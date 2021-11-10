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邓小平

中国政治人物，中国共产党第二代中央领导集体的核心。

中国共产党称他为“改革开放的总设计师”，他的提议包括“改革开放”、“四项基本原则”、“一国两制”；其政策影响到了20世纪后期每个中国人，也在相当程度上改变了世界。

Chinese President Xi Jinping speaks at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

德语媒体：中国的新纪元 10.11.2021

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

德语媒体：从“开放的时代”进入“习近平的时代” 09.11.2021

为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
28.06.2021 A screen shows late Chinese leader Deng Xiaoping during a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

中共召开六中全会 官媒先炒气氛 08.11.2021

此次会议将通过中共历史上第三个「历史决议」，可能显示习近平的自我形象期许——「是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？」
BEIJING, CHINA - NOVEMBER 12: A vendor displays a souvenir with pictures of Chinese President Xi Jinping (Left) and the late Chinese Chairman Mao Zedong (Right) to visitors at the underpass outside the Great Hall of the People where the Communist Party's 205-member Central Committee gathered for its third annual plenum on November 12, 2013 in Beijing, China. The 18th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) approved a decision on major issues concerning comprehensively deepening reforms at the close of the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee on Tuesday. (Photo by Feng Li/Getty Images)

客座评论：习近平为何要做第三份历史决议 06.09.2021

随着二十大的临近，习近平将日益面对党内无声质问，为何破坏几十年形成的最高领导人接班制度？他得给全党一个说得通的理由。政论家邓聿文认为，这就是习近平要在二十大上推出“第三份历史决议”的真实原因。
The huge billboard of the late patriarch Deng Xiaoping, the architect of China's economic reform program, takes center stage at a busy intersection in Shenzhen, southern China's special economic zone (SEZ) 14 February a few days before the first anniversary of Deng's death. Small, unofficial ceremonies at the billboard, which commemorates Deng's famous 1992 tour of southern China's economic boom town, are expected on 19 February, the anniversary of his death. AFP PHOTO/Peter LIM (Photo credit should read PETER LIM/AFP/Getty Images)

德语媒体：致富不再光荣？ 02.09.2021

中国改革开放初期，“致富光荣”曾是一句流行的口号，而那些致富了的私营企业家们，现在却因习近平‘共同富裕’的号召而显得有些手足无措。
The huge billboard of the late patriarch Deng Xiaoping, the architect of China's economic reform program, takes center stage at a busy intersection in Shenzhen, southern China's special economic zone (SEZ) 14 February a few days before the first anniversary of Deng's death. Small, unofficial ceremonies at the billboard, which commemorates Deng's famous 1992 tour of southern China's economic boom town, are expected on 19 February, the anniversary of his death. AFP PHOTO/Peter LIM (Photo credit should read PETER LIM/AFP/Getty Images)

德语媒体：中国的财富再分配可能是招险棋 20.08.2021

四十多年前，中国领导人邓小平一句“让一部分人先富起来”的号召，令中国经济得以迅猛发展，但也造成了严重的贫富悬殊，官方新近发出的“财富再分配”倡议，能达到共同富裕的目标吗？
Hungarian-born US investor and philanthropist George Soros delivers a speech on the sideline of the World Economic Forum (WEF) annual meeting, on January 24, 2019 in Davos, eastern Switzerland. - Billionaire investor George Soros said, on January 24, 2019 that Chinese President Xi Jinping was the most dangerous enemy of free societies for presiding over a high-tech surveillance regime. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

索罗斯：习近平已经将自己变成了独裁者 16.08.2021

中美冲突的核心是什么？习近平为何与邓小平的经济改革路线背道而驰？阿里巴巴、滴滴等商界巨头何以被打压？美国投资家、慈善家索罗斯在为《华尔街日报》撰写的观点文章中说，为了2022年后继续掌权，完成他认为的人生使命，习近平将自己变成了独裁者，而这样的独裁统治已威胁到中国的未来。
People look at a light show on the Bund promenade in Shanghai on June 30, 2021, on the eve of the 100th anniversary of the Chinese Communist Party. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

德语媒体：共产党为什么不应该干掉私营经济？ 01.07.2021

木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之。中国的私营企业家变得过于成功时，他会经历什么呢？马云有着亲身体会。德语媒体发表评论指出，成功的道路万千条，中国也必须找到属于自己的道路，但是如果中国经济“缺少蓬勃发展的私营领域，创新和生产力的可持续增长是绝对不可想象的”。
TOKYO, Japan - Ezra Vogel, a professor emeritus at Harvard University, gives a speech in Tokyo on Sept. 2, 2013. The 83-year-old professor is known in Japan for his 1979 book Japan as Number One: Lessons for America, which became a bestseller in the country. (Kyodo)

曾为邓小平立传 汉学家傅高义逝世 21.12.2020

曾任美国哈佛大学费正清中心主任的傅高义（Ezra Vogel）12月20日辞世，享年90岁。他是知名的中国和日本问题专家。

系列影片之二：台湾究竟是什么？ 23.09.2020

这个问题听上去很简单，但台湾并不是一个普通的地方。世界上没有一个地方的处境能与这里相比。
The huge billboard of the late patriarch Deng Xiaoping, the architect of China's economic reform program, takes center stage at a busy intersection in Shenzhen, southern China's special economic zone (SEZ) 14 February a few days before the first anniversary of Deng's death. Small, unofficial ceremonies at the billboard, which commemorates Deng's famous 1992 tour of southern China's economic boom town, are expected on 19 February, the anniversary of his death. AFP PHOTO/Peter LIM (Photo credit should read PETER LIM/AFP/Getty Images)

"摸着石头过河”——漫话中共党史术语系列之三 19.08.2020

“摸着石头过河”，是一句民间的歇后语，具体有三种说法：摸着石头过河——稳当些；摸着石头过河——稳稳当当；摸着石头过河——步步稳妥。这三种说法，所表达的都是一个意思：办事谨慎，边干边摸索经验。作为一种政治语言而琅琅上口，是改革开放以来的事情。

November 13, 2016 - Hong Kong, Hong Kong - Chinese characters: one country, two systems..Anti-Hong Kong independence and support for the interpretation of the National People's Congress rally, outside the Legislative Council, and Tamar Park held a rally to support the NPC Standing Committee on the interpretation of Article 104 of the Basic Law. The organizer set up a platform and a large screen in Legislative Council Road. League estimates, the rally of about 40,000 people involved, a large number of hand-held slogans and the flag of the participants |

德语媒体：香港、中国、西方都是输家 26.05.2020

面对北京拟强推港版《国安法》的计划，《法兰克福汇报》指出，习近平似乎忘了邓小平曾经说过“要允许香港人骂共产党”。《商报》认为，中国此举非但将葬送香港国际金融中心地位，还将彻底丧失公信力。《曼海姆晨报》则警告，西方如果袖手旁观，也会丧失公信力。
A woman holding a Chinese national flag films Chinese military planes fly in formation past the sun during a parade to commemorate the 70th anniversary of the founding of Communist China in Beijing, Tuesday, Oct. 1, 2019. China's Communist Party is celebrating its 70th anniversary in power with a parade showcasing its economic development and newest weapons. The event marks the anniversary of the Oct. 1, 1949, announcement of the founding of the People's Republic of China by then-leader Mao Zedong. (AP Photo/Andy Wong) |

德语媒体：新冠疫情将削弱中国的国际影响力 21.05.2020

席卷全球的新冠疫情使中国的国际形象大打折扣，这场危机暴露出中国模式的哪些弊端，又将使中国出现怎么样的变化。
Chinese President Xi Jinping waves during the inauguration ceremony in Macao, Friday, Dec. 20, 2019 to mark the 20th anniversary of the former Portuguese colony's handover to Chinese rule. Beijing loyalist Ho Iat Seng was inaugurated Friday as China's chief executive in the tiny gambling enclave of Macao, which unlike neighboring Hong Kong has remained free of pro-democracy protests. (AP Photo)

客座评论：中国外交，回不去的“韬光养晦” 26.03.2020

从“韬光养晦”到“战狼外交”，中国是否已经抛弃了邓小平的外交路线？习近平的新时代外交要向何处去？
15.11.2019 *** Protesters keep watch at a barricade outside the Hong Kong Polytechnic University in Hong Kong, China, November 15, 2019. REUTERS/Thomas Peter

客座评论："一国两制" 埋下香港乱局种子 15.11.2019

本周香港经历了反送中以来最血腥的暴力。政论家邓聿文认为，香港局势的骤然升级，虽然导火索是港中大学生周梓乐的死亡，然而，前不久结束的中共十九届四中全会也难脱干系。
Protesters hold umbrellas as they stand on an overpass near the Hong Kong Polytechnic University in Hong Kong, Thursday, Nov. 14, 2019. Hong Kong residents endured a fourth day of traffic snarls and mass transit disruptions Thursday as protesters closed some main roads and rail networks while police skirmished with militant students at major universities. (AP Photo/Kin Cheung) |

客座评论：香港的唯一出路 14.11.2019

香港局势日益紧张，暴力事件层出不穷。林郑月娥及其背后的北京政府态度强硬，而示威者对于本方的诉求也丝毫不让。如何才能解决目前的困境？徳籍华人教授张俊华认为，中立调查是唯一出路。
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