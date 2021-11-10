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中国政治人物，中国共产党第二代中央领导集体的核心。
中国共产党称他为“改革开放的总设计师”，他的提议包括“改革开放”、“四项基本原则”、“一国两制”；其政策影响到了20世纪后期每个中国人，也在相当程度上改变了世界。
本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
此次会议将通过中共历史上第三个「历史决议」，可能显示习近平的自我形象期许——「是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？」
随着二十大的临近，习近平将日益面对党内无声质问，为何破坏几十年形成的最高领导人接班制度？他得给全党一个说得通的理由。政论家邓聿文认为，这就是习近平要在二十大上推出“第三份历史决议”的真实原因。
中国改革开放初期，“致富光荣”曾是一句流行的口号，而那些致富了的私营企业家们，现在却因习近平‘共同富裕’的号召而显得有些手足无措。
四十多年前，中国领导人邓小平一句“让一部分人先富起来”的号召，令中国经济得以迅猛发展，但也造成了严重的贫富悬殊，官方新近发出的“财富再分配”倡议，能达到共同富裕的目标吗？
中美冲突的核心是什么？习近平为何与邓小平的经济改革路线背道而驰？阿里巴巴、滴滴等商界巨头何以被打压？美国投资家、慈善家索罗斯在为《华尔街日报》撰写的观点文章中说，为了2022年后继续掌权，完成他认为的人生使命，习近平将自己变成了独裁者，而这样的独裁统治已威胁到中国的未来。
木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之。中国的私营企业家变得过于成功时，他会经历什么呢？马云有着亲身体会。德语媒体发表评论指出，成功的道路万千条，中国也必须找到属于自己的道路，但是如果中国经济“缺少蓬勃发展的私营领域，创新和生产力的可持续增长是绝对不可想象的”。
曾任美国哈佛大学费正清中心主任的傅高义（Ezra Vogel）12月20日辞世，享年90岁。他是知名的中国和日本问题专家。
这个问题听上去很简单，但台湾并不是一个普通的地方。世界上没有一个地方的处境能与这里相比。
“摸着石头过河”，是一句民间的歇后语，具体有三种说法：摸着石头过河——稳当些；摸着石头过河——稳稳当当；摸着石头过河——步步稳妥。这三种说法，所表达的都是一个意思：办事谨慎，边干边摸索经验。作为一种政治语言而琅琅上口，是改革开放以来的事情。
面对北京拟强推港版《国安法》的计划，《法兰克福汇报》指出，习近平似乎忘了邓小平曾经说过“要允许香港人骂共产党”。《商报》认为，中国此举非但将葬送香港国际金融中心地位，还将彻底丧失公信力。《曼海姆晨报》则警告，西方如果袖手旁观，也会丧失公信力。
席卷全球的新冠疫情使中国的国际形象大打折扣，这场危机暴露出中国模式的哪些弊端，又将使中国出现怎么样的变化。
从“韬光养晦”到“战狼外交”，中国是否已经抛弃了邓小平的外交路线？习近平的新时代外交要向何处去？
本周香港经历了反送中以来最血腥的暴力。政论家邓聿文认为，香港局势的骤然升级，虽然导火索是港中大学生周梓乐的死亡，然而，前不久结束的中共十九届四中全会也难脱干系。
香港局势日益紧张，暴力事件层出不穷。林郑月娥及其背后的北京政府态度强硬，而示威者对于本方的诉求也丝毫不让。如何才能解决目前的困境？徳籍华人教授张俊华认为，中立调查是唯一出路。
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