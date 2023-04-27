那些青史留名的难民们

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他们不得不背井离乡，并在异国他乡干出了一番事业。每年的6月20日是世界难民日，这个图片集为您介绍来自政界、艺术界以及企业界几位著名难民。
没有他以及他的相对论，我们对宇宙的认知将大为不同。1933年，纳粹上台时，爱因斯坦正在美国。作为一名犹太和平主义者，他在德国将性命难保，因此，他放弃了德国国籍，正式移民美国。
他是哈佛教授，美国前国务卿以及享誉全球的国际关系问题专家。1938年，为了躲避纳粹迫害，基辛格离开德国的家乡巴伐利亚。二战期间，他曾作为美军士兵同他的德国同胞作战，但尽管如此，基辛格还是经常会说，他的一部分永远是德国人。
捷克人马德雷娜·奥尔布赖特的家庭经历了两次逃难：第一次是1938年纳粹占领布拉格后逃往伦敦，第二次是1948年共产党掌握政权后，他们一家不得不逃亡美国。1997年，奥尔布赖特成为美国历史上第一位女性国务卿。
她本名是Mathangi "Maya“ Arulpragasam，但粉丝们显然更喜欢她的简称M.I.A。孩童时代，她就作为斯里兰卡难民借道印度逃往英国。一次接受采访时她说道：“一开始，我总是和人们说我来自特里纳达，这样我就不愿讲斯里兰卡以及那里的战争了。当时我不原意讲我是一个难民。”
南非女歌手米尔娅姆·马科巴，歌迷也称其为”非洲妈妈“，她在美国一次巡演期间，南非当局颁布了禁止她返乡入境的限令。1967年，她一首”Pata Pata“唱红了全世界。经过在几内亚和比利时多年的流亡生活后，1990年，马科巴应总统曼德拉之邀返回了祖国南非。
东非桑给巴尔岛发生革命后，父母带着年幼的弗雷迪逃亡到了伦敦。后来的故事众所周知，弗雷迪·默丘里（Freddie Mercury）成为皇后乐队主唱。这位摇滚巨星死于艾滋病后，也激发了国际社会对艾滋病问题的关注。
他被看作是20世纪最伟大的作家之一。纳粹运动兴起之际，托马斯·曼形容这是”怪癖野蛮行径的狂潮。“ 1933年，他移民瑞士，稍后又在1939年移民美国。1938年，作为流亡者，托马斯·曼疾呼：”我在哪里，哪里就是德国。我的身上带着德意志文化。“
1973年，智利发生血腥军事政变后，阿连德一家逃往委内瑞拉。13年后，阿连德移民美国。她根据个人经历撰写了后来的成名作《幽灵之家》。2015年，她又以个人经历呼吁欧洲欢迎难民的到来。
印第安酋长塔坦卡·伊奥塔克（Tatanka Iyotake), 别称坐牛，也曾度过一段流亡生活。1877年，同美军展开著名的小大角战斗后，他率领两千部众逃往加拿大。1881年，他重返美国向当局投降。服刑结束后，他在一个印第安保留地度过余生。
两个月内，在泰国移民拘留中心，发生了两例中国维族的寻求庇护者的死亡事件。人权组织敦促泰国当局改善其移民拘留设施的条件。
英国出台新法阻止难民乘坐小船登陆英国后寻求政治庇护。批评人士说，这些人甘冒生命危险，是因为安全的合法途径太少了。
不同的时代有不同的“主角”。在当下动荡多难的世界局势中，2023年柏林电影节对现实和民生的关注比以往更加强烈。此次中国参展影片脱离当下现实的真空状态，以及影人们显露出的政治麻木或许是空手而归的主要原因。
九十年前的五月十日，德国大小城市内，到处都可以看到焚烧"非德意志"书籍的熊熊火焰，这些书籍当中包括著名作家托马斯·曼，艾里希·玛丽亚·雷马克以及埃里希·凯斯特纳的作品。
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