那些刺杀希特勒的行动

刺杀距离太远 （1938年）

1938年11月9日，希特勒在慕尼黑为其未遂政变“啤酒馆暴乱”举行纪念活动。年轻的瑞士人巴沃德（Maurice Bavaud）站在靠近主席台的地方。他想用手枪射杀希特勒。但是距离太远，欢呼的人群也阻挡了他的视线。在回家的路上，他因逃票被抓。携带的手枪以及希特勒的行进路线图暴露了他的计划，因而被处决。