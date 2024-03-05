那些年中国总理记者会的“金句”

（德国之声中文网）中国已故总理李克强2020年5月28日在当年推迟举行的全国人大会议闭幕记者会上说："中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入是3万元人民币，但是有6亿人每个月的收入也就1000元，1000元在一个中等城市可能租房都困难，现在又碰到疫情，疫情过后民生为要。就业是最大的民生。没有就业那就是9亿张吃饭的口，有了就业就是9亿双可以创造巨大财富的手。"

李克强的"数字经"

2020年正值习近平要求实现农村贫困人口全部脱贫的最后一年。当局大力宣扬"中共十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国组织实施了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战"。在这个时候，李克强爆出"6亿人每个月的收入也就1000元"这样的拒绝粉饰太平的数字，无疑让牺牲民生，执意推进新冠清零政策的习近平脸上无光。

虽为弱势总理，李克强不止一次在总理记者会上揭露问题。在2019年3月15日的人大记者会上，李克强也透露了一个涉及民生的重要数字，他说："我们的医保虽然覆盖全民，但是水平不高。尤其是我们的农民，人均年收入不到1.5万元（人民币），遇到大病靠自己扛是很难的。"

温家宝的"名言警句"

2003年3月至2013年3月担任总理的温家宝被视为擅长以温文尔雅、平易近人的风格打温情牌，回答记者提问时总是旁征博引、名言警句信手拈来。

在2003年"两会"记者会上，新出炉的总理温家宝坦言"当好中国的总理不容易"。他还引用林则徐《赴戍登程口占示家人》中的诗句"苟利国家生死以，岂因祸福避趋之"来表达自己不顾个人安危，一心报国的心愿。谈两岸关系时，温家宝引用了国民党元老、书法名家于右任的《望大陆》中的诗句："葬我于高山之上兮，望我大陆。大陆不可见兮，只有痛哭。葬我于高山之上兮，望我故乡。故乡不可见兮，永不能忘。天苍苍，野茫茫。山之上，国有殇。"

2011年7月1日，温家宝和胡锦涛在中国共产党成立90周年大会上

2012年3月14日，温家宝作为时任总理在他的最后一次记者会上罕见地正面谈论政治改革问题，并告诫警惕文革复辟。他说，"现在改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底，已经取得的改革和建设成果还有可能得而复失，社会上新产生的问题也不能从根本上得到解决，' 文化大革命'这样的历史悲剧还有可能重新发生。每个有责任的党员和领导干部都应该有紧迫感。"温家宝的这番话没有成为先声，而是成为绝响。作为中共二号人物，温家宝多次呼吁政改，但却无法推动政改。现如今，人们看到，温家宝担心的这些问题正在葬送中共提出改革开放40多年来取得的成果。

朱镕基的"自嘲"

1998年3月至2003年3月任总理的朱镕基语言朴素通俗，也不乏幽默，甚至敢于自嘲。

在人大闭幕后的记者会上，他曾被问道："人们称您为'经济沙皇'等，您对此有何感想？"朱镕基直言"我不高兴"，并表示："我将勇往直前，义无反顾，鞠躬尽瘁，死而后已。"谈到反腐决心，他说，"我准备了一百口棺材，九十九口給贪官，一口留給自己"。

2001年3月15日朱镕基在人大闭幕记者会上回答关于退休之后做什么的提问时说："我是很佩服你们新闻记者的执着和毅力，总是要把这个问题追个水落石出，但是我刚才已经讲过了，连我自己都不知道答案，我怎么回答你呢？至于我本人，除了我确实是在埋头苦干地干工作以外，我没有什么优点，我不希望别人学习我，特别是某家香港报纸说我的本事就是拍桌子、捶板凳、瞪眼睛，那就更不要学习我。"

中共建政以来的历任总理 李克强（2013-2023年任总理） 作为习近平的“搭档”，李克强一直被认为是这一权力格局下的“弱势总理”。习近平主政以来，国务院和政府机构的权力不断被削弱，总理地位被边缘化。“李克强经济学”等带有其个人烙印的经济政策，也大多无疾而终。有分析认为，李克强早已被排斥于重大决策之外，如中美贸易谈判、清零防疫政策等。即便在历来总理负责的经济领域也不例外。习、李二人政见不合，则是公开的秘密。2022年中共二十大上，习近平如期获得连任，李克强则在2023年3月的人大会议上卸任，由习近平的亲信李强接替。同年10月底，李克强突然去世，享年68岁。

中共建政以来的历任总理 温家宝（2003-2013） 温家宝总理任期内中国GDP高速增长，并上升为世界第二大经济体，但同时贫富差距不断扩大，经济、社会发展失衡加剧。2008年，温家宝政府为应对全球金融危机出台了四万亿投资计划，其后果备受争议，包括助长房地产泡沫和腐败。温家宝本人的家族财富也成为海外媒体揭秘的对象。他一直试图营造自己开明和亲民的形象，也因作秀之嫌而被一些人戏称为“影帝”（作家余杰著有《中国影帝温家宝》一书）。中国人民大学政治学教授张鸣认为，温家宝任总理后没有抓住相对有利的国际大环境对中国大刀阔斧改革，他在任十年是中国“失去的十年”。

中共建政以来的历任总理 朱镕基（1998-2003） 朱镕基是在中国民间口碑较高的一位总理，在西方也颇受欢迎。他被认为是坦率敢言、高效灵活、对经济发展有见地的实干家。在他任期内，中国在2001年加入了世贸组织，政府进行了税收改革、国有企业和金融体制改革，中国经济得以以持续稳定发展。但他领导的改革也打破了许多人的“铁饭碗”，让数以千百万计的国有企业职工下岗或失业，带来诸多长期的社会问题。

中共建政以来的历任总理 李鹏（1988-1998） 李鹏在“六四”事件中支持邓小平镇压学生的决定，并作为总理签署了戒严令，因此被认为是天安门流血屠城的责任人之一。此前，身为革命烈士后代、周恩来养子的李鹏就被视为政府中的保守派代表人物。李鹏在总理任期内政绩乏善可陈，较为突出的是力推备受争议的三峡工程上马。李鹏早年留学苏联，曾主修水电，后来又在水利部门任职。

中共建政以来的历任总理 赵紫阳（1980-1987） 赵紫阳在总理任期内推动经济和政治体制改革，被视为中共改革派代表之一。1987年赵紫阳接替胡耀邦担任中共中央总书记，同年辞去国务院总理职务，由李鹏任代总理。1989年天安门民主运动期间，赵紫阳主张对话，反对武力镇压。当自己在中共高层失势后，赵紫阳到天安门广场探望绝食抗议的学生（图）。这在中共十三届四中全会上被定性为“严重错误”，赵被撤销党内一切领导职务并遭受软禁，直到2005年1月逝世。

中共建政以来的历任总理 华国锋（1976-1980） 1976年毛泽东逝世，他钦定的“接班人”华国锋出任中共中央委员会主席、中央军委主席和国务院总理，成为党政军最高领导人。但他被视为一个过渡性的人物。与邓小平理念相左的华国锋先后辞去党、政、军的最高职务，退出中国的最高权力核心。有评价认为，他的主要功绩是结束文化大革命、结束阶级斗争，为日后的改革开放奠定了基础，但他也因循毛泽东的一些定式，尤其是所谓“两个凡是”，受到诟病。图为1878年华国锋与到访的联邦德国总理施密特。

中共建政以来的历任总理 周恩来（1949-1976） 周恩来是中国共产党的创建人之一，1949年中华人民共和国建立后即担任政务院（1954年改国务院）总理。在官方的宣传和多数中国民众心目中，周恩来是“鞠躬尽瘁”、清廉无私的道德楷模。但批评者认为，作为党和政府领导人之一，他未能阻止毛泽东发动文革等给中国带来巨大灾难的政治运动。1976年1月周恩来逝世，遗体运往八宝山火化之日，北京有百万民众沿街为其送行。



李鹏的"严谨"

据中国官媒报道，1987年11月担任代总理、1988年4月至1998年3月担任总理的李鹏在1988年4月13日举行的人大记者会上被记者请求谈谈人生信条。李鹏回答说，"我非常欣赏实事求是这句话，希望做事情不做则已，一旦要做，就要把它做到底。"在这次记者会上，李鹏还回答了记者提出的包括铁道部部长丁关根辞职、对知识分子的所谓"压制、镇压"和所谓的总书记与总理"在改革问题上有分歧"等各方面问题。"据中国媒体当时报道，"针对美国《时代》周刊记者提出的关于他和周恩来的所谓"特殊关系"问题，李鹏坦然向大家介绍了自己的背景，做了澄清。"中国官媒称，一位外国记者评价李鹏总理很"严谨"。

时任总理的李鹏和国家主席江泽民1989年9月在北京人民大会堂出席会议

在1993年3月31日的记者上，有记者向李鹏提问，"在今后五年任期内，您最关注的问题是什么，主要要实现的目标是什么？"李鹏回答说，"我们要致力于改善人民生活，特别要关心那些现在还没有解决温饱的群众的生活。"

李强的"绝唱"

现任总理李强2023年3月在人大会议上被任命总理，之后的人大闭幕记者会成为其"首秀"。中国媒体当时还以海报形式摘录其金句做宣传。谈中国经济前景时，李强说，"我想用八个字来概括，就是长风破浪，未来可期。"谈民营企业时，他称，"民营经济一定是大有可为的。"谈人口问题时，李强说："人口红利既要看总量，更要看质量，既要看人口，更要看人才。"谈政府施政，这位新任政府总理表示，"各级政府部门和公务人员，都要有服务意识、发展意识，特别是在履行审批、管理职能时，不能光踩刹车、不踩油门；不能尽设路障、不设路标。"这次记者会上，李强尤为令人印象深刻的一句话是，"我长期在地方工作，有一个很深的感受，坐在办公室碰到的都是问题，下去调研看到的全是办法，高手在民间。"

李强2023年3月11日被任命为政府总理

中国官方3月4日在人大开幕前一天宣布，"今年十四届全国人大二次会议闭幕后，不举行总理记者会。如无特殊情况，本届全国人大后几年也不再举行总理记者会。"这一消息意味着，除非出现官方语境中讳莫如深的"特殊情况"，2023年在人大记者会上的首秀已成为李强作为中国位列第二的领导人的绝唱，30多年来总理记者会金句频出的历史从此翻篇。

(综合报道）

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