陆克文：习近平的领导风格与邓小平完全不同

三个月前，陆克文在美国发布了他的新书《可避免的战争》，内容聚焦美国与中国之间的矛盾冲突。近日，陆克文前来德国介绍新书。德国之声中文网对这位澳洲前总理进行专访，谈及了目前的中美关系，在如今的台海局势下如何进一步理解习近平的使命等话题。