那些刺杀希特勒的行动

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希特勒在其统治时期可能是最令人仇恨的人物之一。他遭过多次暗杀，但都幸免于难，其中几次完全是出于巧合难。
1938年11月9日，希特勒在慕尼黑为其未遂政变“啤酒馆暴乱”举行纪念活动。年轻的瑞士人巴沃德（Maurice Bavaud）站在靠近主席台的地方。他想用手枪射杀希特勒。但是距离太远，欢呼的人群也阻挡了他的视线。在回家的路上，他因逃票被抓。携带的手枪以及希特勒的行进路线图暴露了他的计划，因而被处决。
在长达数周的时间里，木匠艾尔塞（Georg Elser）每天夜间都躲藏在慕尼黑的Bürgerbräukeller啤酒馆，为安置定时炸弹进行准备。他想在此刺杀希特勒和其他领导人，以结束战争。但是炸弹爆炸时，希特勒已经提前离开啤酒馆。 艾尔塞于1945年4月9日被捕并被处决。
1943年3月21日，冯·格斯多夫（Rudolf-Christoph von Gersdorff）将军本来是作为专家前来柏林参加一个苏联战利品武器展览。但是这一天他心里装的只有一件事：用装在大衣口袋里的两枚炸弹杀死希特勒和他的心腹。但希特勒突然离开了展览厅。幸运的是冯·格斯多夫还能够及时拆除引信。他活了下来。
1943年3月，冯·特雷斯科夫（Henning von Tresckow）少将和他志同道合的伙伴急切地等待着希特勒死亡的消息。他们将定时炸弹伪装成装有干邑白兰地的包裹偷偷带上希特勒的专机。但是由于天气太冷，炸药受冻雷管失灵。在他也参与的冯·施陶芬贝格袭击案失败后，冯·特雷斯科夫在1944年自杀。
爆炸发生几个小时后，希特勒与意大利领导人墨索里尼一起视察了被毁坏的地图室。冯·施陶芬贝格（Claus Schenk Graf von Stauffenberg ）伯爵将装炸弹的公文包藏在桌子下，但是沉重的橡木桌子救了希特勒一命。冯· 施陶芬贝格伯爵当晚被捕并被枪杀。
早在1938年，冯·威茨莱本（Erwin von Witzleben）将军就打算推翻希特勒。但各种巧合阻止了许多的刺杀计划。他认为1944年7月20日的暗杀行动，是消灭希特勒的最后机会。在随后的“瓦尔基里”行动中，他本应夺取党卫军的指挥权。但最终政变失败。 威茨莱本也被判处死刑。
在纽伦堡战犯审判期间，希特勒的御用建筑师和装备部长施佩尔（Albert Speer）声称他在1945年3月曾试图用瓦斯暗杀希特勒。 然而，他因希特勒党卫队的加强以及希特勒地堡施工的变化而放弃暗杀计划。 直到今天历史学家都怀疑这一说法。 施佩尔在纽伦堡战犯法庭被判处20年监禁。
畅享柏林时装周的人们，未必都知道这一段历史：这座城市曾经是犹太人主导的时装之都。二战后，为什么很多人不愿意纪念这段辉煌的历史？
希特勒政府委托艺术家们制作了数千件艺术品，用来宣传纳粹政权的力量。其中包括两座“跨步马”青铜雕像，而它们现在将在柏林的博物馆展出，引发了舆论争议。
纳粹政权自以为控制了青少年的思想，然而索菲·绍尔却不愿意屈从，加入了非暴力反抗组织“白玫瑰”，希望能够通过发送传单唤醒人们的良知，反抗希特勒。80年前，她和哥哥汉斯·绍尔被纳粹政权送上了断头台。
参与上世纪40年代末期纽伦堡审判的检察官本杰明·费伦兹去世，享年103岁。他是纽伦堡审判最后一位去世的检察官。
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