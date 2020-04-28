那些年，神隐的朝鲜领袖

（德国之声中文网）金正恩病危的消息传得沸沸扬扬，他本人一直没有公开露面打破传闻。

这位朝鲜第三代领导人是否还健在，目前还无法确定。但回溯历史，神隐并不是金正恩的专利，金氏王朝多名领导人都曾经失去踪影，传出各种谣言。

金日成

1986年11月16日，韩国第一大报《朝鲜日报》刊登了驻东京特派记者的短篇报道，指日本传出金日成被杀的消息。翌日，韩国军方发言人宣称，朝鲜在边境用扩音器宣布「金日成遭到枪杀」。这则新闻震撼韩国，民众陷入狂喜与恐慌。

11月17日，《朝鲜日报》打破礼拜一不出报的惯例，号外报道金日成在外出列车的枪战中身亡。

11月18日，该报再以「金日成中枪身亡」为头条，用7页篇幅描述了金日成被杀的来龙去脉。其他报章也写了同类报导，引起热烈讨论。

但消息很快不攻自破，当天朝鲜官媒报导金日成在平壤迎接来访的蒙古代表团，金日成精神奕奕与蒙古领导人巴特蒙赫握手。此后金氏还活了8年，及至1994年7月8日因心脏病去世，终年82岁。

《朝鲜日报》从未就当年的报导发表更正，直到该报上月在庆祝创刊100周年之际，正式就事件道歉。

该报还为2013年的一篇报导致歉，该报道指朝鲜歌手丶执政党高级成员玄松月被处决。玄松月于2014年5月公开露面，她被视为朝鲜最有权势的女性之一，曾陪同金正恩出席数次国际峰会。

金正日

2004年4月22日，中朝边境的龙川火车站发生爆炸，外界传出金正日从北京回国途中遭暗杀。韩国媒体报导，当时2辆载有易燃物的列车相撞，造成数千人死伤，但未证实与该领导人的行程有关。

龙川大爆炸之後，朝鲜官方公开金正日5月3日视察军队的照片，打破他被炸死的传言。

2008年8月，金正日中风接受脑部手术，缺席朝鲜60周年国庆阅兵。有传他已陷入某种程度的瘫痪并偶有抽筋，日本早稻田大学教授重村智计更出书，指他早於2003年秋天死於糖尿病，之後都是由替身代他出席公开场合。

此后金正日的死讯频频传出，2009年韩国金融监管机构调查有关传闻是否有人蓄意散布，以操控股市。

2011年12月19日，朝鲜官媒中央电视台正午宣布金正日逝世，终年69岁，称他是在12月17日坐火车前往北部视察途中，因心肌梗塞引发休克，抢救后不治。

直到朝鲜官方公布死讯前，外界都未能掌握金正日的死亡情报。

金庆喜

金庆喜（或译作金敬姬）是金正日的妹妹丶金正恩的姑姑，曾任劳动党秘书。其丈夫张成泽曾是朝鲜第二号人物，有「北韩摄政王」之称。

2013年12月8日，张成泽在中央政治局会议被金正恩点名有「反党反革命行为」，当场被拖走。他其后承认图谋发动政变遭处决，外界盛传是被「犬决」。

朝鲜官媒朝中社当时称张成泽「连狗都不如的人间渣滓丶千古的逆贼」。韩联社2014年1月则指张成泽的亲属大多也遭处决。

此后，金庆喜一直未有露面。美国有线电视新闻网（CNN）2015年5月引述一名脱北者称，金正恩已下令毒死她。

不过，2020年1月26日，朝中社公布了一张照片，金正恩与李雪主在平壤三池渊剧院观看贺年音乐表演，金庆喜就坐在李雪主旁边，是她6年来首次出席公开活动，粉碎被杀传闻。

金正恩

2014年9到10月间，金正恩销声匿迹超过一个月，缺席最高人民会议丶金正日就任劳动党总书记17周年的中央报告大会丶劳动党创建69周年纪念日等活动，引起广泛揣测，有些说法指北韩政变，甚至金正恩脑死。

直至近6周后，他撑着拐杖现身打破传言。韩国情报机构称，他在此期间进行脚踝关节手术，移除囊肿。

2020年4月15日，金正恩缺席太阳节活动，是他自2011年上台以来首次缺席，再次引起猜测。

由脱北者组成的南韩线上媒体《每日朝鲜》（Daily NK）率先披露金正恩在4月12日接受心血管手术，正在疗养别墅休养。其后美国有线新闻网络（CNN）引述消息指，金正恩病危。日本传媒甚至报导，金正恩手术失败，已成植物人。

韩国官方多次反驳有关消息，指朝鲜没有异动，金正恩只是去了躲避新冠肺炎疫情，甚至有卫星图片拍到他在元山别墅骑马玩水。美国官员大致认同有关说法。

然而奇怪的是，金氏病危的消息闹得沸沸腾腾，朝鲜当局却一直没有公开他的照片辟谣。当地传媒曾报导金正恩向元山市建设旅游设施的工人致谢，但没有附上照片。

韩国官员指金正恩仍在世，但有专家认为即使他露面辟谣，考虑到其体重丶吸烟习惯和家族病史，这位金氏第三代领导人的健康状况将持续受到关注。