You need to enable JavaScript to run this app.
跳转至内容
跳转至主菜单
跳转到更多DW网站
最新视频
地区
中国
德国
台湾
欧洲
香港
亚洲
主题
人权
新闻自由
法治国家
气候环境
分类
政治
经济
文化
科技创新
繁
电视直播节目
最新视频
焦点
台海两岸
以色列-哈马斯战争
俄罗斯入侵乌克兰
图像来源: privat
邓聿文
跳转至下一栏 邓聿文 的更多报道
邓聿文 的更多报道
客座评论：美日韩同盟是否会被中国撕开一个口子
客座评论：美日韩同盟是否会被中国撕开一个口子
中日韩三国领导人会议停摆四年后，普遍认为，三国领导人这次能够坐在一起开会，本身就是一次突破。引人关注的是，韩国尤其展示出改善与中国关系的愿望。
邓聿文
评论
政治
2024年5月28日
2024年5月28日
客座评论：赖清德520演讲为何触痛中国大陆当局？
客座评论：赖清德520演讲为何触痛中国大陆当局？
政治评论员邓聿文认为，赖清德520就职演说公开把大陆说成是对台湾的威胁和对世界和平稳定的最大挑战，通篇没有"台独"二字，但处处是台独的身影。未来两岸的对撞会逐步升高。
邓聿文
评论
政治
2024年5月21日
2024年5月21日
客座评论：彭丽媛不太可能公开走向中国政治前台
客座评论：彭丽媛不太可能公开走向中国政治前台
社交媒体流传一张彭丽媛去部队高校调研高层次人才队伍建设的照片。有人猜测，中国领导人要把自己的夫人送上前台，开启夫妻同执政模式。本文作者邓聿文却分析认为，现有迹象还看不到这点。
邓聿文
专栏
政治
2024年5月13日
2024年5月13日
客座评论：520前的大陆对台政策及展望
客座评论：520前的大陆对台政策及展望
习马会后，大陆官方确立了对台怀柔的政策主基调，抛出"两岸同属中华民族"的论调。不过，时事评论员邓聿文认为，这是一种"以退为进"的策略，是把球踢给赖清德。
邓聿文
评论
政治
2024年5月7日
2024年5月7日
客座评论：中国当局对社会稳定的焦虑
客座评论：中国当局对社会稳定的焦虑
有权威学者透露，中国当局目前最关注的不是经济问题，而是社会稳定，稳定问题越来越严重，甚至比经济情况更严重。政治时评人邓聿文认为，如果这个信息属实，说明当局已经预感到社会大变革正在迫近。
邓聿文
评论
政治
2024年4月30日
2024年4月30日
客座评论：习近平会邀金正恩访华吗？
客座评论：习近平会邀金正恩访华吗？
政治时评人邓聿文认为，莫斯科如今是平壤的“一哥”,普京比习近平对金正恩更有影响力。虽然这一情况未来随时会发生改变，但北京当下可能不会满足平壤的狮子大张口。
邓聿文
评论
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
显示更多
前往首页