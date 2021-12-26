那些美轮美奂的德国图书馆

奥斯特公爵图书馆

奥斯特公爵图书馆位于德国下萨克森州的沃尔芬比特尔，是当今世界上最古老的图书馆之一，其图书也保存完整。1572年，当时的统治者吕讷堡公爵将居所的一部分改建为图书室，成为该馆雏型。此后，热爱收藏图书的奥斯特公爵将其大量的藏书捐给图书馆，图书馆也因此以他的名字名命。