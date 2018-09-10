那些德国人不敢聊的话题

（德国之声中文网）在美国，争议人物特朗普做到了一点：让他的名字不再出现在一些亲友讨论中（以避免伤害家庭和睦与友谊）；在英国这个话题则是脱欧；而在德国，难民问题也极为敏感，以至于很多民众都尽量避免在亲友圈提及该话题，在公共场合就更不用说了。

"哪些是人们讨论起来担心会出言不慎、引火上身的敏感话题？"对此，权威民调机构阿伦斯巴赫（Allensbach）在德国问询了1283人，其中71%受访者在14个备选话题中选择了"难民"这一项，而另一个绝对敏感的话题是伊斯兰教。

精英与百姓之间的隔阂

阿伦斯巴赫的负责人柯何尔教授（Renate Köcher）做了这项调查，并就此在《法兰克福汇报》写了一篇客座评论。"2015年和2016年时的那种兴奋感在很大程度上已经消退，而留下的则是这样一种印象：精英阶层没有足够认真对待民众的担忧，甚至对这些担忧持怀疑、质疑态度。"

民调机构阿伦斯巴赫的负责人柯何尔教授

除了难民以及伊斯兰教外，还有另一个民众不太敢提的话题：对祖国的爱、爱国主义。这一点在过去数年里表现得尤为明显：在20年前，只有16%的人认为爱国主义是敏感话题；15年前，持这一观点者的比例达到26%；如今，有41%的德国人认为这是禁忌话题。

"如今，三分之一的民众说，如果一名政客不想遭遇严厉的攻击，他就应注意不要发表带有民族自豪感的言论"，柯何尔教授这样写道，表示德国公民越来越害怕，如果承认自己爱国，会在外面被看作是右翼。

自由度受限--特别是在公共空间

这项调查的另一个有趣的发现是：对于在亲友间讨论争议话题和参与相关公众讨论，人们有着截然不同的态度。59%的受访民众认为，可以私下表达自己的态度，然而愿意在公开场合表态的只有18%。

就这一点，民调机构阿伦斯巴赫进行了更深入的调查，并就难民话题访问了德国民众：61%的人认为，公开表示（德国）为难民付出了太多是冒险的；而认为这样说私下里也有风险的只有31%。对于柯何尔来说，这意味着人们在公共空间的自由度更小。她认为，导致这种现象的不只是"针对一些重要决定尚未解决的争议，也包括一些僵化的措辞要求"。

僵化的政治正确

这里的调查结果是：有一半的民众相信，人们如今更加重视在公共场合的言行。三分之一的德国人说，如今只有私下里还可以自由表态。有41%的人批评了过于夸张的政治正确。

柯何尔教授在这里举了一个例子：如今不能再说"外国人"（Ausländern）这个词了，而要说那些"有移民背景的人"（Menschen mit Migrationshintergrund）。她表示，在学术研讨会上当然可以使用"有移民背景的人"这种说法，然而这并不适合日常生活。调查中有三分之二的受访者也持这种观点，认为这样的措辞有些过了。

在性别中立问题上，大部分人也认为过于强调政治正确了，表示不理解为何要对各个年龄层的人、对各个教育背景的人都强调性别中立，也不理解官方引入第三性别的意义。

反对改动名著

当作家阿斯特丽德·林格伦（Astrid Lindgrens）名作《长袜子皮皮》中的"黑人国王"（Negerkönig）被改成"南海国王"（Südseekönig）时（为了避免使用"Neger"这种有冒犯性的说法），很多人表示受够了。四分之三的德国人希望保持原作，反对以现在的敏感度和标准对于原作进行后续修正。在过去数年里，持这种看法的人越来越多。

柯何尔教授指出，尤其是"那些对于严格的规章和限制还有相对新鲜的历史记忆"的东德民众，认为这种讨论已经走得太远。他们越来越对那些告诉人们应该如何说、如何做的规则感到厌烦。

"在这个问题上，很多民众都希望得到更多尊重，希望自己的担忧和立场能够受到重视，希望针对关键的发展可以进行开诚布公的讨论，而不是自己受到教导性的训斥"，柯何尔在《法兰克福汇报》客座评论的结尾这样写道。

不过值得庆幸的是，在气候保护、平权、失业以及子女教育等问题上，大多数德国民众还是感觉可以自由表态其观点的。