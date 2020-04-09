那些新冠死者的尸体告诉我们什么？

（德国之声中文网）涉及COVID-19新冠肺炎死者，德国传染病主管机构--罗伯特·科赫研究所还在4月初的本所网站上建议尽量避免作尸检。后来，该机构改变了看法。副所长沙德（Lars Schaade）强调，正因这是一种新型疾病，做尽可能多的尸检完全必要，前提是，采取相应安全措施。德国病理学家联邦协会主席毕利希（Karl Friedrich Bürrig）指出，罗伯特-科赫研究所先前关于不做尸检的那个现已取消的建议是一种"过失"。他强调指出，对所有现代传染病而言，有助于确定致病过程的尸检程序都十分重要，COVID-19新冠肺炎亦不例外。

最大数据库在汉堡

不是所有病理学家都遵守罗伯特-科赫研究所的那个初始建议。如今，汉堡-埃彭多夫大学医院法医研究所所长皮舍尔（Klaus Püschel）拥有了最完整的相关数据库。他指出，"我们可以从死者那里为生者学习"。

汉堡病理学家皮舍尔

从3月22日到4月11日，他主刀为65名COVID-19新冠肺炎死者作了解剖。死者中，46人有肺部病史；28人有其它内脏器官或移植器官病史；10人罹患糖尿病或肥胖症；10人有癌症；16人患老年痴呆症--其中多人同时罹患多种以上疾病。现在，皮舍尔教授的数据库已搜集有涉及100多个尸检的数据。它们证实：无一死者仅因新冠病毒而亡，都曾有过心血管问题、高血压、动脉硬化、糖尿病、癌症、肺或肾衰竭、肝硬化。

皮舍尔教授强调，尽管如此，仍不能对新冠病毒掉以轻心。不过，他认为，眼下普遍存在的那种惊慌失措是有些过份了。他指出，新冠病毒"不是一种特别危险的病毒疾病"。因此，他认为，某些限制，例如在安葬死者时加诸于亲属的那些限制措施是没有根据的。这位法医学家指出，"虽然他们不可以亲吻，但完全可以去现场目送，也可以触碰--之后洗手就行。"

意大利和瑞士的调查

皮舍尔的数据同意大利卫生部的一项研究结果大致吻合。该研究不是基于尸检，而是基于1738名已故病人的发病过程。根据该项研究的结果，96.4%的死者除罹患COVID-19新冠肺炎外，还至少患有另一种疾病，其中包括高血压（70%）、糖尿病（32%）、心血管病（28%）；死者平均年龄为79岁，--汉堡是80岁。

巴塞罗那一家养老院居住者接受病毒检测

在巴塞尔大学医院尸检部主任察诺科夫（Alexander Tzanokov）主持下所做的调查结果也显示，所有20名COVID-19新冠肺炎死者生前都有高血压，此外，他们大多数都身体超重。根据调查结果，他们当中有三分之二曾有心脏问题，三分之一有糖尿病。

德国风险人群数量大

柏林夏里特医院(Charité-Universitätsmedizin Berlin)主任病理学家霍斯特（David Horst）在接受《柏林日报》采访时也证实，他参与检查的所有死者都有病史，而且不是心血管病，就是肺病。他指出："其中一些人还有超重问题。而在德国，所有这些疾病在65岁以上的人那里极其普遍，平均每三个人中就有一人有此问题。我们从中看到，感染新冠病毒后更易致死的风险群体非常非常大。"

谈及新冠肺炎发病过程，这位病理学家指出，肺部受到的急性伤害会导致肺部充满液体，使气体交换不再可能，"然后，细菌通常会在受损肺叶扩散，导致严重肺炎及败血症。"他指出，另外，与肺无关，还常会出现血凝功能障碍失问题，"血管内形成血栓，被带入肺大动脉中，并有可能导致急性心血管衰竭。"

他怎么看关于病人是因冠状病毒还是带着冠状病毒而死的讨论？霍斯特教授表示："我觉得这种讨论没有意义。尸检结果告诉我们，当事者都'死于'冠状病毒，虽然所有死者都有病史，但患病程度并未严重到危急生命。"他强调指出，不能产生这么一种印象：冠状病毒不危险。若不是冠状病毒，这些人应还健在。