认为，张姓与李姓少年“经预谋后将被害人王某某杀害并埋尸，手段特别残忍，情节特别恶劣”；两人作案时满12周岁、未满14周岁，因此应依中国刑法规定，负起刑事责任。

此事引发热议，关注焦点之一是未成年人犯罪究竟应接受何种程度的惩罚。

根据2021年3月施行的中国刑法修正案（十一），中国人的刑事责任年龄有所调整：原则上，满16岁者犯罪应负刑事责任，但若犯下故意杀人、故意伤害等重大罪行，而且情节严重、经最高人民检察院核准追诉者，那么即使低于16岁，也要负起刑事责任。

中共中央政法委员会30日在微信公众号发布多篇文章，支持重判邯郸少年杀人案主犯，并称这显示中国司法“对未成年犯罪宽容不纵容”。

13岁少年杀人案

让人们最感到难以接受的残酷现实是，受害人和作案者都只有13岁，还只是初中二年级的学生。受害人是邯郸市肥乡区一名初中男生，他被3名同学残忍地殴打致死，施暴者还从他的手机里掠走了不到200元人民币。

案发次日，三名嫌疑人就被拘捕。当地警方3月18日在接受官媒采访时表示，对被害初中生的尸检已结束。经过连日侦查，警方初步认定这是一起有预谋的犯罪案件。

据中国媒体此前报道，被害学生王子耀的家人反映，这名少年已经长期受到同龄人的霸凌，并被勒索钱财。王子耀和三名涉事者均为父母在外地工作的“留守”少年。

随着这一悲剧的细节近日来被媒体披露，在网络讨论中，人们再次关注到中国农村留守儿童的成长环境、以及社会福利部门照顾这些儿童的能力。有微博网民指出，社会对农村少年儿童心理健康的关注太少；有人表示“我想这种事会再度发生”。

从留守儿童到留守少年

“留守儿童”指是那些父母在外地打工、被留在祖父母或其他亲戚身边生活的孩子。由于中国户籍制度的限制，来自农村的就业者的子女无法在城市里享受义务教育。所以只好留在家乡。

中国国家统计局、联合国儿童基金会和联合国人口基金联合发布的《2020年中国儿童人口状况》的报告中引用2020年中国的人口普查数据指出，留在家乡与大家庭，特别是与教育程度较低的祖父母一起生活的未成年人有近6700万（其中城镇留守儿童2516万人，农村留守儿童4177万人）。

另据中国教育部去年8月发布的最新统计数据，2023年，义务教育阶段农村留守儿童的数量是1550.56万。数千万孩子处于和父母长期分离的状态。

长期以来不断有研究表明，这些儿童和少年中的不少人因为缺乏应有的家庭关爱，身心成长受到诸多不利因素的影响。

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微信公众号“蕨经”发文称“河北邯郸留守儿童杀人事件，是留守儿童的悲剧，但更是这个社会成年人的悲剧”；“问题是，思考到了留守儿童这一步就戛然而止了？以为问题只在于留守儿童，甚至到最后连是什么造成了留守儿童都忘记了。”作者质问：“没有想过这个社会的运行方式，那么多年来让多少留守儿童教育受阻、对他们的身心施加过多么巨大的压力？”

博主“基本常识”则对中国教育资源的不均衡和对农民工的歧视提出批评，并指出：大量留守儿童无法在父母工作的城市入学入托，而北上广的学校（幼儿园）却因招生不足而停办。

（综合报道）

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