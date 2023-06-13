那些不可错过的德国风景

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海滩和山脉、历史悠久的城堡和城市、森林和湖泊——这些景观在德国应有尽有。暑假临近，不妨收拾好行囊，用脚来丈量德国的这些好山好水好风光吧！
阳光、沙滩和大海：它是德国最大的岛屿，也被称为波罗的海的珍珠，属于梅克伦堡-前波莫瑞州。博登和海湾将该岛分为几个半岛。由此，该岛海岸线总长达570公里。吕根岛也是德国阳光最充足的地区之一。就像塞林（Sellin），拥有长长的白色海滩的风景如画的波罗的海度假胜地，很受欢迎。
随着每天两次退潮，北海海水退去，露出海床，到处是海蚯蚓、蜗牛和贻贝。最北部的景观甚至被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。石勒苏益格-荷尔斯泰因州、汉堡和下萨克森州已认可州内瓦登海（ Wattenmeer）部分为国家公园。在潮汐滩涂上散步尤为人们所喜爱。
远足者、徒步旅行者和登山者之天堂：贝希特斯加登阿尔卑斯。瓦茨曼山（2713米）是该地区的标志，为德国第二高峰，也是贝希特斯加登阿尔卑斯的中心山体。位于与奥地利交界处的这个巴伐利亚自然风景区拥有高山、远足小径、湖泊和森林，是德国最受欢迎的山区之一。
德国首都有着强大吸引力。新冠大流行瘟疫爆发前，那里的访客数量年年创下新记录。东西德分裂的历史曾在这里演绎，很多人都想感受此地的精神。与勃兰登堡门合照是必须的。这座曾经是德国分裂象征的砂岩古典主义建筑现又挺立在这座充满活力的城市的中心。
她堪称德国最美丽袖珍小城之一，位于纽伦堡以西约100公里处。她邀请你踏上探访历史的旅程。没有其它地方像这里一样保存着如此众多的中世纪遗产。在新冠瘟疫之前，陶伯河上游罗滕堡年均游客数量超过200万，是巴伐利亚州游客最多的景点之一。
没有什么地方比罗雷莱岩更适合作为德国莱茵河浪漫的代名词了：一位忧伤美人坐在岩石上，一边哼着歌，一边梳理着自己的满头金发，过往的水手们常被这条不幸的美人鱼吸引了注意力，以至于连人带船撞上岩石。——至少传说如此。然而，有一点是肯定的：在这段莱茵河道，的确经常发生船只事故。
这座位于半山腰俯瞰海德堡老城的浪漫宫殿是一座废墟，但从19世纪起，就一直是德国最著名景点之一。它当年是普法尔茨廷选帝侯的住所。在普法尔茨王位继承战争中，城堡于1693年被毁。此后，每年都会有几次 取名为"城堡通明 "的纪念活动，届时，古堡建筑群上空烟花绚烂，璀璨一片。
冒险的野生河谷：乌塔赫峡谷亦名黑森林大峡谷，是一个令人印象深刻的自然现象，是中欧最后的原始野生河流景观之一。随着时间的推移，乌塔赫小河在这里造成了一个深达200米、长约50公里的峡谷。对每一位徒步旅行者来说，在此悠游，准会是一次难忘的经历。
在德国东部，毗邻德累斯顿，人们可以领略到这一美丽的大自然。拥有岩石、山谷和峡谷的萨克森瑞士国家公园占地面积超过36000公顷。自2006年以来，以在此地找到绘画主题的浪漫时代画家命名的画家之路（Malerweg）绵延直穿砂岩悬崖。它是自然爱好者和登山者们的梦幻之地。
巴伐利亚州最大湖泊，亦名巴伐利亚海，面积约80平方公里。它形成于大约1万年前，环抱数岛。其中最大景点是新堡。当年，巴伐利亚国王路德维希二世想通过它来实现他的 "巴伐利亚凡尔赛 "之梦。若不是疫情影响，这里才真正是一块游客磁石。
德国最大湖泊，长约70公里，有些地方宽达14公里，最深处254米，位于德国、奥地利和瑞士边境三角地带的阿尔卑斯山脉边缘。亮点之一：花岛迈瑙（Mainau）。在新冠瘟疫爆发前，此地访客每年超过一百万。西班牙台阶为其中一著名景观。
它是巴伐利亚国王路德维希二世下令建造的诸多城堡之中人气最旺的一座。这位惮于社交的君主建造这座城堡本为避开公众目光。但自1886年起，即他去世后不久，他的这一隐居场所却一直向游客开放。位于巴伐利亚南部的这座浪漫城堡尤其受外国游客喜爱。
一座晶莹剔透的深湖，建有著名的圣巴托洛梅朝圣小教堂，阿尔卑斯的壮丽山景环绕四周。它是贝希特斯加登（Berchtesgaden ）国家公园的心脏，并以其回声著称。在这里，你可以乘坐无声电动船，体验令人难以忘怀的回声现象。她是山水爱好者、浪漫主义者和梦幻者们的理想之地。
或许你正寻觅一个求婚或者过纪念日的地方，来一趟说走就走的旅行。小编总结出几处充满浪漫元素的德国爱情圣地。
热爱度假和大自然的德国人，出游时除了会住在饭店、旅馆外，不少人也会选择露营。相较于多数位于市区的旅店，露营更有一种「以天地为栋宇」的洒脱。
曾经欧洲度假胜地满是中国游客的盛景不复，尽管新冠疫情已经结束，欧洲仍然鲜有中国游客。为什么中国人的欧洲出境游尚未恢复？这给巴黎这样的旅游城市带来怎样的影响？
“五一”小长假是中国大陆除十一黄金周和春节黄金周以外，时间较长的“调休式”放假。今年的“五一”小长假是中国结束三年疫情管控后又一个较长的假期，预计旅游出行规模高达2.4亿人次。
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