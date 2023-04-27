 那些青史留名的难民们 | 所有节目 | DW | 20.06.2023

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文化经纬

那些青史留名的难民们

他们不得不背井离乡，并在异国他乡干出了一番事业。每年的6月20日是世界难民日，这个图片集为您介绍来自政界、艺术界以及企业界几位著名难民。

  • Albert Einstein (Imago/United Archives International)

    阿尔波特·爱因斯坦

    没有他以及他的相对论，我们对宇宙的认知将大为不同。1933年，纳粹上台时，爱因斯坦正在美国。作为一名犹太和平主义者，他在德国将性命难保，因此，他放弃了德国国籍，正式移民美国。

  • Henry Kissinger (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

    亨利·基辛格

    他是哈佛教授，美国前国务卿以及享誉全球的国际关系问题专家。1938年，为了躲避纳粹迫害，基辛格离开德国的家乡巴伐利亚。二战期间，他曾作为美军士兵同他的德国同胞作战，但尽管如此，基辛格还是经常会说，他的一部分永远是德国人。

  • Madeleine Albright Ex-Außenministerin (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    马德雷拿·奥尔布赖特

    捷克人马德雷娜·奥尔布赖特的家庭经历了两次逃难：第一次是1938年纳粹占领布拉格后逃往伦敦，第二次是1948年共产党掌握政权后，他们一家不得不逃亡美国。1997年，奥尔布赖特成为美国历史上第一位女性国务卿。

  • Super Bowl 2012 - Auftritt M.I.A. (Getty Images/C. Polk)

    M.I.A.

    她本名是Mathangi "Maya“ Arulpragasam，但粉丝们显然更喜欢她的简称M.I.A。孩童时代，她就作为斯里兰卡难民借道印度逃往英国。一次接受采访时她说道：“一开始，我总是和人们说我来自特里纳达，这样我就不愿讲斯里兰卡以及那里的战争了。当时我不原意讲我是一个难民。”

  • Miriam Makeba (Getty Images)

    米尔娅姆·马科巴

    南非女歌手米尔娅姆·马科巴，歌迷也称其为”非洲妈妈“，她在美国一次巡演期间，南非当局颁布了禁止她返乡入境的限令。1967年，她一首”Pata Pata“唱红了全世界。经过在几内亚和比利时多年的流亡生活后，1990年，马科巴应总统曼德拉之邀返回了祖国南非。

  • Großbritannien Freddie Mercury in London (Getty Images/Hulton Archive)

    弗雷迪·默丘里

    东非桑给巴尔岛发生革命后，父母带着年幼的弗雷迪逃亡到了伦敦。后来的故事众所周知，弗雷迪·默丘里（Freddie Mercury）成为皇后乐队主唱。这位摇滚巨星死于艾滋病后，也激发了国际社会对艾滋病问题的关注。

  • Der deutsche Schriftsteller Thomas Mann (picture-alliance/dpa)

    托马斯·曼

    他被看作是20世纪最伟大的作家之一。纳粹运动兴起之际，托马斯·曼形容这是”怪癖野蛮行径的狂潮。“ 1933年，他移民瑞士，稍后又在1939年移民美国。1938年，作为流亡者，托马斯·曼疾呼：”我在哪里，哪里就是德国。我的身上带着德意志文化。“

  • Isabel Allende (Koen van Weel/AFP/Getty Images)

    伊莎貝·阿连德

    1973年，智利发生血腥军事政变后，阿连德一家逃往委内瑞拉。13年后，阿连德移民美国。她根据个人经历撰写了后来的成名作《幽灵之家》。2015年，她又以个人经历呼吁欧洲欢迎难民的到来。

  • Sitting Bull (Imago/StockTrek Images)

    坐牛

    印第安酋长塔坦卡·伊奥塔克（Tatanka Iyotake), 别称坐牛，也曾度过一段流亡生活。1877年，同美军展开著名的小大角战斗后，他率领两千部众逃往加拿大。1881年，他重返美国向当局投降。服刑结束后，他在一个印第安保留地度过余生。


  • Albert Einstein (Imago/United Archives International)

    阿尔波特·爱因斯坦

    没有他以及他的相对论，我们对宇宙的认知将大为不同。1933年，纳粹上台时，爱因斯坦正在美国。作为一名犹太和平主义者，他在德国将性命难保，因此，他放弃了德国国籍，正式移民美国。

  • Henry Kissinger (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

    亨利·基辛格

    他是哈佛教授，美国前国务卿以及享誉全球的国际关系问题专家。1938年，为了躲避纳粹迫害，基辛格离开德国的家乡巴伐利亚。二战期间，他曾作为美军士兵同他的德国同胞作战，但尽管如此，基辛格还是经常会说，他的一部分永远是德国人。

  • Madeleine Albright Ex-Außenministerin (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    马德雷拿·奥尔布赖特

    捷克人马德雷娜·奥尔布赖特的家庭经历了两次逃难：第一次是1938年纳粹占领布拉格后逃往伦敦，第二次是1948年共产党掌握政权后，他们一家不得不逃亡美国。1997年，奥尔布赖特成为美国历史上第一位女性国务卿。

  • Super Bowl 2012 - Auftritt M.I.A. (Getty Images/C. Polk)

    M.I.A.

    她本名是Mathangi "Maya“ Arulpragasam，但粉丝们显然更喜欢她的简称M.I.A。孩童时代，她就作为斯里兰卡难民借道印度逃往英国。一次接受采访时她说道：“一开始，我总是和人们说我来自特里纳达，这样我就不愿讲斯里兰卡以及那里的战争了。当时我不原意讲我是一个难民。”

  • Miriam Makeba (Getty Images)

    米尔娅姆·马科巴

    南非女歌手米尔娅姆·马科巴，歌迷也称其为”非洲妈妈“，她在美国一次巡演期间，南非当局颁布了禁止她返乡入境的限令。1967年，她一首”Pata Pata“唱红了全世界。经过在几内亚和比利时多年的流亡生活后，1990年，马科巴应总统曼德拉之邀返回了祖国南非。

  • Großbritannien Freddie Mercury in London (Getty Images/Hulton Archive)

    弗雷迪·默丘里

    东非桑给巴尔岛发生革命后，父母带着年幼的弗雷迪逃亡到了伦敦。后来的故事众所周知，弗雷迪·默丘里（Freddie Mercury）成为皇后乐队主唱。这位摇滚巨星死于艾滋病后，也激发了国际社会对艾滋病问题的关注。

  • Der deutsche Schriftsteller Thomas Mann (picture-alliance/dpa)

    托马斯·曼

    他被看作是20世纪最伟大的作家之一。纳粹运动兴起之际，托马斯·曼形容这是”怪癖野蛮行径的狂潮。“ 1933年，他移民瑞士，稍后又在1939年移民美国。1938年，作为流亡者，托马斯·曼疾呼：”我在哪里，哪里就是德国。我的身上带着德意志文化。“

  • Isabel Allende (Koen van Weel/AFP/Getty Images)

    伊莎貝·阿连德

    1973年，智利发生血腥军事政变后，阿连德一家逃往委内瑞拉。13年后，阿连德移民美国。她根据个人经历撰写了后来的成名作《幽灵之家》。2015年，她又以个人经历呼吁欧洲欢迎难民的到来。

  • Sitting Bull (Imago/StockTrek Images)

    坐牛

    印第安酋长塔坦卡·伊奥塔克（Tatanka Iyotake), 别称坐牛，也曾度过一段流亡生活。1877年，同美军展开著名的小大角战斗后，他率领两千部众逃往加拿大。1881年，他重返美国向当局投降。服刑结束后，他在一个印第安保留地度过余生。


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