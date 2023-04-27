那些青史留名的难民们

M.I.A.

她本名是Mathangi "Maya“ Arulpragasam，但粉丝们显然更喜欢她的简称M.I.A。孩童时代，她就作为斯里兰卡难民借道印度逃往英国。一次接受采访时她说道：“一开始，我总是和人们说我来自特里纳达，这样我就不愿讲斯里兰卡以及那里的战争了。当时我不原意讲我是一个难民。”