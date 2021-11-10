索罗斯：习近平已经将自己变成了独裁者

中美冲突的核心是什么？习近平为何与邓小平的经济改革路线背道而驰？阿里巴巴、滴滴等商界巨头何以被打压？美国投资家、慈善家索罗斯在为《华尔街日报》撰写的观点文章中说，为了2022年后继续掌权，完成他认为的人生使命，习近平将自己变成了独裁者，而这样的独裁统治已威胁到中国的未来。