那些不可错过的德国风景

新天鹅堡 （Neuschwanstein ）

它是巴伐利亚国王路德维希二世下令建造的诸多城堡之中人气最旺的一座。这位惮于社交的君主建造这座城堡本为避开公众目光。但自1886年起，即他去世后不久，他的这一隐居场所却一直向游客开放。位于巴伐利亚南部的这座浪漫城堡尤其受外国游客喜爱。