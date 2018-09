邮轮上失踪 德国电视明星凶多吉少

(德国之声中文网)海岸警卫队发言人考夫(Mark Cough)在加拿大哈利法克斯(Halifax)通报说,有关方面出动共4艘船只、8架飞机搜索了1227平方公里的海域,"可惜未找到有关屈布尔伯克先生的任何迹象"。他表示,考虑到在这样的低温水域中人的存活时间短暂,因而作出了停止搜索这一困难的决定。

屈布尔伯克跳海?

上周日,屈布尔伯克(Daniel Küblböck)在从汉堡前往纽约的邮轮游中,于纽芬兰(Newfoundland)海岸水域失踪。相关邮轮公司表示,有理由猜测,他跳了海。加拿大海岸警卫队称,不幸事件的发生地点是拉布拉多海,距圣约翰/纽芬兰以北大约200公里,当地海水温度约为摄氏10. 5度。

家人不放弃希望

2010年主持脱口秀时的屈布尔伯克

尽管情况不妙,屈布尔伯克的家人和朋友们无意放弃希望。在一份公布在网上的声明中,亲属和好友们表示,"我们拿出全部力量与爱,想念丹尼尔,期盼出现奇迹。"

他们还请求各方放弃对失踪事件做任何猜测,让家人安静:"我们,家人、亲属和好友,深感震惊,目前没有力量对事件置评"。

著名音乐制作人挨批

此前,德国大名鼎鼎的音乐制作人波伦(Dieter Bohlen)对这位电视明星失踪事件表了态。屈布尔伯克最早因波伦主持制作的首季"德国寻找超级明星"(DSDS)而出名。

在上传Instagram的一段视频中,现年64岁的波伦表示自己"震惊至极",并这样谈到这位昔日高徒:"他一方面是个乐天派,就像大家在电视上看到的那样;但在我家时,情况则大相径庭:他会非常沮丧,极度忧郁。那时我便会惊诧,他的情绪何以会有如此迅疾的变化"。

音乐界大佬波伦因在视频中所穿的套头衫而受到批评。套头衫上印有这样一句话:"Be one with the Ocean"(与海洋融为一体)。后来,他又录制了一段视频,道了歉。现在,他身穿一件蓝色Polo衫,上面没有印字。他说,丹尼尔是"真正的朋友","我非常爱他,我们相互理解"。

戏剧学校驳回霸凌指控

这位歌手曾在戏剧学校就学。这些天,该校驳斥了有关这名学生曾受霸凌的猜测。在一份脸书声明中,该校表示,坚决驳回有关学校里发生校园霸凌行为的说法。声明称,学校对屈布尔伯克的失踪至为震惊,对他的家庭、友人和粉丝们深表同情。

此前,在网上出现据称出自屈布尔伯克之手的一篇网文,文中提到,在该校受到长达数月的霸凌,并指责一名女教师未出面干预。

凝炼/李鱼(德新社、法新社)