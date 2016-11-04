邮轮上失踪 德国电视明星凶多吉少

（德国之声中文网）海岸警卫队发言人考夫（Mark Cough）在加拿大哈利法克斯（Halifax）通报说，有关方面出动共４艘船只、８架飞机搜索了1227平方公里的海域，"可惜未找到有关屈布尔伯克先生的任何迹象"。他表示，考虑到在这样的低温水域中人的存活时间短暂，因而作出了停止搜索这一困难的决定。

屈布尔伯克跳海？

上周日，屈布尔伯克（Daniel Küblböck）在从汉堡前往纽约的邮轮游中，于纽芬兰（Newfoundland）海岸水域失踪。相关邮轮公司表示，有理由猜测，他跳了海。加拿大海岸警卫队称，不幸事件的发生地点是拉布拉多海，距圣约翰／纽芬兰以北大约200公里，当地海水温度约为摄氏10. 5度。

家人不放弃希望

2010年主持脱口秀时的屈布尔伯克

尽管情况不妙，屈布尔伯克的家人和朋友们无意放弃希望。在一份公布在网上的声明中，亲属和好友们表示，"我们拿出全部力量与爱，想念丹尼尔，期盼出现奇迹。"

他们还请求各方放弃对失踪事件做任何猜测，让家人安静："我们，家人、亲属和好友，深感震惊，目前没有力量对事件置评"。

著名音乐制作人挨批

此前，德国大名鼎鼎的音乐制作人波伦（Dieter Bohlen）对这位电视明星失踪事件表了态。屈布尔伯克最早因波伦主持制作的首季"德国寻找超级明星"（DSDS）而出名。

在上传Instagram的一段视频中，现年64岁的波伦表示自己"震惊至极"，并这样谈到这位昔日高徒："他一方面是个乐天派，就像大家在电视上看到的那样；但在我家时，情况则大相径庭：他会非常沮丧，极度忧郁。那时我便会惊诧，他的情绪何以会有如此迅疾的变化"。

音乐界大佬波伦因在视频中所穿的套头衫而受到批评。套头衫上印有这样一句话："Be one with the Ocean"（与海洋融为一体）。后来，他又录制了一段视频，道了歉。现在，他身穿一件蓝色Polo衫，上面没有印字。他说，丹尼尔是"真正的朋友"，"我非常爱他，我们相互理解"。

戏剧学校驳回霸凌指控

这位歌手曾在戏剧学校就学。这些天，该校驳斥了有关这名学生曾受霸凌的猜测。在一份脸书声明中，该校表示，坚决驳回有关学校里发生校园霸凌行为的说法。声明称，学校对屈布尔伯克的失踪至为震惊，对他的家庭、友人和粉丝们深表同情。

此前，在网上出现据称出自屈布尔伯克之手的一篇网文，文中提到，在该校受到长达数月的霸凌，并指责一名女教师未出面干预。

凝炼／李鱼（德新社、法新社）