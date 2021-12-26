那些美轮美奂的德国图书馆

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10月24日是德国图书馆日。爱因斯坦曾说过，我们唯一必须知道的东西，就是图书馆在哪里。德国的图书馆有的充满现代气息，有的则散发着浓郁的洛可可风格。
图中的是崭新的斯图加特市立图书馆，被看作是当地的文化中心，在2011年被设计出来。这个9层高的立方型建筑由浅灰色的玻璃纤维混凝土搭建而成，整体采用白色色调，大厅里唯一色彩丰富的就是壁上的书籍。夜晚时分，图书馆会将五彩灯光打在书籍上。
安娜·阿玛利亚公爵夫人图书馆位于德国魏玛，已经有250年的历史。该馆以这位公爵夫人命名，是因为她让宫廷收藏的珍贵书籍得以在1776年转移至这座洛可可风格的图书馆。2004年的一场大火让该图书馆部分被毁，经过了三年的修缮才再次对外开放。
奥斯特公爵图书馆位于德国下萨克森州的沃尔芬比特尔，是当今世界上最古老的图书馆之一，其图书也保存完整。1572年，当时的统治者吕讷堡公爵将居所的一部分改建为图书室，成为该馆雏型。此后，热爱收藏图书的奥斯特公爵将其大量的藏书捐给图书馆，图书馆也因此以他的名字名命。
由于它类似人脑的特别形状，这座图书馆在柏林被人称作“大脑”。该馆在2005年对外开放，收有柏林自由大学大量哲学类、文史类书籍，更因为其特别的建筑风格成为柏林一景。设计该馆的是国际著名建筑师福斯特（Norman Foster）。
上劳西茨科学图书馆位于德国最东部、毗邻波兰的城市格尔利茨，已经有210年的历史。这里收有14万册书籍，涵盖历史、文化、自然、社会等多方面。其新古典主义风格的图书馆简约而温暖，也令人印象深刻。
“雅各布和威廉·格林中心”是柏林洪堡大学的一部分，于2009年落成，包含图书馆和计算机中心两部分。图书馆位于这座大楼中心部分，其建筑师杜德乐（Max Dudler ）表示，巨大的场馆和特定的设计让读者感觉似乎坐在苍穹下。
巴伐利亚国立图书馆是一座享誉全球的顶级国际学术图书馆，收藏了1000万册书籍，其中也包括16世纪中期的“老古董”。该馆在1832年至1843年期间建成，在二战中几乎完全被毁，其修复历经数年。
科隆柯伦巴艺术博物馆的图书室无法与和上面那些图书馆同日而语。然而木制风格墙壁以及可以瞭望科隆老城的完美视野非常适合人们读书、冥想。这里有展册，也有各式各样的小说、儿童书和艺术书籍。
“台湾总统府”的建筑雏形是德国柏林的“红色市政厅”？真的吗？这种联结并非不可能，因为台湾早期在接受西方文化时，经常透过第三地的转介，特别是日本殖民台湾五十年的期间。
二十大召开前夕，一名抗议人士在北京一座立交桥上悬挂抗议防疫封控和要求罢免中国国家主席习近平的大幅标语。大量海外华人效仿这名抗议者采取“冲塔”行动，将标语贴到学校墙上、公交站台上、电线杆上，甚至领事馆门口。
德国联邦能源网络局预期，由于从俄罗斯天然气进口量锐减，明年德国消费者有可能看到其月度取暖费用大增。俄罗斯入侵乌克兰战争导致能源价格一路飙升。联邦经济部长哈贝克也呼吁办公室人员加大节能力度 ，并考虑制定在国家机关和公共建筑中进一步节约能源的方案。
在2022年的“多事之秋”，德中两国迎来了建交50周年纪念。疫情带来的限制和政治气氛的紧张是否使得两国之间的文化交流受到影响？活跃于德中文化圈的设计师何见平受德国外交部委托，设计了中德建交50周年纪念Logo。他在接受DW专访时讲述了设计背后的故事，以及自己对于文化交流的见解。
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