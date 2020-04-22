那些被纵容的针对方方的网络暴力

（德国之声中文网）身为武汉作家，也曾担任湖北省作协主席的方方，从1月25日武汉宣布封城当天起开始记日记，并陆续在中国网络上发表。直到武汉解封，她总共写下了60篇日记，记录了她在武汉疫情期间的见闻和感想。这些日记成为许多中国人了解"封城"时期武汉情况的窗口，也被视为对中国当局在抗疫过程中不当行为进行反思的一种声音。尽管日记某些细节在中国网络发表期间引起一些争议，但网民中压倒性的声音仍然是"只要是真实的，就应该记录下来……你喜欢也好，讨厌也罢，它都在那儿！！"

然而，方方的武汉日记将出版英文和德文版的消息传出后，方方本人更是成为中国左派势力的讨伐对象，受到能够"驰骋"中共官方平台的"舆论"的强烈攻击。

《环球时报》胡锡进总编4月8日针对方方日记将在美国出版的消息发文称，"特朗普政府的首要目的就是向中国甩锅，一些美国精英甚至在鼓动西方国家一起要求中国赔款"，"这个时候方方日记被美国的出版商加紧出版，散发出来的决不是什么好味道。"胡锡进还写道， "她写那些日记时产生的回响是中国内部的一件事，这种回响有当时的场景和逻辑。然而这部日记在今天和之后拿到美国和西方去扩散，就是另一回事了。它不会是一般的纪实文学交流，它一定会被国际政治捕捉到。很有可能的是，在未来的风浪中，中国人民，包括那些曾经支持了方方的人，将用我们多那么一分的利益损失来为方方在西方的成名埋单。"

4月9日，被视为极左翼的网站"红色文化网"刊登笔名"十念生"的作者的文章，称方方的这本书极有可能成为各国攻击中共的有力武器，而海外华人很有可能成为发泄对象，而他"仿佛看见这把屠刀已经举起。"

4月14日，武汉市区武昌区大东门一带出现一张公然威胁方方的大字报。这张以"告方方书"为题的大字报骂方方"吃人血馒头"，"享受着种种国家体制内优好的福利和待遇，却干着严重伤害构陷国家的事情"，"要求方方把自己的全部财产交出来，削发为尼或者以死的方式谢罪，否则，自己将会以'侠义方式'，对方方你进行'文攻武伐'。"

搏击圈网红太极雷雷也在个人社交媒体录制视频，称要"诚邀武林同道"，用拳头教训方方。

4月21日，《今日头条》上惊现名为网民""左笔书法钱诗贵"的文章《南京雕塑家计划在秦桧夫妻跪像旁新添方方跪像》，称有南京的雕塑家朋友认为方方在国外发行武汉日记是"积极充当西方反华势力急先锋"，"不折不扣沦为了汉奸"，要在秦桧墓旁给方方立跪像。

对于针对方方的恐吓、威胁和谩骂的言论，已有网民也"挺身而出"，或是表达愤怒，或是呼吁官方重视这一问题。

知名媒体人@老萧杂说打理人呼吁武汉方面重视大字报的问题，"绝对不能打开这个潘多拉盒子……！ "

2017年在比武中一招打败雷雷的徐晓冬发声，痛骂雷公太极煽动民众去围殴武汉日记作者是对所有中华武林人的奇耻大辱。

南京大学教授吕效平在微博中评论说，"钱诗贵这种言行是公然违法的。他公开蓄谋对方方实施的凌辱行为，如果不受到遣责，将是南京书法界、艺术界、文化界、知识界的耻辱；如果不受到南京市民的抵制，将是南京市的耻辱；如果不受到制止、批评和教育，将是南京的失职与耻辱。试想，当方方在秦桧墓前陪跪的时候，南京还能继续是联合国认定的"文学之都"吗？世界各国还会把中国看作现代文明国家吗？"吕效平还表示，"钱诗贵没有说出这位雕塑家的名字。我判定他企图以南京和中国的名义公开凌辱一个公民的行为在我们的城市、我们的国家不会得逞。如果这种霸凌行为在南京，在中国得逞，这样的南京，这样的中国，我声明，在钱诗贵及同案罪犯受到审判前，我是决不会再爱的！我将用我的余生为驱逐钱诗贵之流以他们的野蛮和残忍笼罩于我的城市、我的祖国的黑暗而战斗。"他最后指出，钱诗贵应该因此受到起诉，而《今日头条》也有连带责任。

曾经的著名主持人的崔永元近日也发文，给方方"支招"。他说，"从目前来看。对方是全序列出动了，换句话说，指挥部都上阵了。这一轮干不倒你，就只能动用官方媒体了。"在他看来，对于地痞流氓和"网上所说的垃圾人"，大部分文人也都束手无策。"你做任何事情它们都会掺和进来，搅局和拆台，让你永世不得安宁．．．．．．"

方方其间先后接受了两次采访，详细谈到武汉日记在中国迄今无法出版的问题以及在海外出版的过程。采访中她质疑大规模长时间的网络暴力为何无人管，谈到甚至有人扬言要到武汉杀她。方方说，"现在社交媒体上有时跟文革时差不多了"，"我很想知道他们的后台到底是什么人"。