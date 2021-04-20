邓炳强挺立“假新闻”法 港外国记者会促澄清疑问

（德国之声中文网）香港警务处处长邓炳强近日在出席立法会会议时表示，“假新闻”与国家安全有直接关系，不少外部势力利用在香港的代理人，用“假新闻”、“假消息”的方式，在香港煽动仇恨、分化社会、制造矛盾等。他强调，对于尝试用“假新闻”危害香港安全的人，警方会全面调查，一有证据就会作出拘捕及检控。

针对此番言论，香港外国记者会（FCC）主席瑞凯德（Keith Richburg）本周致函邓炳强，“迫切”要求其澄清以下三大疑问：香港尚无“假新闻”法，如何具体定义“假新闻”；什么形式的报道（例如文字、图片、影片、社交媒体帖文）会构成“假新闻”、有何法律基础进行调查和检控；如何保证在调查“假新闻”的同时，兼顾政府曾许下的保证香港新闻自由的承诺。

这封在香港外国记者网站发表的公开信还指出，该会对此事深切关注，“假新闻”一词字义空泛且主观，常被世界各地公众人物用来攻击他们眼中对自身不利的报道及相关记者，即使是报道事实正确的情况下，（媒体和记者也遭遇攻击）。瑞凯德写道，“假新闻”法规被许多国家用于打压新闻及言论自由；因其定义含糊，许多媒体专家都已不再使用“假新闻”一词。

警方回信

香港外国记者会周六（4月24日）在其网站刊出警务处警察公共关系科总警司郭嘉铨的代笔回应。郭嘉铨写道：“没有人可以凌驾于法律之上。我们会果断采取行动，就违法行为展开调查和搜证，我们欢迎任何有助维护法治的立法工作。”

郭嘉铨还在信中强调，香港警方一向尊重言论、新闻和出版自由，在不影响行动效率的情况下，警员愿意协助专业的采访报道工作。

郭嘉铨也提到，自2019年起，除了一系列挑战法治和分化民众的暴力示威活动，“假新闻”和偏颇的新闻报道也在威胁公众利益中扮演关键角色，警方会继续寻找有建设性的可行方法，将公众利益置于首位。但是这封回信并未就香港外国记者协会提出的三大疑问做出回答。

当被问及是否满意警方的回信，瑞凯德向香港《明报》表示，该会感谢警方的迅速和有礼的回应，期待继续与警方沟通，探讨这个议题。

不点名批评《苹果日报》

在4月16日出席立法会会议时，邓炳强另外指出，发现有人刻意抹黑亲近警队的人。他举例说，有报章头条将4月15日香港警察学院开放日，在警队设施中玩得很开心、天真烂漫的一班学生，抹黑成与“黑暴”有关，他批评有关做法非常不道德，除了伤害小朋友的心，亦反映有人想用恐吓的方法，抹黑想亲近警队的人。

4月15日是香港国安法实施以来的首个全民国家安全教育日。邓炳强所批评的报章是《苹果日报》，该报发表题为“国安日学童玩枪，网民：念起8.31”的文章，配图是一名学生在模拟港铁车厢内持仿制枪指向同伴的照片，以及警方于2019年8月在太子站展开逮捕的照片。

据香港“东网”4月20日报道，邓炳强20日晚在出席电视节目时，再次批评把照片联系至修例风波的“动机就很可疑”，令人质疑是否希望煽动仇恨，分裂社会。他又称，若香港有专门针对假新闻的法例将是好事。



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